Возвращение кораблей Украине: буксиры обогнули Южный берег Крыма

/ Фото: mil.in.ua

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Украинские буксиры "Гайдамака", "Титан" и поисково-спасательный корабль "Сапфир", которые должны забрать корабли, которые возвращаются из России, обогнули Южный берег оккупированного Крыма.

Такие данные приводит система слежения перемещения судов Ships.com.ua.

Стоит добавить также, что, по данным российских СМИ, оккупанты решили оставить у себя личное оружие украинских моряков и корабельные документы захваченных судов в качестве "вещественных доказательств".

Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Черном море. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека.

Ранее "Сегодня" создали специальный материал об истории жизни украинских моряков, переживших российский плен, рассказы родных, любимых и членов семей наших ребят – о том, через что им пришлось пройти и как их поддерживали любимые артисты и спортсмены.

Капитан Роман Мокряк

Роман Мокряк – капитан украинского бронекатера "Бердянск", расстрелянного российским бронекатером в Керченском проливе во время перехода из Одессы в Мариуполь. На российском суде Роман назвал себя военнопленным и отказался давать показания, пока не освободят членов его экипажа.

Потомственный моряк, капитан бронекатера "Бердянск" Роман Мокряк сначала служил в Севастополе на субмарине "Запорожье", а после аннексии Крыма перевелся в Одессу. Командовать "Бердянском" стал два с половиной года назад, чему очень радовался.

Родные и близкие передавали пленным морякам слова поддержки: Роману писали и знакомые, и незнакомые, но он был бы счастлив получить письмо от своего кумира – любимой актрисы Ады Роговцевой, которое передала моряку группа программы "Сегодня".

Поддержал своего земляка и вратарь футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов. Говорил, что и он, и игроки "Шахтера" внимательно следили за новостями и верят в наших ребят.

"В нашем краю очень смелые и отважные люди. Хочу ему передать особый привет, чтобы он держался, нас не сломать, нас, кировоградцев, так скажу! Я уверен, что это сильные люди, их ничем не сломать, они все переживут, мы им поможем, пока мы только можем морально, но я уверен, что скоро мы уже и вживую увидимся", – сказал Андрей Пятов.

Легендарный голкипер также передавал через журналистов письма в Лефортово для Богдана Небылицы и Вячеслава Зинченко – капитана и старшего матроса бронекатера "Никополь", и для Владимира Лисового – капитана 3-го ранга с буксира "Яны Капу".

Старший матрос Андрей Артеменко, старший лейтенант Василий Сорока и матрос Андрей Эйдер

9 марта пошел 104-й день пленения наших моряков. Благодаря журналистам ребята получили письма поддержки от родных и звездного кумира – фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

24-летний Андрей Артеменко – старший матрос катера "Бердянск", вышел героем из Крыма после аннексии. Вот только с сединой. Но опять стал заложником России, чуть не погибнув. Когда россияне обстреляли судно в Керченском проливе, парень получил ранения руки и глаза.

Родители вспоминали, как весной 2014-го Андрей остался верен присяге. Это был его первый контракт. Крым, корвет "Приднепровье".

"Предлагали остаться в России, предлагали деньги сумасшедшие, зарплаты. Но нет!", – поделился отец парня Анатолий Артеменко.

Рядом с Андреем Артеменко во время обстрела находился и 27-летний Василий Сорока. Осколки попали ему в плечо. Но его жена посчитала тот день счастливым.

"Подарком для меня было, что он остался жив",– поделилась она.

С тех пор их двухлетний сын Марк чуть ли не каждый день подходил к двери, а не дождавшись отца, обнимал его фотографию.

"Ушел муж утром на работу, я ему не сказала, что я его люблю, я ему не сказала "до вечера" – и я об этом жалею. И я понимаю, что когда он вернется, с этого момента я ему каждый день буду об этом говорить", – поделилась женщина.

Из-за любви больше всего переживал и самый молодой матрос – 19-летний Андрей Эйдер. С детства непослушный, но большой оптимист. Во время обстрела "Бердянска" осколки попали парню в бедро.

"Он говорил: у меня в бедре такая рана, что три пальца поместится",– рассказывала Евгения Эйдер, приемная мать моряка.

Андрей очень переживал, чтобы не остаться инвалидом. Ведь дома его ждет красавица Марина. В своих письмах влюбленный просил отца оплачивать ее обучение с зарплаты моряка.

"Потому что он хочет на ней жениться. Он меня просил сделать подарок ей на день рождения. Марина была в шоке – в восемь утра ее ждала куча роз и колечко такое маленькое, ручной работы",– рассказал отец Дмитрий Эйдер.

Объединяет ребят не только любовь к морю и тяжелые ранения. Все позвонили из плена прежде всего любимым. Те их ждут. Так же, как общий кумир.

Святослав Вакарчук постарался подобрать слова поддержки каждому из парней. И приготовил символические открытки.

"Дорогие наши ребята, моряки и офицеры. Вы для нас настоящий пример. Пример ценностей украинского патриота, украинского воина. Я уверен, что придет тот момент, и он наступит быстро, когда вы вернетесь домой", – написал Святослав Вакарчук, певец, фронтмен группы "Океан Эльзы".

Письма поддержки журналисты "Сегодня" передали пленным морякам.

Матрос Евгений Семидоцкий

12 марта стало известно, что тюремщики в России проверили психическое состояние 14 украинских моряков. По ситуации на 11 марта тюремщики уже проверили трех раненых – Андрея Эйдера, Сергея Попова и Евгения Семидоцкого.

Матрос Евгений Семидоцкий – самый молодой член экипажа буксира "Яны Капу", ему всего 20 лет. Два года назад он заключил контракт, потому что с детства грезил кораблями. Однако море удалось обуздать не сразу.

"Первый раз выйдя в море, он звонит и говорит: "Мам, меня так укачало!". А потом привык", – рассказывала мама моряка Наталья Семидоцкая.

"В характере больше всего нравится настойчивость, он если поставил себе цель, то будет идти до конца, пока не добьется той цели", – добавил отец Евгения Григорий Ноженко.

Во время атаки у Керченского пролива, когда россияне протаранили буксир, а потом еще и обстреляли катер "Бердянск", Евгений пытался связаться с родными.

"Он мне смску пишет: "Мама, возьми трубку, это я – твой сын Женя", а я так с ним и не смогла поговорить", – вспоминала Наталья Семидоцкая.

За это время они написали ему не один десяток писем, но ни одно в "Лефортово" не дошло. Писал и Евгений, но ни одного его семья не получила. О состоянии сына узнавали от консула – что Евгений не падает духом, много читает, а россиянина-сокамерника наш моряк учит украинскому. Лишь раз отцу Григорию удалось пообщаться с сыном – в январе, на суде в Москве.

В конце декабря военнопленного Евгения Семидоцкого в его родном Сватово признали человеком года. А на стене школы, где учился, повесили плакат в поддержку моряка.

Капитаны Богдан Небылица и Владислав Костишин

15 марта в Организации Объединенных Наций украинских моряков признали военнопленными. Об этом отметили в официальном докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Несмотря на это, российская сторона до сих пор незаконно удерживает 24 украинских моряков в Лефортовском СИЗО в Москве.

Капитан "Никополя" Богдан Небылица вырос в селе в Сумской области за тысячу километров от моря. Он ни разу до окончания местной школы не был на море, но в 9-м классе твердо решил – будет моряком, и уехал учится в Севастополь.

Именно в Севастополе Богдан в 2014 году впервые столкнулся с российской агрессией, но, будучи курсантом Академии ВМС, он не изменил присяге и был среди тех смельчаков, которые спели национальный гимн в лицо российским оккупантам.

После Крыма служил на ракетном катере "Прилуки", а с прошлого года – на "Никополе" капитаном. Готовился вскоре стать на мостик катера береговой охраны "Айленд", который США передали Украине.

В родном селе вспоминают, что кроме волн Богдан имел еще одну страсть: гонял мяч на школьном поле. "Сегодня" попросили легендарного вратаря "Шахтера" Андрея Пятова поддержать Богдана и других моряков.

"Хочу передать большой привет от команды "Шахтер". Вы очень сильны духом, мы с вами, держитесь! Я очень горжусь этими ребятами, они выполняли приказ, который им был поставлен. Ждем вас на наших играх", – передал послание Богдану и другим украинским военнопленным морякам голкипер "Шахтера" Андрей Пятов.

Между тем один из пленных моряков – Владислав Костишин – 20 марта получил офицерское звание заочно. Бывшие одноклассники записали видеоролик в поддержку пленного моряка, а нынешние ученики пишут о нем произведения.

Старший матрос Богдан Головаш

21 марта всем пленным украинским морякам российские следователи назначили психиатрическую экспертизу. В ее ожидании ребята совсем не падали духом – даже наоборот. Например, старший матрос Богдан Головаш переписывался с семьей. Соревновался с братом-близнецом, кто кого первый поздравит с днем рождения. Такая у них была давняя традиция.

Прежде чем стать нахимовцем, Богдан учился в Кременчугском военном лицее. Преподаватели вспоминали: парень был целенаправленный.

"Богдан очень волновался, что не может в этом году поздравить Руслана, поэтому он попросил адвоката своего, чтобы они сняли с его тюремного счета деньги, которые им дают в месяц, купили Руслану подарок и переслали сюда в Украину", – рассказала Ярослава Головаш, мать пленного моряка Богдана Головаша.

Старший матрос Виктор Беспальченко

23 марта стало известно, что Виктор Беспальченко – один из пленных украинских моряков – готовится к свадьбе. Праздник был запланирован на апрель еще задолго до захвата моряков в плен. Татьяна с Виктором расписались, как и планировали, в московском СИЗО в понедельник, 15 апреля. Свидетелем стал другой пленный моряк – Михаил Власюк.

Певица и телеведущая Алена Винницкая пожелала всем женщинам дождаться своих ребят. Письмо поддержки от нее журналисты "Сегодня" передали в "Лефортово" пленным героям.

Старший матрос Андрей Опрыско

У самого старшего из 24-х пленных моряков – Андрея Опрыско – был самый трудный путь к мечте. Только на пятом десятке Андрей заслужил свой шанс осуществить мечту жизни.

И только самые близкие знают о драме жизни моряка Андрея Опрыско, который в тот черный день, когда россияне захватили наши катера, был на бронекатере "Никополь".

"Годы прошли, и на самом деле я думал, что он уже смирится с этим",– говорит Богдан Процив, друг Андрея Опрыско.

С чем всю жизнь не мог смириться 47-летний Андрей Опрыско? Мать плененного моряка вспоминала, как когда-то отговорила сына от мечты поступить в мореходное училище. Хотела чаще видеть и словно предчувствовала нынешнюю беду.

Андрей оплачивал жилье дочери и учебу сына в Киеве. Помогал матери. Чтобы подзаработать, брался за все. И только на пятом десятке осуществил мечту всей своей жизни.

"Решил окончательно, что он идет на флот",– вспоминала его мать Ольга Опрыско.

Теперь в родном доме все напоминает, что он наконец-то на своем месте! Он моряк. Даже в письме из плена четко прорисован кораблик.

Пока мать ждет, когда корабль сына вернется к ее берегам, сам Андрей выдерживает шторм с улыбкой.

"Человек в жизни все должен попробовать. А тут такая возможность. Зная меня и мою любовь к экстремальным ситуациям, вы меня поймете", – писал в письме матери Андрей.

Держать бой до последнего в своем письме пожелал пленному и Виталий Кличко.

"Мы одного возраста с ним. Он всегда наблюдал за моими боями. Более того, он высказал такое желание: если Кличко сможет меня поддержать... Меня не нужно было убеждать – писать или не писать", – рассказал многократный чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

Мичман Юрий Будзило

Юрий Будзило уже почти 30 лет служит в рядах Украинских военно-морских сил. Он — мичман буксира "Яны Капу". Но мало кто знает, что пленный мичман "Яны Капу", чтобы стать моряком, пошел на хитрость.

По иронии судьбы Юрий стал заложником россиян уже второй раз. В марте 2014 года он был на одном из судов на озере Донузлав в Крыму, когда украинские корабли несколько дней пытались вырваться на волю. Капитан предал присягу родине, а Юрий неделю добирался до дома вместе с товарищами и старшим сыном Иваном, тоже моряком. После Крыма Юрию доверили командовать буксиром "Яны Капу".

Жена военнопленного моряка Юрия Будзило Ирина рассказала, что лодка была обычным буксиром, а моряк сделал из него военную единицу: доделал палубы, установил пулемет, осуществлял сварочные работы.

"Он всю жизнь их ремонтирует, называет своими детьми, и я поняла, что жить без кораблей и моря он просто не может",– сказала Ирина Будзило.

Мать военнопленного моряка Любовь говорит, что вся одежда сына прошла через ее руки. Юрий просил маму подогнать под себя форму, костюмы, рубашки, а она радовалась, когда видела своего красавца при полном параде.

Чтобы стать моряком, Юрий пошел на хитрость, потому что у него обнаружили плоскостопие и он мог не попасть в морфлот. Но доказывал, что его отец был моряком и он хочет продолжить его дело.

Из-за длительной болезни умер отец Юрия – ему так и не сказали, что сын в плену. А недавно оказалось, что в тот рейс в Мариуполь должен был идти и младший брат пленного моряка Александр.

Старший матрос Владимир Терещенко

5 апреля стало известно, что захваченному в плен украинскому моряку передали в "Лефортово" часть писем от родных. От адвокатов родные Владимира Терещенко узнали, что моряк живет в холодной камере старого корпуса СИЗО. Но несмотря ни на что, по словам адвоката, настроение у парня боевое. Он очень ждет, что на следующем судебном заседании к нему приедут сестра и мама.

Сразу после школы Владимир подписал контракт с Военно-морскими силами Украины. Год прослужил в Крыму, а после аннексии пешком вернулся домой. И уже через месяц снова был в строю.

От адвокатов родные моряка узнали, что Владимир живет в холодной камере старого корпуса в "Лефортово", где нет горячей воды, что отжимается, пишет стихи и даже бросил курить. Боевого духа не теряет. Это видно из его единственного письма, которое получили родные.

"Привет! У меня все отлично. Нет болей. Кормят хорошо. Сижу в камере с парнем хорошим, нашли общий язык, так что все хорошо. Передавай бабушке, что я соскучился и очень вас люблю", – это строки из письма пленного моряка.

Радиотелеграфист Владимир Варимез и моторист Андрей Драч

Старший радиотелеграфист буксира "Яны Капу" Владимир Варимез предупреждал семью, что отправляются в Мариуполь, и обещал вернуться на день рождения отца. После известия о пленении родные моряка места себе не находили. Тяжелее всех, говорит Александр, пришлось их младшей сестре.

"Кошмары разные снились, не могла спать, кричала его имя. Вызывали психолога, психолог работал с ней. Она ему письма пишет, но пока не доходили они", – признается Александр Варимез.

Владимир на суде в Москве вместе с Виктором Беспальченко, Владиславом Костышиным и Владимиром Лесным потребовал переводчика с русского на украинский.

"Отзывчивый и целеустремленный. Он стремится к цели, чтобы добиться всего, что хочет", – так охарактеризовал Александр Варимез брата.

5 апреля отец моряка Варимеза получил награду из рук президента – медаль "За воинскую службу Украине". И в тот же день вечером в городке Городок на Винничине остановилось сердце отца члена экипажа катера "Никополь" Андрея Драча.

Леонид Драч так и не дождался своего сына из плена. После операции на сердце Леониду Драчу спокойно восстанавливаться не было возможности: российская агрессия в Азове, плен, а потом еще и видео допроса сына, которое обнародовало российское ФСБ.

"Мы зашли в Керченский пролив и территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем их законодательство", – говорил сын на том злосчастном видео.

Андрей Драч собственными глазами видел, как Россия сама нарушает закон. Он был среди курсантов в Крыму, которые пели гимн Украины, когда их офицеры-начальники присягали агрессору.

Поэтому в то, что Андрей добровольно записал это видео, никто из его знакомых не верит. Не верил и отец – рвался в Москву, чтобы хотя бы раз увидеть сына.

"Я уже хотел ехать в Москву, сестры говорили – поедут. Но адвокат отговорил... Так дни и ночи говорю с портретом сына. И они медленно текут в неизвестности. Думали, что до Нового года отпустят. Но адвокат разочаровал – сказал, чтобы не уповали", – сетовал ранее в интервью Леонид Драч.

Народная артистка Украины Ада Роговцева обратилась к пленным украинским морякам. Терпение, вера и любовь – это то, что остается всем, кто ждет моряков, считает актриса. Она всех их называет "мальчиками" и мечтает крепко-крепко обнять каждого, когда они вернутся домой.

"Для меня вы уже почти все внуки. О вас помнят, о вас заботятся. Делается все необходимое – целый мир встал. Но что делать, когда такая жестокость? И такая ложь восстала против вас, против нас. Будем верить, будем бороться и будем любить", – заверила народная артистка Украины, Герой Украины Ада Роговцева.

Командир Денис Гриценко

15 апреля стало известно, что российские следователи планируют держать за решеткой пленных украинских моряков до августа.

Денис Гриценко был командиром того похода и дал сигнал бедствия с обстрелянного катера "Бердянск". Дома моряка ждут родители, жена, семилетний сын и сестра.

Во время аннексии Крыма Денис Гриценко защищал корабль "Славутич". Тот корабль так и остался у берегов Крыма, а офицер Денис Гриценко командовал выводом других наших судов с полуострова.

Потеряв все, семья героя снимала жилье в Одессе. И только на днях преданность моряка оценило государство – родные получили сертификат на квартиру.

Выдержкой героя восхищается его любимый певец Святослав Вакарчук. Открытку от группы "Океан Эльзы" журналисты "Сегодня" передадут в Лефортово в ближайшее время.

Старший матрос Юрий Безъязычный

16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву повлиять на Россию, чтобы та немедленно освободила экипажи трех украинских кораблей. 24 моряка уже пятый месяц в СИЗО, хотя международное право запрещает арест и судебное преследование военно-морских судов и их персонала. Немедленного освобождения моряков ждут и их родные.

В том числе ждет семья старшего матроса катера" Бердянск "Юрия Безъязычного его возвращения из плена. Журналисты "Сегодня" встретились с членами семьи моряка.

На "Бердянске" Юрий служил по контракту старшим матросом и одновременно учился в "мореходке". Несколько лет, еще учась в начальной школе, Юрий служил пономарем в церкви возле своего дома. Тогда будущий моряк мечтал стать священником. Но уже юношей передумал – решил податься в музыканты.

Юрий – не единственный военный в семье. Его отец, подполковник Юрий Безъязычный – старший, два года назад был тяжело ранен в АТО. Умер через два месяца, так и не выйдя из комы.

Родные не представляли, что им снова придется переживать неизвестность и боль, беспокоиться уже про Юрия-младшего, когда в Азовском море российский корабль обстрелял катер "Бердянск".

Все подробности в спецтеме Возвращение захваченных Россией украинских кораблей

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