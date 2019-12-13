Смертельный пожар на Троицкой: в облуправлении ГСЧС проходит обыск

Фото: Максим Куций, Facebook

В Одессе после масштабного пожара на Троицкой ГБР начало расследование в отношении спасателей. В здании облуправления ГСЧС на Прохоровской проходит обыск, сообщает "Думская".

Как рассказал источник издания в прокуратуре, в облуправлении следователи изымают материалы проверок с 2014 года. А что касается расследования – речь идет о халатности, проявленной сотрудниками ГСЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в доме Асвадурова.

Напомним, жертвами пожара на Троицкой стали 16 человек, некоторых из них до сих пор не опознали. На данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Между тем, в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

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