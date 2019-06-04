Подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика не способствуют следствию – МВД
Полицейские были задержаны и помещены в изолятор временного содержания
Полицейские, подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика не способствуют следствию.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.
"Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица, – не способствуют следствию", – отметили в МВД.
Также полицейские, подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, – были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Ранее сообщалось о том, что после гибели 5-летнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы.
Отдельно ситуацию прокомментировал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.
Также гибель ребенка прокомментировали президент Украины Владимир Зеленский, Владимир Гройсман и Юрий Луценко.
Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.
Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.
Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.
Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.
Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.
Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику.
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