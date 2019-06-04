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Подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика не способствуют следствию – МВД

4 июня, 00:04

Полицейские были задержаны и помещены в изолятор временного содержания

Фото: Александр Яремчук

Полицейские, подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика не способствуют следствию.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

"Полиция приложила максимальные усилия в сборе доказательств для следователей несмотря на то, что сами подозреваемые лица, – не способствуют следствию", – отметили в МВД.

Также полицейские, подозреваемые в смертельном ранении 5-летнего мальчика в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области, – были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.

Ранее сообщалось о том, что после гибели 5-летнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы

Отдельно ситуацию прокомментировал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Также гибель ребенка прокомментировали президент Украины Владимир ЗеленскийВладимир Гройсман и Юрий Луценко.

Как сообщалось, в больнице умер мальчик, которого подстрелили полицейские в Переяслав-Хмельницком. За жизнь тяжелораненного ребенка боролись несколько суток.


Ранее днем медики констатировали состояние ребенка как крайне тяжелое: мальчик был в критическом состоянии, на аппарате искусственного дыхания. Хирурги во время операций достали обломки черепа из мозга. Пулю доставать не планировали, так как она засела очень глубоко. На выходных мальчик был доставлен в Киев для дальнейшего лечения в высокоспециализированном нейрохирургическом центре.

Правоохранители подозреваемых в совершении преступления уже задержали. Ими являются двое полицейских, сообщил глава нацполиции Сергей Князев. Отметил – правоохранители были не при исполнении служебных обязанностей, но в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас начато уголовное производство. Подозреваемых в стрельбе патрульных – задержали. Суд 3 июня будет избирать им меру пресечения. Прокуратура требует для копов круглосуточного домашнего ареста и отстранения от службы. После допросов подозреваемых дело передадут в Государственное Бюро Расследований.

Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу в Переяславе-Хмельницком развлекались, стреляя в банки. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из правоохранителей попал в голову ребенку.

Ранее бабушка 5-летнего мальчика из Переяслава-Хмельницкого, в ранении которого подозревают полицейских, Александра Тлявова заявила, что полицейские признают свою вину.

Кроме того, сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который из винтовки выстрелил в голову школьнику

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Тег МВД, убийство, ребенок, СИЗО, следствие, стрельба, мальчик, задержаны, полицейские

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