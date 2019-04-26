Россия будет выдавать паспорта на оккупированных территориях, Нацбанк снизил учетную ставку: итоги недели

Плата за оформление паспортов вырастет, а сменить мобильного оператора можно будет без потери номера

Фото: Pixabay

Общество

Верховная Рада ратифицировала договор между правительствами Украины и Франции относительно официальной поддержки проекта по поставке питьевой воды в город Мариуполь. В его рамках французская сторона предоставит Украине кредит в размере до 64 млн евро на реализацию проекта.

Около 20 км государственной границы обслуживает в настоящее время одно отделение Государственной пограничной службы, которая сейчас значительно уплотнила охрану. Если раньше на километр границы приходилось менее одного патрулирующего пограничника, то сейчас уже двое.

Около 217 тонн гуманитарной помощи Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донецкой области. Через КПВВ "Новотроицкое" проследовало 13 грузовиков от МККК.

Необходимо будет заплатить 126 грн (сейчас – 87 грн) с 1 июля за оформление (в том числе вместо потерянного или украденного) или обмен паспорта (в форме ID-карты) при изготовлении до 20 рабочих дней, и 252 грн (сейчас – 174 грн) – при изготовлении до 10 дней. Стоимость оформления и обмен загранпаспорта повысится до 352 грн с 253 грн при изготовлении до 20 рабочих дней, до 704 грн с 506 грн при изготовлении до семи дней.

Кабинет министров выделил субвенцию из государственного бюджета в размере 2,1 млрд грн на развитие инфраструктуры в объединенных территориальных общинах в 2019 году.

2,8 тыс. граждан Российской Федерации с начала 2019 года сотрудники Государственной пограничной службы не впустили на территорию Украины, а поток следующих из России в Украину людей начиная с 2014 года уменьшился почти втрое.

Должны отреставрировать в течение 2019-2020 годов памятник местного значения Караимскую кенасу, находящуюся в центре Киева, сообщили в КГГА.

1 мая заработает услуга MNP, которая позволит абонентам мобильной связи менять операторов без потери своего абонентского номера.

Ддостиг 430 млн грн объем выдачи государственными банками "теплых" кредитов с начала текущего года при общем прогнозируемом объеме этой программы на 2019 год с учетом государственного софинансирования в размере 400 млн грн в 1,1 млрд грн, сообщило Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности.

27 апреля киевские фонтанные комплексы возобновят работу после зимнего перерыва. Как и в предыдущие годы, два комплекса будут работать в режиме светомузыкального шоу – это фонтаны "Большой" и "Малые" на Майдане Независимости, а также комплекс фонтанов Русановского канала.

Взыскали 1,2 млрд грн государственные исполнители с должников по алиментам в течение первого квартала. Это на 327,9 млн грн больше, чем за аналогичный период 2018 года.

615 уголовных производств зарегистрировано начиная с 2013 года по сегодняшний день по статье 298 УК (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия).

22 апреля "Киевтеплоэнерго" начало подготовку к новому отопительному сезону. Один из шагов – гидравлические испытания, которые предусматривают проверку теплосетей на прочность. Испытания должны завершиться в августе.

Госгеокадастр планирует завершить инвентаризацию земель за ближайшие четыре года. На сегодня в кадастр внесены данные о 80% земель (без учета временно оккупированных территорий).

354 051 выпускник украинских школ зарегистрирован для участия во внешнем независимом оценивании 2019 года. Традиционно самыми популярными учебными предметами являются украинский язык и литература (320 736 зарегистрированных), история Украины (232 084), математика (146 435), биология (81 342) и география (80 351).

Составила 62,07% явка избирателей на повторных выборах президента Украины. Наименьшая явка была в Закарпатской области – 46,38%, наибольшую продемонстрировали избиратели во Львовской области – 67,34%. По итогам голосования на выборах президента 31 марта 2019 года явка избирателей по стране составила 63,52%. Нынешняя явка на выборах президента Украины стала одной из самых низких за последние 20 лет. Ниже текущего показателя она была только во время голосования на внеочередных выборах 25 мая 2014 года, когда проголосовали 59,48% избирателей. Наибольшая явка была зафиксирована во время голосования на выборах президента Украины 26 декабря 2004 года – 77,32%.

60 осужденных граждан Украины переданы с территории отдельных районов Луганской области – об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Всего с декабря 2018 по апрель 2019 года из оккупированной части Луганской области удалось переместить 195 граждан Украины, из них 34 человека уже освобождены.

8 млн человек воспользовались правительственной программой "Доступные лекарства", сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Сейчас в реестре 258 препаратов, которые больные могут получить бесплатно или с небольшой доплатой.

Увеличилось с 8 тыс. до 70 тыс. человек количество посетителей "зоны отчуждения" Чернобыльской АЭС с 2015 года до 2018 года, сообщил Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак. Половина из них иностранцы.

Экономика

Снижение на 3,5% цены природного газа для населения и тепловой генерации с 1 мая согласовали Кабинет министров и "Нафтогаз Украины" – до 8247 грн с 8550 грн.

Увеличился на 7,4% товарооборот розничной торговли в январе-марте в сопоставимых ценах по сравнению с январем-мартом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики. При этом в марте оборот вырос на 13,9% по сравнению с февралем. В номинальном выражении розничный товарооборот за три месяца составил 235,804 млрд грн.

Снизил учетную ставку до 17,5% с 18% Национальный банкс 26 апреля. Заявлено, что устойчивая тенденция к замедлению инфляции к цели 5% дает возможность Нацбанку начать цикл снижения учетной ставки. Последний раз Нацбанк снижал учетную ставку почти два года назад – в мае 2017 года, после чего сохранял или повышал ее.

Увеличил до 20 млн долларов в день Национальный банк плановый объем покупки валюты на межбанковском валютном рынке во втором-третьем кварталах 2019 года. Это на 5 млн долларов больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал с февраля 2019 года. По оценке НБУ, покупка 20 млн долларов в день не будет существенно влиять на ситуацию на межбанковском рынке.

Составил 26,166 млрд грн дефицит государственного бюджета по итогам января-марта, в том числе дефицит общего фонда 39,272 млрд грн при плане в 43,54 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Повысил с 20,6 до 21,2 млрд долларов Национальный банк прогноз международных резервов страны на конец текущего года, на конец следующего – с 21,4 до 21,9 млрд долларов, на конец 2021 года – с 21,4 до 21,8 млрд.

Замедлится до 2,5% рост реального ВВП Украины в 2019 году, а в 2020-2021 годах ускорится соответственно до 2,9% и 3,7%, такой макропрогноз подтвердил Национальный банк. При этом НБУ повысил с 3,965 трлн грн до 3,97 трлн грн прогноз номинального ВВП на 2019 год, а на 2020 – с 4,336 трлн грн до 4,342 трлн грн.

Оставлена неизменной оценка Нацбанком инфляции: 6,3% в этом году и по 5% в 2020-2021 годах.

Импортировала 724,059 млн куб. м природного газа Украина в январе-феврале на общую сумму 203,212 млн долларов, в т.ч. в феврале – 535,76 млн куб. м на 146,42 млн долларов, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Таким образом, средняя цена импортированного страной газа в феврале составила 273,3 долларов за 1 тыс. куб. м против 301,6 долларов в январе.

Может сократиться на 23-29% производство сахара в Украине в новом сезоне – до 1,3-1,4 млн тонн, количество сахарных заводов – с 42 работавших в этом сезоне, до 34-35, сообщили в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

Составили 392,6 тыс. тонн запасы дизельного топлива в Украине по состоянию на 1 апреля, что на 2,8% больше запасов по состоянию на 1 марта, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Запасы моторного бензина на начало апреля были 161,5 тыс. тонн, что на 8,4% меньше запасов марта.

Сократилась на 0,4 п.п. доля свободных площадей на рынке офисной недвижимости Киева в первом квартале и составила 7,2%, сообщили в консалтинговой компании Jones Lang LaSalle (JLL).

Сократила на 27% Украина в 2018 году экспорт меда – до 49,5 тыс. тонн и потеряла позиции в мировом рейтинге экспортеров данной продукции, сообщила консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Анна Бурка. Украина опустилась в мировом рейтинге экспортеров меда с третьего места в 2017 году (доля 10%) на пятое с долей в 7% в 2018 году. В целом объем мировой торговли медом в 2018 году сократился на 3% в натуральном выражении и на 7% в стоимостном, составив 689 тыс. тонн, или 2,23 млрд долларов.

Увеличился на 5,966 млрд грн или на 19,7% – до 36,333 млрд грн портфель ОВГЗ нерезидентов по состоянию на 25 апреля. В целом портфель ОВГЗ увеличился на 5,983 млрд грн (на 0,8%) – до 766,262 млрд грн.

64,878 млрд грн - в таком размере Национальный банк перечислит в государственный бюджет часть прибыли за 2018 год, сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин. В госбюджете-2019 поступления от НБУ были запланированы в размере 47,6 млрд грн.

Кабинет министров повысил норматив отчислений части прибыли государственных предприятий в бюджет на 2019 год с 75% до 90%, а также отменил сниженные нормативы для отдельных предприятий.

Составил 336,9 млн долларов объем венчурного капитала, привлеченного украинскими компаниями и стартапами в 2018 году, что на 30,3% превысило показатель 2017 года, сообщили в Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA). Число сделок возросло на 29% и достигло 115.

Увеличит на 5,2% "Нафтогаз Украины" в мае цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, по сравнению с действующей в апреле – до 7558,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ объемом более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед энергохолдингом. Для предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена в мае составит 8337,6 грн, что на 11,5% больше, чем в апреле.

На 45 млн 155,4 тыс. долларов Украина в январе-марте приобрела ядерное топливо. По данным Государственной службы статистики было закуплено топливо российского производства на 17 млн 436,9 тыс. долларов, шведского – на 27 млн 718,5 тыс. долларов.

Экспортировали 41,2 млн тонн зерновых украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 – июнь 2019) по состоянию на 24 апреля. В 2017-2018 МГ экспортировали 39,9 млн тонн зерна.

11,242 млрд грн и 82,14 млн долл. привлекло в государственный бюджет Министерство финансов плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

13,2 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в первом квартале, год назад прибыль за этот период была 8,7 млрд грн. Доходы банков за три месяца текущего года выросли на 29%, а расходы – на 23%. В 2018 году прибыль банковской системы достигла исторического максимума – 21,7 млрд грн.

Увеличился до 9,081 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах по состоянию на 21 апреля, сообщил Укртрансгаз. По последним данным, за сутки в хранилища было закачано 32,21 млн куб. м газа. Отбор газа уже остановлен.

Проверены 148 грузовых автомобилей в течение недели, с 15 по 21 апреля, на весовых комплексах при въезде в Киев. Было установлено нарушение допустимой нормы нагрузки на ось у семи автомобилей.

Составят 205-210 тыс. га посевные площади под сахарной свеклой в Украине в этом году, что на 25% меньше, чем в прошлом году, сообщили в ассоциации "Укрцукор". Сахарную отрасль ждет один из самых тяжелых сезонов за последние 10 лет, считают в ассоциации.

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится с 3,3% в минувшем году до 2,7% в этом и 2,6% – в следующем при снижении курса до 30,5 грн за доллар к концу 2019 года и 31,5 грн – к концу 2020 года, прогнозирует банк Morgan Stanley. Это связано с политической и макроэкономической неопределенностью, которая влияет на инвестиции, повышением тарифов на газ и все еще высокой инфляцией, которая сдерживает потребление домохозяйств.

Инфляция в Украине снизится до 7% к концу 2019 года и 6,7% – к концу 2020 года, но будет оставаться выше целевого показателя НБУ. Такой прогноз сделали эксперты Morgan Stanley.

Межведомственная комиссия по международной торговле отказалась ограничивать импорт одноразовых шприцев из Индии, Турции и Китая. Решение принято по итогам соответствующего антидемпингового расследования.

Выше, чем в зимние месяцы и в марте был среднесуточный импорт природного газа Украиной в апреле, свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза". В период 1-20 апреля страна импортировала 27,4 млн куб. м в сутки против 20,5 млн куб. м – в марте, 23,8 млн куб. м – в феврале, 8 млн куб. м – в январе, 15,4 млн куб. м – в декабре. В апреле 2018 года среднесуточный импорт составил 13 млн куб. м, в апреле 2017 года – 18 млн куб. м, в апреле 2016 года – 8,2 млн куб. м. Опасения полного прекращения российским "Газпромом" транзита газа по территории Украины с января 2020 года вынуждают нашу страну войти в будущую зиму с более высокими, чем обычно запасами в ПХГ.

Мир

Президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

Беларусь частично возобновила экспорт светлых нефтепродуктов в Польшу и Украину, сообщили в концерне "Белнефтехим" Принято решение о поставке 32 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Украины, 8 тыс. тонн дизельного топлива в направлении Польши и 10 тыс. тонн автомобильных бензинов также в направлении украинского рынка.

Deutsche Bank и Commerzbank приняли решение прекратить переговоры об объединении. "После внимательного анализа стало очевидно, что слияние не соответствует интересам акционеров ни одного из банков, а также других заинтересованных сторон", – говорится в пресс-релизе.

Китай в марте сократил импорт нефти из России на 6,8% по сравнению с февралем – до 5,35 млн тонн. РФ занимала второе место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР в прошлом месяце. На первом месте – Саудовская Аравия, увеличившая поставки на 23%, до 7,33 млн тонн, максимума с 2004 года. Третье место занял Ирак, повысивший поставки в марте на 3,2%, до 3,84 млн тонн.

Составил 702,135 млн долларов или 4,1 доллара в расчете на акцию чистый убыток компании Tesla в январе-марте, по сравнению с 709,551 млн долларов, или 4,19 доллара на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка компании повысилась до 4,542 млрд долларов против 3,409 млрд годом ранее. Компания утверждает, что может вернуться к прибыли в третьем квартале текущего года. Она завершила "в плюсе" третий и четвертый кварталы 2018 года.

Достигло 359 человек число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке в день католической Пасхи.

Граждане Египта на референдуме одобрили поправки к конституции страны которые, в частности, позволяют действующему президенту ас-Сиси продлить с четырех до шести лет свой текущий президентский срок. Также он сможет участвовать в выборах и после окончания этого срока. Кроме того, предусматривается создание еще одной палаты парламента – сената. В палате представителей появится квота для депутатов-женщин – минимум 25%.

Wing, подразделение компании Google, стало первым оператором коммерческих беспилотников, получившим в США статус авиакомпании. Это дает ему возможность начать доставку товаров клиентам с помощью дронов.

Президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая. В свою очередь иранские власти пригрозили закрыть Ормузский пролив, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США. Через этот пролив проходит значительный объем нефти, добываемой в странах Персидского залива.

Европарламент одобрил документ, в котором вводятся обязательные нормы выбросов углекислого газа для грузовых автомобилей и автобусов в Европейском союзе. К 2025 году выбросы грузовым транспортом должны сократиться на 15%, к 2030 году – на 30% относительно уровня 2019 года. Кроме того, с 2025 года не менее 2% выпускаемых в ЕС грузовиков и автобусов должны обладать нулевым или близким к нему уровнем выбросов. В противном случае производителям грозят денежные штрафы. Новые правила вступят в силу после их утверждения Советом ЕС

Выделят 3 млрд долларов власти Саудовской Аравии и ОАЭ в виде пакета помощи Судану. Эта инициатива предусматривает внесение 500 млн долларов в центральный банк Судана для укрепления суданского фунта и достижения стабильности обменного курса. Остальные средства будут направлены на помощь населению страны: речь идет о закупках продуктов питания, медикаментов и топлива. 11 апреля в стране произошел военный переворот.

Samsung отложила мероприятия для СМИ в Гонконге и Шанхае по случаю запуска складного смартфона Galaxy Fold. Решение принято после появления сообщений о дефектах модели.

28 бегемотов были найдены мертвыми в национальном парке Гибе Шелеко на юго-западе Эфиопии. По данным парка, животные погибли в период с 14 апреля по 21 апреля. Причина случившегося еще выясняется.

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