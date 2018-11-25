Ситуация у Керченского моста накаляется: в сети появилось видео

РФ направила свои Су-25, а Украина готовится к возможной высадке десанта

Ситуация, сложившаяся в Керченском проливе в результате тарана российскими кораблями украинского буксира, накаляется.

Так на патрулирование к проливу Россия направила свои самолеты, а Украина в это время заявила о готовности к высадке российского десанта. В сети появилось соответствующее видео с места события.

Напомним хронологию событий. В воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая номы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".

При этом, по словам постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, РФ откровенно провоцировала украинскую сторону.

"Россияне не просто осуществили таран буксира ВМС, что привело к потере им части управляемости, но и осуществили блокирование всех кораблей группы с тем, чтобы они не могли оказать помощь буксиру. Корабли РФ всячески провоцировали суда ВМС на открытие огня", – заявил он.

Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.

При этом также сообщалось, что движение в обе стороны остановлено в связи с севшим на мель танкером. Однако данная информация не подтвердилась – стало известно, что РФ умышленно блокирует движение.

Кроме того, для сопровождения группы украинских кораблей Россия привлекла боевые вертолеты. В свою очередь, на подмогу украинским судам из порта Бердянск вышли два бронированных артиллерийских корабля класса "Гюрза".

В настоящее время ситуация накаляется: стало известно, что РФ направила к Керченскому проливу штурмовики Су-25, а украинские катера готовы к высадке десанта.