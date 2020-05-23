Даты ВНО-2012 и призыв офицеров запаса в ВСУ: главные события недели

Страна выходит из карантина: Винница и Житомир уже запустили наземный транспорт, на очереди метро

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед журналистами о первом годе работы на высоком посту, а в Новых Санжарах осудили участников массовых беспорядков, которые протестовали против эвакуации своих соотечественников из охваченного эпидемией Уханя. Читайте ТОП-5 новостей из жизни страны.

Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам первого года

В среду, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский собрал в Мариинском парке столицы большую пресс-конференцию для украинских и зарубежных СМИ. На ней президент отчитался о том, что удалось сделать за год работы на должности.

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На встречу с главой государства пришло более 50 журналистов. Временами даже то капал дождь, то выходило солнце. Но это не помешало "жаркому" диалогу. Иногда у некоторых представителей СМИ с президентом доходило до перепалок, но в целом глава государства пребывал в хорошем настроении.

О чем говорил глава государства, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Итоги подведем: о чем говорил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции".

Как страна продолжает выходить из карантина

22 мая в Украине стартовал новый этап послаблений карантина. В частности, планируют запустить городской общественный транспорт, разрешить работу отелей и детских садов. Тем не менее, несмотря на всеукраинские ограничения, которые устанавливает Кабинет министров, разные регионы по-разному выходят из карантина. Так, в некоторых городах карантин только ужесточают, а в других, наоборот, внедряют послабления.

Кабинет министров продлил действие карантина до 22 июня, но при этом смягчил ряд ограничений. Помимо этого, с 22 мая по 22 июня в Украине вводится адаптивный карантин, т.е. карантинные ограничения будут устанавливать для каждого региона, в зависимости от эпидемической ситуации.

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В то же время, в правительстве отмечают, что некоторые области пока не готовы к смягчению карантина из-за большого количества заболевших. Например, Черновицкая область до сих пор остается одним из лидеров по количеству заболевших. Высокие показатели также сохраняются в Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской областях.

Из-за разной эпидемической ситуации в различных областных центрах принимают свои решения о послаблениях и ужесточении карантина. О том, какие крупные города и чем отличись, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Как выходят из карантина города Украины: где уже работает транспорт, рынки и кафе".

Минобразования утвердило даты проведения ВНО-2020

Согласно графику, утвержденному Министерством образования и науки Украины, основная сессия внешнего независимого оценивания начнется 25 июня с тестирования по математике и завершится 17 июля тестированием по химии. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) в среду, 20 мая.

Таким образом, тестирование пройдет по:

математике – 25 июня;

украинскому языку и литературе – 30 июня;

физике – 2 июля;

испанскому, немецкому, французскому языках – 6 июля;

английскому языку – 7 июля;

истории Украины – 9 июля;

биологии – 13 июля;

географии – 15 июля;

химии – 17 июля.

Реклама В тренде Даты ВНО-2012 и призыв офицеров запаса в ВСУ: главные события недели

Отмечается, что к 4 июня 2020 зарегистрированные участники смогут загрузить из своих информационных страниц приглашения-пропуска, где будет указано время и место проведения тестирований, а информация о результатах основной сессии внешнего независимого оценивания по всем учебным предметам будет размещена на информационных страницах участников тестирования до 29 июля 2020 года.

Дополнительная сессия ВНО пройдет 23 июля – 11 августа, а ее результаты будут размещены до 14 августа.

Отметим, что в этом году для участия в дополнительной сессии ВНО все, кто не смог зарегистрироваться в течение 3 февраля – 24 марта, смогут это сделать во время дополнительного периода регистрации (25 мая – 9 июня).

Офицеров запаса призовут в армию

В июне-июле в армию заберут 500 офицеров запаса. Призывники сначала пройдут курс теории, затем отправятся в воинские части. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Отметим, что в Украине с 2017 года начали призывать офицеров запаса на срочную воинскую службу.

Так, министр обороны подписал указ о призыве офицерского состава на военную службу. Набирать в армию будут 500 офицеров запаса в возрасте до 43 лет, которые закончили кафедры военной подготовки, имеют высшее образование не ниже бакалавра и не проходили военную службу. Призыв будет проходить в июне-июле.

Сначала призывников отправят на курсы переподготовки и повышения квалификации при высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений для прохождения обязательной подготовки в течение трех месяцев. Эти курсы стартуют со 2 июля. После завершения подготовки, офицеров отправят в воинские части ВСУ.

"Целью призыва офицеров является приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты отечества, накопления военно-обученного ресурса в запасе после их увольнения, повышение уровня укомплектованности Вооруженных сил Украины офицерским составом", – сообщили военные.

В Генштабе отмечают, что к боевым действиям на Донбассе эти призывники привлекаться не будут, за исключением, если они сами не захотят подписать контракт с ВСУ.

На офицеров, которые будут призваны, распространяется весь пакет социальных льгот и гарантий военнослужащих по контракту. Также за ними сохраняются место работы, должность и средний заработок, независимо от подчинения и формы собственности предприятия.

Осудили участников беспорядков в Новых Санжарах

Спустя три месяца после массовых протестов и столкновений в Новых Санжарах местный районный суд 21 мая вынес приговор двум участникам беспорядков, которые с помощью двух тракторов заблокировали движение транспорта на проезжей части дороги.

"Приговором суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Полтавской области.

Напомним, что в феврале этого года жители пгт Новые Санжары Полтавской области устроили протесты против размещенияв медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев. Подробнее о протестах читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Столкновения в Новых Санжарах: как это было и чем все закончилось".

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