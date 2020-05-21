Столкновения в Новых Санжарах: как это было и чем все закончилось

Спустя три месяца после массовых протестов и столкновений в Новых Санжарах местный районный суд 21 мая вынес приговор двум участникам беспорядков, которые с помощью двух тракторов заблокировали движение транспорта на проезжей части дороги.

"Приговором суда двое жителей Новосанжарского района признаны виновными в блокировании транспортных коммуникаций путем препятствий, то есть по ч. 1 ст. 279 УК Украины. Кроме этого, каждому из них назначено наказание в виде штрафа, а именно: 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 грн", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в Полтавской области.

Напомним, что в феврале этого года жители пгт Новые Санжары Полтавской области устроили протесты против размещенияв медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая украинцев. Как это было, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Кроме украинцев, эвакуировали также всех желающих иностранцев

Реклама

19 февраля в 16:26 в китайском городе Ухань началась регистрация на рейс PQ7302, предназначенный для эвакуации украинских граждан из карантинной провинции Хубэй. Вместе с украинцами смогли эвакуироваться и обратившиеся за помощью иностранцы – граждане Норвегии, Израиля, Беларуси, Испании, Черногории, Аргентины, Доминиканской Республики, Эквадора, Коста-Рики, Панамы и других стран.

Но в самолет пустили не всех: как сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина", в Ухане на этапе осмотра китайскими медиками не были допущены на борт четыре человека: трое украинцев и одна иностранка. В итоге в Украину улетели 73 человека – 44 украинца и 29 иностранцев. Те, кого не взяли на борт, взяли под наблюдением китайских врачей, они были на постоянной связи с консульской службой.

Самолет вылетел из Уханя в 18:30 и должен был приземлиться в "Борисполе" 20 февраля в 8 утра. Однако, обогнув оккупированный Крым, он взял курс не на Одессу и потом – на Киев, как планировалось изначально, а повернул на Днепр в направлении Харькова. В 12:00 борт приземлился в Харькове, где самолет встречали в аэропорту спецмашины и медицинские работники в масках.

Из-за чего начались беспорядки

Реклама

А в это время в райцентре Новые Санжары Полтавской области начались столкновения местных жителей с силовиками. Причина – местным жителям стало известно, что эвакуированных из Китая везут в Санжары и якобы разместят в госпитале, который находится в центре поселка. Как отмечали очевидцы, на трассе Полтава – Кременчуг в районе Лелюховки еще с ночи люди заблокировали дорогу на Новые Санжары – перекрыли несколькими автомобилями и прицепами. Пропускали исключительно своих. К поселку были стянуты внушительные силы Нацгвардии при поддержке бронетехники.

Между тем, как оказалось, эвакуированных планировали разместить не в самом поселке, а на околице в медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары". Но это не остановило протесты, даже наоборот – протестующие начали жечь шины, столкновения между местными жителями и силовиками возобновились с прежней силой. По мнению жителей Новых Санжаров, медицинской центр, где планировали разместить эвакуированных, не имеет соответствующего оборудования, а возникновение болезни станет настоящей катастрофой.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 21 мая

"Людям ничего не объясняют, сейчас на трассе собралось более тысячи человек. Активных полиция уже начала "паковать" в автозаки. Один из полицейских сказал, что они ничего не знают, у них операция "Карантин". Никто из представителей властей к людям не вышел", – поделился с журналистами местный житель, представившийся Андреем.

Полиция также перекрыла все въезды в Новые Санжары и выезды из окружающих сел. В радиусе 10 километров образовались заторы.

Реклама

В результате полиция открыла несколько уголовных производств, подозрения в организации протестов были выдвинуты пяти человекам.

"Докладываю: во время схваток, к сожалению, пострадали девять правоохранителей. Один до сих пор в больнице, с тяжелыми ранениями", – рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, отчитываясь на заседании Верховной Рады Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал сограждан уважительно отнестись к эвакуированным из Китая украинцам и поддержать их, а не препятствовать их возвращению на родную землю. Он напомнил, что когда Франция эвакуировала людей из Уханя в один из городов, реакция местных жителей была иная: они заботились о жизни и здоровье своих соотечественников, сочувствовали тем, кто оказался в сложной ситуации.

"Даже в Казахстане, когда наш самолет из Уханя сел на дозаправку и доставил казахстанского гражданина, не было никаких протестов и блокировок. Наоборот, все благодарили и радовались, что человек наконец-то дома. К сожалению, не все из нас могут гордиться такой же человечной реакцией. Попытки перекрыть трассы, блокировать госпиталь, не пустить граждан Украины в Украину – этим мы показываем далеко не лучшую сторону нашего характера", – написал Зеленский на своей странице в Facebook.

К счастью, 5 марта карантин благополучно закончился, и все эвакуированные из Уханя смогли вернуться домой.

Напомним, что за протестами местных стояли организаторы: часть людей, "затесавшихся" в ряды протестующих, опознали как бывших "фермеров" – они раньше протестовали возле Верховной Рады против открытия рынка земли.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама