Выборы президента Украины, акт первый: ювелирные нарушения, коктейли в штабах и урнах для голосования и обвинения экзит-полов

Экзитполы пророчат битву Зеленского и Порошенко во втором туре

Фото: AFP

Выборы президента Украины, акт первый: ювелирные нарушения, коктейли в штабах и урнах для голосования и обвинения экзит-полов Александр Панченко , Игорь Серов , Станислав Донец , Илья Требор , Мария Пирогова , Журавель Максим , Таисия Ерохина , Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/138/404/5ca1384047018.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/138/404/5ca1384047018.png 2019-04-01T09:00:00+03:00 Новости Экзитполы пророчат битву Зеленского и Порошенко во втором туре

В последний день марта страна прошла первый этап президентской гонки и, судя по всему, определилась с двумя кандидатами, которые схлестнутся в схватке за главное кресло страны — согласно результатам экзитполов, во втором туре ими станут действующий президент Петр Порошенко и комик Владимир Зеленский. Журналисты "Сегодня" следили за тем, как украинцы исполняли свой гражданский долг в стране и за ее пределами (а некоторым даже помогли это сделать), разведали обстановку в штабах основных кандидатов и узнали у экспертов, как ситуация будет развиваться дальше.

Цифры и сюрпризы

Вопреки тому, что первый тур выборов стал рекордным по количеству кандидатов (39 человек), длине бюллетеня (80 см) и бюджету (2,35 млрд грн), о явке того же сказать нельзя — на момент закрытия участков проголосовало 63,51% населения. Хоть это и на 4,44% больше, чем в 2014-м, но до рекорда цифра не дотянула: в 2010-м голосовали 66,56%, а 2004-м — 74,52%. Активнее всех голосовали жители столицы, Львовской и Волынской областей, а самую низкую явку продемонстрировали украинцы в Закарпатской, Черновицкой и Херсонской областях. Тем не менее, судя по соцсетям, выборы прошли достаточно бодро: пользователи много и с удовольствием делились фотографиями избирательного процесса.

Первые экзитполы не заставили себя долго ждать и ближе к ночи обрисовалась первая тройка лидеров. По данным Национального экзитпола, который совместно провели фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова, лидирует Владимир Зеленский с 30,4% голосов, за ним следует действующий президент Петр Порошенко, набравший 17,8%, а Юлия Тимошенко занимает предварительно третье место с 14,2% (см. инфографику). Конечно, это лишь данные опроса. Окончательные цифры может сказать лишь ЦИК после подсчета всех голосов.

Пинг понг и иски

В штабах ключевых кандидатов вплоть до оглашения предварительных результатов голосования атмосфера была спокойной. Штаб Порошенко в Мыстецком Арсенале весь день работал в режиме ежечасных брифингов по явке и нарушениям. Сильно уставшие могли отдохнуть на комфортных пуфах, угоститься бутербродами и выпить чашечку кофе.

Обстановка стала накаляться после закрытия избирательных участков и объявления предварительных результатов. Спустя полчаса в штаб приехал и сам Петр Порошенко:

"Я готов к глубокому и предметному диалогу с теми, кого не успел убедить в первом туре. Хотел бы сейчас обратиться к тем, кому меньше 30 лет. Вы видите изменения в стране, но хотите, чтобы изменения были более глубокими и быстрыми. Я полностью разделяю ваше желание. Чтобы изменения были качественные, мы должны объединиться для того, чтобы этого достичь, и не терять время. Я полностью понимаю мотивы вашего недовольства, я услышал вас и прошу, услышьте и вы меня".

В штабе у Владимира Зеленского в ТРЦ "Парковый" весь день царила атмосфера "легкого корпоратива": разносили напитки и закуски, пока бармен готовил гостям коктейли. Можно было сыграть в настольный теннис и футбол, а для более продвинутых установили даже игровые приставки.

На мероприятие пришли участники "95 квартала", а после захода солнца к торжеству присоединился и сам кандидат, успев сыграть с журналистами партию в настольный теннис "на интервью". После объявления экзитполов праздничная атмосфера и вовсе возросла в геометрической прогрессии:

"Хочу поблагодарить всех украинцев, которые голосовали сегодня "не по приколу", — прокомментировал результаты Зеленский.

А вот в штабе Юлии Тимошенко, который расположился на Андреевском спуске, было не до веселья. Мероприятие обошлось без излишеств — печенье, кексы, пироги и вино. "Скромно, но чистенько", — сошлись во мнении журналисты. После 20:00 атмосфера в штабе стала заметно более напряженной, но это и понятно — Юлия Владимировна достаточно остро отреагировала на результаты опросов.

"Призываю не воспринимать экзит-полы как истину в последней инстанции. Это – абсолютно манипулятивная нечестная вещь", — заявила политик.

Кстати, на первенство Зеленского в штабе не претендуют, но, согласно их собственным опросам, второе место будет за "леди Ю".

Что дальше

И ЦИК, и общественники, и политологи сошлись во мнении, что выборы прошли без системных нарушений.

"Не было таких фальсификаций, которые могли бы повлиять на конечный результат голосования. По результатам экзитполов, видим совпадения социологических тенденций последнего времени. Владимир Зеленский смог с помощью соцсетей и ориентации на молодежь мобилизовать свой электорат и поэтому его результат вполне ожидаем. Если ЦИК подтвердит его предварительный результат, то действующему президенту придется приложить усилия, чтобы мобилизовать свой электорат во втором туре. Неожиданностью для нас стали результаты Игоря Смешко — его случай удивительный. Ведь Смешко почти не было на телеэкранах, и агитация у него была слабая, да и он мало известен украинцам. Можно сказать, что этим результатом он себе сделал хороший задел под грядущие парламентские выборы", — рассказал "Сегодня" эксперт Международного центра перспективных исследований Игорь Петренко.

Его коллега Владимир Фесенко считает:

"Если Юлии Тимошенко не удастся получить поддержки от других кандидатов, то в одиночку ей будет тяжело оспорить результаты. В ближайшие дни оспаривание, возможно, будет в ЦИК или судах. Возможно, будет пикетирование ЦИК. Хоть само голосование прошло спокойно, но неспокойной может быть ситуация с определением результатов".

Кольца и мертвые души

Из почти 30 тысяч участков вовремя открылись не все. Семь участков в столице, Одесской, Херсонской и Запорожской областях запоздали: в Киеве член комиссии забыл ключи от избирательного участка, на другом опоздал председатель. Всего в день выборов копы получили 1927 заявлений о нарушениях, зарегистрировали 17 протоколов об админнарушениях и внесли 31 дело в ЕРДР. Одно из первых сообщений пришло из Запорожья, где любителю селфи с бюллетенем грозит до 3 лет тюрьмы. В Виннице и Харьковской области обнаружили "мертвых душ" — несколько человек нашли в списках своих умерших родственников. В Черниговской области мужчина бросил в кабинку для голосования коктейль Молотова. А в Тернопольской области у члена комиссии нашли кольцо с вмонтированным стержнем, чтобы незаметно ставить дополнительные галочки.

Донбасс: драка в избиркоме и "пугалки" от боевиков

На подконтрольной части Донецкой области было открыто в общей сложности 1211 избирательных участков, на которых было зарегистрировано 1 435 688 избирателей. Процесс волеизъявления проходил относительно спокойно. В полиции области заявили, что зафиксировали на участках попытки выноса и повреждения бюллетеней, фотографирование с ними, сбор данных о волеизъявлении избирателей, а также случай нанесения телесных повреждений: в Великоновоселковском районе один из членов избиркома заявил, что при попытке видеофиксации избирательного процесса его избили коллеги и повредили видеокамеру. В Рубежном Луганской области при получении бюллетеня избиратель, наклонившись над столом комиссии, облил три бюллетеня пивом, которое у него находилось в левом внутреннем кармане верхней одежды, а в Новоайдарском районе избиратель разорвал свой бюллетень, написал на нем нецензурные выражения и потребовал, чтобы ему выдали новый. В Краматорске возле участка был обнаружен предположительно заминированный автомобиль "Ауди", в Дружковке в кабинке для голосования оказалась ручка с исчезающими чернилами.

Также в зоне операции Объединенных сил на Донбассе были открыты 79 спецучастков, на которых голосовали военнослужащие. Избирательные палатки были установлены возле крупных воинских частей, в состав комиссий вошли военные, а наблюдателями стали гражданские лица. Военнослужащих привозили к месту голосования по графику, чтобы избежать очередей, затем бойцы возвращались на места дислокации.

На неподконтрольной территории боевики накануне выборов по соцсетям распространились фейки о том, что выезжающих на подконтрольную территорию будут массово задерживать представители СБУ и МВД как "террористов", также появлялись сообщения о закрытии блокпостов 31 марта. При этом в погранслужбе Украины заявили, что фиксировали обычный для выходного дня невысокий поток людей и транспорта через пункты пропуска.

На дому: мы помогли дедушке

Со сложностями при голосовании сталкиваются не только жители отдаленных регионов, но и маломобильные группы населения. Больше всего среди них стариков, которые привыкли серьезно относиться к своему гражданскому долгу и страдают от того, что не могут проголосовать. С такой бедой в "Сегодня" обратился 82-летний киевлянин Анатолий Муськин.

"Меня обслуживает патронажная сестра, — рассказал нам Анатолий Николаевич. — По моей просьбе она отнесла заявление в избирательную комиссию о том, что я хочу проголосовать дома, поскольку очень плохо хожу. Помимо заявки, должна быть справка от семейного врача, к которому прикреплен, что я нуждаюсь в голосовании на дому. Но в день выборов никто из избирательной комиссии ко мне не пришел".

Анатолий Николаевич позвонил в комиссию и услышал в ответ, что никаких документов о том, что он нуждается в голосовании на дому, у них нет.

"Я очень огорчен, не понимаю, почему так случилось", — пожаловался нам пенсионер.

"Сегодня" решили помочь дедушке проголосовать и отправились к нему домой на Ленинградскую площадь. Анатолий Николаевич был очень растроган, так как передвигается с большим трудом и без нашей помощи не справился бы. Мы привезли пенсионера на участок, и пока он голосовал, спросили у комиссии, почему к Муськину не пришли домой. Оказалось, процедура выборов на дому очень бюрократизирована. По закону, для этого нужна бумажная справка от врача с мокрой печатью, в электронном виде такой документ недействителен.

"Мы знали об этой проблеме давно и пытались ее решить собственными силами, но безуспешно, — рассказал нам замглавы УИК Сергей Коваль. — Кроме Муськина, у нас еще двое таких избирателей, но у них такие бумажные справки были, потому они смогли проголосовать дома".

Также Сергей Коваль рассказал нам, как организовываются выборы на дому. К избирателю отправляются два члена избирательной комиссии, два-три наблюдателя и полицейский.

"Мы не можем подсказывать избирателям, за кого им голосовать, но наблюдатели имеют право прочитать ему фамилии кандидатов и от какой партии они баллотируются. После этого избиратель делает свой выбор и бросает бюллетень в опечатанную переносную урну", — рассказал нам замглавы комиссии.

Резюмируем: чтобы избиратель смог проголосовать на дому, нужно обратиться в комиссию не позднее чем за пять дней до дня голосования. И обязательно проконтролировать через родственника или доверенное лицо, например патронажную сестру, что в комиссии есть в бумажном виде справка от врача и заявление.

Мы объяснили Анатолию Николаевичу, в чем была проблема, и пообещали проследить, чтобы во втором туре он смог проголосовать на дому.

Выборы. "Сегодня" подвезли пенсионера до участка и помогли ему осуществить свой гражданский долг. Фото: А. Яремчук

Робинзон: сошел на выборы с горы

На выборы пришел и один из самых необычных жителей страны — 57-летний житель самого высокогорного села Украины, местный кузнец Николай Дячук. Село Верхний Прислип, в котором всего лишь четыре дома и единственный житель Николай Дячук, расположено на горе Белая Кобыла в Ивано-Франковской области. Жилище этого карпатского Робинзона находится на высоте 1350 метров над уровнем моря. В одном из своих интервью Николай рассказывал нам, что его полностью устраивает отдаленность от цивилизации. Мужчина уточнял, что его жена живет на 600 метров ниже, до ближайших магазинов — около 5 км, но это не повод жаловаться на жизнь.

С Николаем мы пообщались еще до выборов. Тогда горец не исключал, что на участок придется идти на лыжах — местами в горах намело снега до 12 сантиметров.

"Это не остановит меня, очень хочется, чтобы в стране многое изменилось к лучшему. Пойду или поеду, но проголосую в любом случае", — сказал нам Николай за день до выборов.

Однако вчера, как оказалось, солнце успело растопить остатки зимы, и Николай Дячук смог спуститься с Белой Кобылы и отдать свой голос.

"Проснулся, как обычно, в 7 утра, покормил скотину. Ее у меня немало — у меня три лошади, точнее, две кобылы и годовалый жеребец, еще есть две коровы. Кроме них, есть куры и гуси. Как понимаете, голосовать я отправился около полудня после того, как всех их накормил. Через час с небольшим уже был на избирательном участке. Очередей не было, потому как люди приходили небольшими группками. Лично я справился быстро, всего лишь за несколько минут. А вот на других участках Верховинского района, говорят, очереди были большими. С утра поползли слухи, что избирателей пытались подкупать представители двух кандидатов, но лично ко мне никто не подходил с такими предложениями. Может быть, знают, что я раньше работал в избирательной комиссии. Да я бы и не продал свой голос, — рассказал нам Дячук и добавил. — Настроение у меня праздничное. Теперь хочется, чтобы был толк от этого голосования. Кстати, в выходные у меня был день рождения, мне исполнилось 57".

На вопрос о том, каких изменений лично он ждет от результатов выборов, Николай, немного подумав, ответил:

"У меня прохудилась крыша. После второго тура спущусь с горы, отправлюсь в райадминистрацию просить содействия. Может быть, мне смогут по льготной цене выделить лесоматериалы на ремонт".

Дячук. Не поленился спуститься с Белой Кобылы

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АВТОРЫ: Александр Панченко , Игорь Серов , Станислав Донец , Илья Требор , Мария Пирогова , Журавель Максим , Таисия Ерохина , Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.