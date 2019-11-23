Тайное оружие Кремля и украинка в правительстве Канады: главные новости мира

В Гааге начался суд в связи с агрессией России против Украины

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

В Иране продолжаются массовые протесты из-за повышения цен на топливо, а в Евросоюзе озабочены тем, что в новый парламент Беларуси не прошел ни один оппозиционер. Читайте ТОП-5 главных новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Путин признал, что РФ разрабатывает новейшее оружие

Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны, не имеющей мировых аналогов, и заявил, что Кремль продолжит совершенствование этого оружия.

"Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете", – сказал Путин в четверг, 21 ноября, на церемонии вручения в Кремле вдовам специалистов, погибших в августе при испытаниях в районе Неноксы под Северодвинском Архангельской области, орденов Мужества, которые жертвам взрыва присудили посмертно.

Путин заявил, что эти специалисты "вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление". По его словам, "речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед".

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв, который привел к краткосрочному загрязнению Архангельской области, был вызван неудачным испытанием ядерной силовой установки. Это могло быть новое оружие ядерного сдерживания, о котором объявил Владимир Путин в прошлом году.

Этническая украинка стала вице-премьером Канады

В Канаде объявили состав нового правительства – спустя месяц после победы на парламентских выборах Либеральной партиипремьера Джастина Трюдо. В новом Кабмине нашлось место и бывшему министру иностранных дел Канады Христе Фриланд – она станет вице-премьер-министром межправительственных дел и будет отвечать за кооперацию правительства с властями в провинциях.

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Христя Фриланд и Джастин Трюдо. Фото: REUTERS/Al Drago

Фриланд – уроженка Канады украинского происхождения. Ее родители – мать Галина Хомяк, украинка по происхождению, и отец – канадец Дональд Фриланд, – были адвокатами. Фриланд училась в Адриатическом колледже объединенного мира, а также получила степень бакалавра в Гарварде и магистра в Оксфорде.

Напомним, что в сентябре Джастин Трюдо распустил парламент и объявил проведение досрочных парламентских выборов. 43-я предвыборная кампания в канадской истории началась 11 сентября.

Количество жертв протестов в Иране растет: погибло больше 100 человек

Убийственные бензиновые протесты продолжаются в Иране. Более ста человек погибли в Иране, где не утихают демонстрации против повышения цен на топливо.

По информации правозащитной организации Amnesty International, в двух десятках иранских городов жертвами силовиков стали не менее 106 человек. Тогда как государственные СМИ сообщают лишь о четырех погибших правоохранителях и нескольких протестующих. Правозащитники говорят – против демонстрантов применяют огнестрельное оружие. Поэтому на самом деле погибших может быть и больше 200. На фоне протестов в Иране отключили мобильную связь и интернет.

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16 ноября демонстрации проходили в более десятка городов Ирана. А, по сообщениям в соцсетях и от гражданских журналистов, люди протестовали не менее чем в 37 городах страны. Стоит напомнить, что недавно в сети появилось видео, на котором видно, как двое полицейских стреляют из автомата по толпе протестующих, а потом убегают от разъяренной толпы.

Отметим, что нынешние демонстрации вспыхнули после того, как правительство заявило, что начнет ограничивать продажу топлива в одни руки и повышать цены из-за того, что экономика страны страдает от санкций США.

Евросоюз раскритиковал парламентские выборы в Беларуси

Досрочные парламентские выборы в Беларуси Европейский союз расценивает как "неиспользованную возможность" провести голосование в соответствии с международными стандартами. Об этом заявила представитель Европейской службы внешних действий Майя Коциянчич. Кроме того, ЕС призвал белорусские власти "немедленно возобновить разработку избирательной реформы", чтобы выборы президента Беларуси в 2020 году состоялись по новым правилам.

Ранее мы сообщали, что, по результатам состоявшихся в Беларуси досрочных выборов, в нижнюю палату парламента не прошел ни один представитель оппозиции.

В Гааге начался суд по агрессии России против Украины

В Нидерландах начались судебные заседания по делу о нарушении Россией иммунитета украинских военных катеров"Никополь", "Бердянск", буксира "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

Процессуальные слушания в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву начались в Постоянном арбитражном суде 21 ноября в 10:00.

Процедурные слушания проходят в закрытом режиме.

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские корабли МБАК "Бердянск", "Никополь" и РБК "Яны Капу". Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате чего ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей оказались в заложниках. Они смогли вернуться домой только в сентября 2019-го в результате процедуры обмена пленными с РФ.

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