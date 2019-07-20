Иран отпустил один из танкеров

Танкеру разрешили продолжить движение после вынесения предупреждений

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен "вооруженными людьми" после пересечения Ормузского пролива. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Ранее иранское агентство Тасним сообщило, что танкеру разрешили продолжить движение после вынесения предупреждений, связанных с безопасностью и загрязнением вод.

Ранее иранский телеканал Press TV сообщил, что КСИР задержал британский нефтяной танкер, проходящий через Ормузский пролив. По сообщению телеканала, танкер задержан за нарушение международного морского права.

Танкер внезапно отклонился от курса в районе Ормузского пролива. В настоящий момент судно направляется к северу Ирана.

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Оператор британского танкера Stena Impero подтвердил информацию о его захвате при проходе через Ормузский пролив, об этом говорится в заявлении оператора, распространенном в пятницу. Его экипаж состоит из 23 человек.

Потом президент США Дональд Трамп заявил о задержании двух танкеров иранскими военными.

Иранское агентство ISNA в свою очередь опубликовало заявление КСИР, в котором говорится об аресте британского танкера "из-за несоблюдения международного законодательства".

Ранее власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Иран пообещал не оставлять задержание танкера без ответа.

Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив.

Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.

Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.

В США после этих событий предложили создать международную коалицию, которая бы защищала суда в Персидском заливе. Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива, заявил на слушаниях в Сенате США кандидат на пост главы объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся в Нью-Йорке, заявил журналистам, что Тегеран не обладает информацией о сбитом Соединенными Штатами беспилотнике.

"Нет, сомнения в этом нет. Мы его сбили", — сказал в свою очередь руководитель вашингтонской администрации.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

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