Недвижимость в Киеве дорожает, а жетоны исчезнут: итоги дня

С 1 ноября в Киевском метрополитене жетоны перестанут принимать для оплаты проезда

Фото: Pixabay

Недвижимость в Киеве дорожает, а жетоны исчезнут: итоги дня Сергей Гусев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4de/b7a/5ca4deb7a1da1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4de/b7a/5ca4deb7a1da1.jpg 2019-04-08T19:53:43+03:00 Экономика С 1 ноября в Киевском метрополитене жетоны перестанут принимать для оплаты проезда

Общество

10 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

В Киеве около 30 тыс. молодых людей подлежат призыву на срочную службу однако плановая задача на весенний призыв в текущем году составляет всего 780 человек, сообщил военный комиссар Киевского городского военного комиссариата Сергий Клявлин.

28 транспортных средств было эвакуировано в период с 1 по 7 апреля за нарушение правил дорожного движения с улиц Киева. Временно задержанные автомобили доставляются на специальную площадку

Возросла на 4% средняя цена на рынке первичной жилой недвижимости в Киеве в январе-марте – до $1252 за 1 кв. м, сообщили в компании City One Development. При этом средняя цена на старте продаж возросла на 10% по сравнению с прошлым годом – до $1023 /кв. м.

С 1 ноября в Киевском метрополитене жетоны перестанут принимать для оплаты проезда.

Рассчитались на 73% получатели монетизированной субсидии по итогам марта с КП "Киевтеплоэнерго" за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения. Половина получателей оплатила услуги в полном объеме, остальные – осуществили расчеты частично или не рассчитались вовсе. При этом в компании уточняют, что среди тех, кто в марте не осуществлял расчеты – большое количество потребителей, имевших на момент расчетного периода переплату.

Труд 1,15 млн наемных лиц легализовали в январе – марте работодатели под давлением налоговиков. Это на 12,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Верховный суд признал законность установки в 2007 году памятника "Основателям Одессы", центральной фигурой которого является императрица Екатерина II. Все требования о сносе или переносе памятника отклонены.

Выросли до 12,93 грн за литр по состоянию на 8 апреля средние цены на сжиженный газ для заправки автомобилей в Украине. Ряд сетей АЗС с 5 по 8 апреля повысили цены на сжиженный газ на 10-30 копеек за литр. Об этом сообщила консалтинговая компания UPECO.

28,6 гривни за литр составила 8 апреля средняя розничная цена бензина А-95 на АЗС. Ряд сетей с 5 по 8 апреля повысили цены на бензины и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.

Экономика

Укрепил на 12 копеек до 26,64 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 9 апреля по сравнению с предыдущим банковским днем, 8 апреля.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует что курс гривни к концу 2019 года будет составлять 28,86 грн за доллар.

Украина с 5 апреля начала сезон закачки природного газа в свои подземные хранилища, пополнив запасы на протяжении 5-6 апреля на 17,43 млн куб. м – до 8 млрд 762,8 млн куб. м. Согласно данным АО "Укртрансгаз", 5-6 апреля закачка в хранилища составила 26,86 млн куб. м, отбор – 9,43 млн куб. м.

Купил 140 млн долларов и продал 21,6 млн Национальный банк в период с 1 по 5 апреля на межбанковском валютном рынке, пополнив валютные резервы на 118,4 млн долл.

Возросла втрое цена аренды государственных земель сельскохозяйственного назначения, проданных через аукционы, в первом квартале, сообщили в Госгеокадастре. Годовая ставка аренды выросла с 8,3% нормативной денежной оценки земли до 23,68% в среднем по результатам торгов. Сумма поступлений в местные бюджеты от аренды выросла с прогнозируемых 15,77 млн грн до 44,96 млн грн.

45,4 млрд грн налога на добавленную стоимость в течение января-марта Государственная фискальная служба возместила плательщикам. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 34,8%. Сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 15 млрд грн. В течение 2018 сумма среднемесячного возмещения НДС составляла 11 млрд грн.

Увеличила на 28% в годовом выражении Украина в январе-феврале товарооборот продукцией агропромышленного комплекса с Турцией – до 356,6 млн долл., сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. При этом украинский экспорт вырос на 18%.

Аэропорт "Борисполь" назвал самые пунктуальные авиакомпании которые выполняли рейсы из аэропорта в марте. Лидерами стали Belavia, Air Baltic, Czech Airlines, Laudamotion, Georgian Airways со 100-процентным показателем пунктуальности. Qatar Airways, Wind Rose, Brussels Airlines выполняли рейсы вовремя в 90% случаях.

Мир

В марте сократилось число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире после того, как месяцем ранее оно достигло максимальной отметки почти за четыре года (с марта 2015 года), свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 2213 установок против 2306 в феврале. При этом мартовский уровень на 34 единицы выше показателя за аналогичный месяц 2018 года.

Boeing объявила о сокращении производства самолетов 737 MAX примерно на 20% и назначила специальный комитет по пересмотру планов развития. К середине апреля компания намерена снизить количество выпускаемых авиалайнеров на 10 – до 42 в месяц. Ранее, напротив, планировалось увеличить к лету производство до 57 самолетов.

Выросли по итогам пятого месяца подряд в марте валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, и достигли максимального объема за последние семь месяцев. По состоянию на конец прошлого месяца они составляли 3,099 трлн долларов, увеличившись на 8,58 млрд по сравнению с февралем. При этом запасы золота в стране в марте выросли четвертый месяц подряд и достигли 1719 тонн, незначительно увеличившись относительно предыдущего месяца.

Милан и Стокгольм являются главными кандидатами на проведение Зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщил МОК. Представлять Италию и Швецию планируют по два города: Милан подал совместную заявку с Кортина-д'Ампеццо, а Стокгольм – совместно с Оре.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.