Выплаты, пенсии, субсидии: что изменилось за неделю

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Что будет с ценами на овощи и фрукты этой осенью? Какие гривневые банкноты подделывают чаще всего? Насколько выросли выплаты по беременности и родам? Читайте ТОП-5 главных экономических новостей уходящей недели на сайте "Сегодня".

От чего зависит размер пенсии по возрасту, как получить пенсию "в один клик" и сколько пенсионеров получили субсидии живыми деньгами

Размер пенсии по возрасту в Украине зависит от двух показателей, на которые человек может влиять, чтобы получать достойную пенсию: продолжительности страхового стажа и размера официальной заработной платы, с которой уплачивались взносы в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Об этом сообщила заместитель председателя правления ПФУ Ирина Ковпашко в эфире одного из украинских телеканалов, информирует пресс-служба ведомства.

"Для расчета пенсии засчитываются определенные периоды с 2000 года по данным системы персонифицированного учета и до 2000 года по справкам предприятий или архивных учреждений", – сообщила она.

По словам Ковпашко, предприятие не имеет права отказывать в выдаче таких справок.

"В тот период предприятие по отношению к этому человеку было страхователем. И одной из его обязанностей является хранение данных о заработной плате своих работников не менее 75 лет и соответственно выдавать эти справки по обращению человека. Если указанная в справке заработная плата уменьшает сумму пенсионной выплаты человека, мы ее не учитываем, а берем за основу данные персонифицированного учета", – пояснила она.

Кроме того, стало известно, что услугой оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ), запущенной в августе, за месяц воспользовались 510 человек. Это указано на инфографике, размещенной на странице фонда в Facebook.

ПФУ отметил, в каких регионах поступило наибольшее количество обращений: Донецкая область – 86 человек, Днепропетровская область – 73 человека, Киев – 44 человека и Харьковская область – 39 человек.

Фонд также опубликовал подробную инструкцию, как воспользоваться новой услугой:

получить электронный ключ;

зарегистрироваться на портале электронных услуг;

выбрать пункт "Заявление на назначение пенсии";

заполнить анкету, внести свои данные;

прикрепить сканы необходимых документов;

сформировать заявление;

подписать заявление электронной подписью (заявление автоматически передается в ПФУ, после чего в течение 10 дней придет SMS о назначении пенсии, далее заявителю необходимо забрать пенсионное удостоверение в сервисном центре).

Наконец, опубликованы итоги августа, сколько пенсионеров получили субсидии живыми деньгами. По данным Пенсионного Фонда Украины, общая сумма монетизированных субсидий за месяц составила 157,2 млн грн, а количество получателей – 610,6 тыс. человек.

По данным ПФУ, общая сумма монетизированных субсидий за месяц составила 157,2 млн грн, а количество получателей – 610,6 тыс. человек.

В Украине "эпидемия" поддельных банкнот 500 гривен: как не попасться на фальшивку

В Украине все чаще стали выявлять поддельные банкноты номиналом 500 грн. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины, уточнив, что речь идет о деньгах образца 2006 года.

В августе нынешнего года зафиксировано увеличение количества изъятых из оборота поддельных банкнот номиналом 500 гривен, изготовленных при помощи струйной печати с имитацией ультрафиолетовой защиты", — рассказали в пресс-службе Нацбанка.

Но есть и хорошие новости: в целом поддельных денег за первое полугодие выявили меньше на 20%, чем за такой же период прошлого года. При этом чаще всего фальшивомонетчики печатали пятисотки, сотки, двухсотки и купюры номиналом 50 грн.

"Другие изъятые из оборота поддельные банкноты, номиналами от 1 до 20 гривен, составили 1% от общего количества подделок", — рассказали в НБУ.

По данным Нацбанка, чаще всего поддельные деньги сбывались в кассах фастфудов, мелких торговых точек и на автозаправках. Поддельные банкноты номиналом 500 грн чаще всего сбывались дельцами в кассах АЗС Киевской, Закарпатской, Волынской, Черкассой и Житомирской областей, а также в столице.

Нацбанк разработал ряд элементарных советов, как определить фальшивку, не имея под рукой специального оборудования: "Элементы защиты позволяют проверить подлинность с помощью тактильного контроля. На ощупь проверяется рельефность отдельных изображений на лицевой стороне банкноты".

Подлинность купюры номиналом 500 грн тоже легко проверить — под разными углами попадания света на банкноту число 500 на настоящей купюре слегка меняет цвет. Банкиры также советуют кассирам, не имеющим на рабочем месте детекторов для определения подлинности, обзавестись хотя бы увеличительным стеклом. С его помощью советуют выискивать на купюрах микротексты. Если таковых нет, то купюра поддельная.

Цены на бананы и апельсины снизятся, а вот дешевых яблок не будет

Накануне Еврокомиссия отменила для Украины свое решение о запрете экспорта в ЕС наших овощей и фруктов как опасных для здоровья людей, сообщает официальный сайт Еврокомиссии — ec.europa.eu. Эксперты агрорынка говорят, что это спасло от многомиллионных потерь украинских производителей яблок, томатов, перца и др., но лишило наших покупателей возможности запастись витаминами по дешевке, так как цены на внутреннем рынке почти не снизятся. Какой будет стоимость фруктов и овощей для консервации, выяснял сайт "Сегодня" в специальном материале "Из-за ЕС в Украине не будет дешевых яблок: на что повлияет отмена запрета экспорта наших овощей и фруктов".

Как разъяснили в Украинской плодоовощной ассоциации, еще 21 марта 2019 г. ЕС приняла директиву о дополнительной проверке агропродукции не из стран ЕС — Украины, Молдовы, Турции, Сербии, США, Канады и др. — на отсутствие в ней ряда опасных микроорганизмов. Так как в Украине их никогда не было, об этом проинформировали Еврокомиссию по аграрным вопросам и предложили разрешить ввоз, но решение по нам было принято лишь вчера.

"Рынок ЕС важен для наших садоводов, хотя он не самый крупный, — говорит экономист инвестдепартамента Продсельхозорганизации ООН (ФАО) Андрей Ярмак. — В сезоне 2018/19 гг. в ЕС было продано около 6 тыс. т. Если бы поставки не разблокировали, потери садоводов составили бы до 5 млн долларов, или 15% всей экспортной выручки. До 4 млн долларов потеряли бы производители томатов, перца, баклажанов и т. д., но это аж 50% их экспорта".

Также Ярмак отметил, что ужесточение фитосанитарных норм — это действенный способ поддержки своих производителей, который ЕС применяет регулярно. Но для Украины сделали исключение. Как разъяснила вчера экс-министр агрополитики Ольга Трофимцева, чтобы экспортировать яблоки, груши, томаты и другие овощи и фрукты, нашим производителям надо получить в Госпродпотребслужбе Украины документ, подтверждающий, что продукция поставляется из мест, свободных от карантинных организмов, определенных в директиве ЕС 2019/523.

Эксперты продрынка прогнозируют сезонное снижение цен на фрукты и овощи в Украине, прежде всего на яблоки, но оно будет недолгим.

"В сентябре стоит ожидать удешевления яблок в рознице на 20—25%, или на 4—5 грн/кг, до 12—20 грн/кг за сортовые, еще 1—2 грн/кг подешевеют сорта, которые не могут долго храниться, — рассказал нам директор Ассоциации поставщиков торгсетей Алексей Дорошенко. — Груши и так не подешевели бы (сейчас 35—50 грн/кг), так как и экспорт их мал, и урожай в этом году невысок".

А вот на цену полевых овощей, прежде всего помидоров, запрет на экспорт не влиял, разъяснил эксперт, так как они идут лишь на внутренний рынок.

Но есть и хорошие новости: украинцам прочат снижение цен на бананы и апельсины. Как прогнозирует директор Ассоциации поставщиков торгсетей Алексей Дорошенко, уже в сентябре есть потенциал для снижения цен на бананы. Именно этот фрукт является основным конкурентом яблока у украинских покупателей.

"Банан всегда стоил 1 доллар за кило, поэтому они сейчас недороги из-за крепкой гривни (около 25 грн/кг. – Ред.). Но если цена яблок упадет, то покупатель переключится на них, и в торгсетях начнутся акции на бананы. Ближе к зиме яблоки подорожают, а доллар пойдет вверх, и заморские фрукты тоже станут дороже. Но не апельсины: в этом году в Португалии, откуда их к нам завозят, ожидается хороший урожай "оранжевых", который превысит прошлогодний рекорд — свыше 400 тыс. т. Это может снизить цены на них до "яблочных" - 20-25 грн/кг. Пока неясно, что будет с мандаринами: в некоторых партиях из Турции и Египта при проверке были обнаружены личинки плодовой мухи. Если окажется, что весь урожай заражен, цены на испанские мандарины могут взлететь на четверть - до 60 грн/кг", – анализирует Дорошенко.

Стало известно, на сколько в Украине выросли выплаты по беременности и родам

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) в январе-июле 2019 года профинансировал пособия по беременности и родам более чем для 93 тысяч работающих женщин. Об этом во вторник, 3 сентября, информирует пресс-служба фонда, ранее отчитавшаяся о лекарствах для пострадавших на производстве.

"На эти цели фонд направил 2,63 млрд гривен, что на 14,1% больше, чем за тот же период прошлого года", – говорится в сообщении ФССУ.

В целом, по данным фонда, за семь месяцев были профинансированы 108,1 тыс. листков нетрудоспособности в связи с беременностью и родами.

В ФССУ добавили, что эти документы выдаются с 30-й недели беременности на 126 календарных дней, однако в случае преждевременных или многоплодных родов, возникновения осложнений во время родов или в послеродовом периоде дополнительно к основному выдается листок нетрудоспособности на 14 календарных дней.

ТОП-3 профессий для дополнительного заработка в Украине

На украинских предприятиях средняя зарплата достигла 10 971 грн, однако на жизнь хватает далеко не всем. Поэтому украинцы все чаще ищут, где можно дополнительно заработать. Какие подработки оказались в тренде?

До 1,5 тыс. гривен за неделю дополнительно может заработать водитель такси. Сейчас для этого нужны лишь смартфон и водительское удостоверение.

"Это вариант, когда можно официально трудоустроиться в службу такси по договору ГПХ, то есть вы будете в таких нетрудовых отношениях. Подключаете соответствующее программное обеспечение и принимает заказы уже, как говорится, "из котла", – объясняет эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

Еще больше можно заработать офисным водителем. Например, развозить работников ресторана после ночной смены. Это постоянный и стабильный доход, так как клиенты есть всегда, отмечает эксперт.

А если у вас нет водительского удостоверения, можно стать курьером. Многие сервисы позволяют самостоятельно выбрать удобные часы для доставки. За одну посылку платят в среднем 70 гривен. Но такой сотрудник часто становится социально незащищенным, предупреждает Пашкина. Поэтому эксперты советуют оформлять договор, даже если это подработка.

"Если с вашим мопедом, велосипедом или с вами случится, не дай Бог, какая-то беда, то это – ваша забота. Потому что работодатель ваш не является официально вашим работодателем", – говорит Пашкина.

Еще один популярный вид неосновного заработка – няня. Обычно нужно забрать ребенка со школы, накормить, подготовить с ним уроки и убрать в его комнате. За час такой работы можно получить от ста до трехсот гривен.

"Иногда пытаются совмещать работу няни и домработницы. И это может быть на выходные, кстати", – рассказывает Пашкина.

К слову, в Украине почти 3 миллиона работающих пенсионеров.

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