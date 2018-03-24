Арест Савченко и жесткая реакция Киева на российские выборы: главные события недели

Сегодня, 10:13

Главными действующими лицами недели мождно назвать генпрокурора Луценко и нардепа Савченко

Надежда Савченко. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Надежда Савченко. Фото: "Сегодня"

Отчетная неделя началась с обсуждения результатов российских выборов, продолжилась "горячими" событиями в Верховной Раде, а перед самыми выходными случился громкий арест нардепа Надежды Савченко.

Реакция Киева на выборы РФ в Крыму

Президент Украины Петр Порошенко назвал результаты выборов РФ в Крыму ничтожными. По его словам, легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы президента Украины. "Очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал".

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в свою очередь во время поездки в Брюссель передал представителям Европейского Союза список из 140 лиц, причастных к выборам РФ в Крыму. По его словам, его европейские коллеги проявили большой интерес к встрече глав МИД стран ЕС.

В четверг, 22 марта, Верховная Рада приняла решение по российским выборам в Крыму. Депутаты поддержали проект постановления "О заявлении Верховной Рады Украины относительно непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины – Автономной Республике Крым и городе Севастополь".

Визит Порошенко в Катар

Президент Украины 20 марта посетил с официальным визитом Катар, где провел переговоры с высшим руководством этой арабской страны. Также стороны договорились о военном сотрудничестве и подписали ряд соглашений.

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Также Украина и Катапр подписали соглашение о безвизовом режиме. Порошенко озвучил детали по договоренности. По его словам, будут созданы уникальные туристические возможности для украинцев в Катаре, и планируется большое количество катарцев, которые посетят Украину.

Также стало известно, что Катар готов продавать Украине сжиженный газ. Глава государства отметил, что поставки из Катара через терминал в Польше или Босфор усилят энергетическую безопасность Украины.

Депутатам запретили приходить в Раду с оружием

Верховная Рада 20 марта запретила нардепам проносить оружие в парламент. Новый закон запрещает парламентариям проносить запрещенные другими законами предметы на территорию ключевых госучреждений страны – ранее украинское законодательство это допускало.

На следующий день на входе в парламент установили сканеры для проверки депутатов. Такие устройства появились на всех входах в здание парламента – таким образом начал действовать принятый закон. Есть один любопытный момент – если нардеп откажется от проверки вещей, его не заставят это сделать.

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Народный депутат Владимир Парасюк стал "героем" первого скандала, связанного новыми правилами для депутатов. Он с трудом прошел проверку на недавно установленных сканерах при входе в парламент, поругавшись с сотрудниками госохраны. Более того, нардепа хотели раздеть и провести осмотр, но он снял только ремень.

Доказательства ГПУ подготовки Савченко терактов в Киеве

Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал на заседании Регламентного комитета, что Савченко просила помощи в организации атак офицеров 8-го полка спецназа. По его словам, в течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта.

Также он рассказал, что Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. По его словам, они достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения теракта.

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В тот же день, но уже в Верховной Раде, Юрий Луценко обнародовал видео доказательств силовиков, как Савченко и Рубан готовили теракты в Киеве. На кадрах запечатлены встречи с офицерами ВСУ, пристрелка оружия на полигоне и переговоры относительно планов атаки на правительственный квартал в столице.

Снятие неприкосновенности и суд по Савченко

В четверг Верховная Рада сняла с Савченко неприкосновенность и разрешила привлечь к уголовной ответственности. Депутаты поддержали все три представления – снятие неприкосновенности, задержание и арест. Через некоторое время ее задержали и увезли в СБУ. После голосования в Верховной Раде Савченко вышла к родным, пообщалась с ними и вернулась в Верховную Раду, где и была задержана. Следователь зачитал ей ее права и предложил пройти в машину для поездки в СБУ. Уже в СБУ ей объявили подозрение в организации терактов в Киеве.

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23 марта состоялся суд по избранию меры пресечения. Рассмотрение ходатайства стороны обвинения длилось весь рабочий день и только под вечер суд принял решение. Судья удовлетворил просьбу прокурора и Савченко отправили под арест на два месяца.
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Источник:

"Сегодня"

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