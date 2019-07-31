"Слуга народа" может вообще обойтись без коалиции, но с ней лучше

Фото: Михаил Маркив

В ожидании коалиции: будет ли "Слуга народа" объединяться с кем-то https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/5d35cf2d5c00e.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/5d35cf2d5c00e.jpg 2019-07-31T17:23:00+03:00 Политика "Слуга народа" может вообще обойтись без коалиции, но с ней лучше

Победившая на выборах в Верховную Раду партия "Слуга народа" может обойтись и без создания коалиции, так как набрала необходимое большинство. Не исключен вариант союза с "Голосом", но в то же время в новый состав правительства войдут только представители парламентского большинства. Об этом заявил 29 июля представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

"Коалиция уже есть, монобольшинство… Это же (вхождение в коалицию, – ред.) зависит и от "Голоса", от их позиции и политических пожеланий. Увидим", – сказал он.

В то же время Герус объяснил расклад относительно формирования нового правительства.

" Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", – добавил представитель президента.

Как известно, по итогам выборов в Верховную Раду партия "Слуга народа" стала не только победителем, но и набирает монобольшинство – более 250 мест в парламенте. Теперь политической силе даже не обязательно с кем-то объединяться, хотя для принятия конституционных изменений (300 голосов) необходимы будут союзники.

О том, какие возможные варианты коалиции обсуждались ранее и к чему они могут привести, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Главное – курс на ЕС и НАТО

Первыми объяснили у Вакарчука, с кем готовы говорить о коалиции – еще не успели просохнуть чернила на бюллетенях для голосования. Так, 21 июля Ярослав Юрчишин, находящийся под седьмым номером в партийном списке "Голоса", заявил на брифинге, что партия "Голос" не будет создавать коалицию с пророссийскими силами.

"Во-первых, мы никогда не войдем в коалицию с пророссийскими силами, которые представляют не украинские интересы, а интересы страны-оккупанта. Как бы они не назывались, за что или за какую жизнь они бы не выступали. Следующее – это коалиция со старыми политиками. Для того, чтобы старые политики могли войти в новую коалицию, они должны обновиться не формально, прикрывшись несколькими новыми лицами, а фактически – своей программой показав, что они готовы не объявлять поход к европейским стандартам, а воплощать все, чтобы европейские стандарты жизни были в Украине... Для нас при формировании коалиции имеют вес не бренды, не персоналии, а в первую очередь, коалиционное соглашение", – сказал Юрчишин..

Напомним, при этом президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что партия "Слуга народа" готова обсуждать сотрудничество с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

"Моя инициатива (предложение о сотрудничестве. – Ред.) господину Вакарчуку была [озвучена] еще в ходе президентской кампании. Поэтому мы не можем больше настаивать. У нас немного больший рейтинг [чем у "Голоса"]. Но мы приглашаем господина Вакарчука к разговору. С удовольствием", – сказал Зеленский в то же воскресенье, 21 июля, в штабе партии "Слуга народа" в Киеве.

В свою очередь Вакарчук заявил, что его партия готова к такому шагу, если их приоритеты будут соблюдены и назвал "красные линии" для новой коалиции в Раде. По его словам, коалиция может быть сформирована только на основе коалиционного соглашения.

"А коалиционное соглашение должно формироваться после того, как мы проверим, у кого какие "красные линии", – уточнил Вакарчук.

При этом он обозначил свои "красные линии".

"Украина движется в Европу, ЕС и НАТО. Закон один для всех. Экономика без олигархов. А депутатов спускаем с неба на землю. Если мы по этим вопросам находим общий язык, то с такими партиями мы готовы садиться и договариваться​​​​​", – сказал Вакарчук.

Помимо этого, у политической силы уже есть готовый проект Коалиционного соглашения, который они готовы обсуждать. Как рассказала 22 июля сайту "Сегодня" глава избирательного штаба партии "Голос" Юлия Клименко, "мы готовы делегировать Вакарчука на премьера".

"Для нас принципиально, чтобы там были отображены три ключевых блока. Во-первых, это движение в ЕС и НАТО. Во-вторых, это быстрая и глубокая реформа правосудия. И, в-третьих, экономический блок – равные правила для всех. Это и демонополизация секторов, и прекращение работы ГФС, как репрессивно-рэкетирский орган, а СБУ ей в этом помогает, и закрытие "дырок" на таможне, откуда утекают наши с вами налоги", – подытожила Юлия Клименко.

"Слуга народа" была готова к коалиции даже с непроходной партией

Кроме того, партия "Слуга народа" была готова к коалиции с партией Смешко. Представитель президента Руслан Стефанчук заявил в тот же день голосования, в воскресенье 21 июля, что коалицию нужно создавать именно вокруг идей, а не фамилий. В частности, партия готова создать коалицию с партией "Сила и честь" Игоря Смешко.

"Из реальных [партий], в случае их прохождения [в новый парламент], это могли бы быть, конечно, партия "Голос", возможно, партия Смешко. Это те новые лица, новая кровь, которая могла бы дать какой-то импульс для Украины", – заявил Стефанчук.

"Если все же так сложится, что мы наберем меньше 226 голосов, то, безусловно, мы готовы создавать коалицию. Но это будет коалиция не вокруг фамилий, а вокруг идей развития Украины. И поэтому мы будем рассматривать в первую очередь тех партнеров, которые дадут нам возможность совместно определить те вещи, которые важны для Украины, и реализовать их", – отметил Стефанчук.

Другой вопрос, что у партии Игоря Смешко "Сила и честь" не сложилось с прохождение 5%-ного барьера: согласно официальным результатом выборов, "Сила и честь" набрала всего лишь 3,82%.

22 июля лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков расставил все точки над "і" и прояснил ситуацию с коалицией в Раде. Его политическая сила открыта для диалога, но только после завершения парламентских выборов в Украине можно будет говорить о создании коалиции в Верховной Раде.

"Мы, конечно же, открыты к любому диалогу, но по состоянию на сегодня мы будем исходить из окончательных результатов. Сотрудничать в Раде мы сможем со всеми политическими силами, которые будут совпадать с нами в идеологическом мировоззрении и том базовом видении развития нашей страны. Но сейчас говорить о коалиции пока, наверное, не приходится, поскольку все-таки мы видим достаточно неплохие наши результаты, и мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде", – сказал Разумков.

В то же время он рассчитывает, что новый созыв парламента приступит к выполнению обязанностей как можно быстрее.

Впрочем, как выяснилось в результате голосования, "Слуга народа" может обойтись и без коалиции.

Эксперты: какая коалиция лучше – "без тормозов" или "со стоп-краном"?

В новом парламенте возможны два формата коалиции: "без тормозов или со стоп-краном".Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

"Я бы говорил о двух форматах коалиции. Первый – коалиция "без тормозов", то есть когда "Слуга народа" единолично формирует и большинство, и правительство и нет сдерживающего фактора. Второй – коалиция "со стоп-краном", когда какая-то из политических сил присутствовала, чтобы была дискуссия и возможность остановить вещи, которые могут повредить национальным интересам Украины", – говорит Бала.

Как считает политолог, на сегодняшний день более вероятно, что будет сформирован именно первый вариант коалиции. Второй возможен лишь в том случае, если "Слуга народа" не захочет брать на себя всю полноту ответственности.

"Если не будет хватать 10, чуть больше или чуть меньше голосов партии "Слуга народа", они спокойно могут провести переговоры с самовыдвиженцами, которые могут вступить во фракцию. То есть вероятность, что коалиция будет именно единоличной, очень велика. Они могут объединиться, если не захотят брать на себя ответственность. Но они говорили, что готовы", – продолжает эксперт.

Но, по мнению Балы, для страны лучше, если коалиция будет единоличной. Ведь если будет сформирована коалиция "без тормозов", сразу станет понятно, кто в ответе за те процессы, которые будут проходить в Украине.

"Для Украины лучше, чтобы коалиция была "без тормозов". Тогда очень быстро будет все понятно: или они начнут работать в интересах страны, или делать те вещи, которые не соответствуют им. Тогда это все быстрее закончится. Со "стоп-краном" это может протянуться дольше", – считает политолог.

В свою очередь, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал сайту "Сегодня", какие главные риски для страны несет однопартийное большинство в Раде. По его словам, в глазах украинцев и западных партнеров такой шаг может быть воспринят как угроза демократии.

"Однопартийное большинство бывает в разных странах мира, в том числе и в демократических. Если партии Зеленского удастся это сделать, это будет таким искушением. С одной стороны, это более простая модель, где много зависит от партнеров, от их требований, все гораздо проще, надежнее, понятнее. С другой – это всегда искушения единоличной властью, игнорирование интересов и мнения других политических сил. Перед "Слугой народа" будет стоять выбор между более простой и более управляемой моделью и той, которая была бы более демократичной, и которая приветствовалась бы нашими зарубежными партнерами. Вторая модель нейтрализовала бы разные опасения в общественном мнении. Некоторые видят в этом угрозу демократии. Это не всегда так, но риск всегда есть", – говорит Фесенко.

По мнению эксперта, "Слуге народа" все же стоит сформировать коалицию с другой политсилой.

"Если будет достаточно голосов, все равно было бы лучше создать коалицию с "Голосом". Создание такой коалиции будет позитивно воспринято и за рубежом, и внутри страны", – добавляет политолог.

Напомним, что 30 июля Центральная избирательная комиссия во вторник приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из 199 окружных избирательных комиссий.

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