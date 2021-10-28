Адвокат 16-летнего виновника ДТП в Харькове защищает уже не первого мажора – подробности

Интересы 16-летнего мажора Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, представляет Инна Данилова. Ранее она защищала другого мажора – Алекса Бондаренко.
Об этом сообщает Newsroom.
Что известно об адвокате 16-летнего Николая?
Пять лет назад юрист, которая тогда носила фамилию Перепелица, защищала другого мажора – Алекса Бондаренко. Летом 2015 года с товарищем он справил нужду возле Шевченковского райотдела.
Пыл молодых людей не смогли остудить даже прибывшие на место сотрудники полиции. Более того: Алекс снял штаны и продемонстрировал силовикам пятую точку. Уже будучи в наручниках, молодой человек напал на журналиста, а также сыпал угрозами полицейским и хвастался связями, за что в соцсетях получил прозвище "писающий мажор".
В итоге суд приговорил молодого человека к штрафу в размере 12 750 гривен. Однако после скандального случая молодой человек не стал вести себя сдержаннее. В сентябре того же года парень размахивал пистолетом в кафе на улице Данилевского. Как выяснилось позже, в оружии были резиновые пули.
Что известно о ДТП?
- В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
- Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.
- Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
- В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
- Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
- Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
- На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.
Ранее мы писали:
- В Харькове 16-летнему виновнику ДТП оставили "пожелания" у подъезда. Неизвестные пожелали ему смерти.
- Дочь погибшего в резонансном ДТП в Харькове записала видеообращение. Она просит о помощи.
- "Сожалею, что так вышло": 16-летний мажор из Харькова впервые прокомментировал ДТП (видео)