Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❌ ДТП с мажором в Харькове 🚫 Жесткий карантин 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей

Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Харькова

Адвокат 16-летнего виновника ДТП в Харькове защищает уже не первого мажора – подробности

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
28 октября, 11:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пять лет назад она представляла интересы другого парня
Адвокат, которая защищает 16-летнего мажора. Фото: коллаж "Сегодня"
Адвокат, которая защищает 16-летнего мажора. Фото: коллаж "Сегодня"

Интересы 16-летнего мажора Николая Харьковского, который устроил смертельное ДТП в Харькове, представляет Инна Данилова. Ранее она защищала другого мажора – Алекса Бондаренко.

Об этом сообщает Newsroom.

Реклама

Что известно об адвокате 16-летнего Николая?

Пять лет назад юрист, которая тогда носила фамилию Перепелица, защищала другого мажора – Алекса Бондаренко. Летом 2015 года с товарищем он справил нужду возле Шевченковского райотдела.

Пыл молодых людей не смогли остудить даже прибывшие на место сотрудники полиции. Более того: Алекс снял штаны и продемонстрировал силовикам пятую точку. Уже будучи в наручниках, молодой человек напал на журналиста, а также сыпал угрозами полицейским и хвастался связями, за что в соцсетях получил прозвище "писающий мажор".

В итоге суд приговорил молодого человека к штрафу в размере 12 750 гривен. Однако после скандального случая молодой человек не стал вести себя сдержаннее. В сентябре того же года парень размахивал пистолетом в кафе на улице Данилевского. Как выяснилось позже, в оружии были резиновые пули.

Реклама

Адвокат Николая Харьковского утверждает, что им угрожают
Адвокат Николая Харьковского утверждает, что им угрожают / Фото: Коллаж: Сегодня

Что известно о ДТП?

  • В Харькове произошла ужасная авария. Водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной.
  • Удар был такой силы, что от обоих автомобилей оторвало куски деталей. На месте инцидента работало несколько бригад скорой помощи.
  • Выяснилось, что подросток по имени Николай ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов – "отметился" стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.
  • В Харькове полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП. Ему грозит до 8 лет заключения.
  • Впоследствии в Сети появилось фото погибшего в ДТП мужчины. У него остались дети и внуки.
  • Отец подростка заявил, что из парня "хотят сделать преступника". Он не уверен, что именно его сын был за рулем.
  • На следующий день после аварии появилась информация, что одному из пассажиров Infinity – Валерию – родители 16-летнего мажора Николая (виновника ДТП) предлагают взять всю вину на себя за огромную сумму денег.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦

28 октября 1991. Между Украиной и республикой Узбекистан в Ташкенте подписан договор об основах международных отношений

Погрузиться в тот день
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Короновирус за неделю

150 204

заболело за неделю в Украине

+44%

Вакцинация
По состоянию на 27 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 217 383
Люди, которые получили минимум одну дозу
9 576 175
Всего введенных доз 16 793 558
Детальнее
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Нововведения
Что ждет украинцев в ноябре?
Интересно!
Опрос
ТОП-матчи

Мариуполь

30 окт

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтер

30 окт

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.37

Российский рубль (₽)

0.3762

Евро (€)

30.64

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Ценовая политика
А что с ценами в октябре?

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Опрос
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять