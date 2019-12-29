Документы в смартфоне и рецепты на лекарства по SMS: цифровые итоги 2019 года

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Водительские права уже совсем скоро можно будет оцифровать и залить в смартфон, вместо того, чтобы носить их с собой, рецепты на лекарства теперь приходят сообщениями на телефон, а мобильного оператора можно сменить и сохранить при этом свой номер. Сайт "Сегодня" подводит цифровые итоги 2019 года и рассказывает, что изменилось за это время и какие нововведения заработали.

MNP: сменить оператора, но сохранить номер

В мае 2019 г. в Украине заработала услуга по переносу абонентских номеров – MNP, которая позволяет украинцам сменить оператора, но при этом сохранить номер телефона. По состоянию на 23 декабря 2019 года, услугой переноса номера между операторами (MNP) воспользовались 36 046 мобильных пользователей.

Для того, чтобы сменить оператора, но сохранить номер, человеку просто нужно прийти в официальное отделение, магазин того оператора, на который вы хотите перенести свой номер, и подать заявку. К слову, заявку также можно подать и через интернет. В такой заявке указываются паспортные данные, желаемое время переноса номера и тот тарифный план, который вам подходит.

Рассматривают заявку в течении 8 рабочих часов, после чего отправят ее в центральный офис. Если заявка одобрена, новый оператор информирует об этом абонента, выдает новую SIM-карту и начинает обслуживать его в своей сети.

Операторы отмечают, что услуга MNP, безусловно, удобна и полезна для абонентов, но ее нельзя назвать массовой. Согласно исследованиям, услуга переноса номеров может заинтересовать около 10% украинцев. Такие цифры характерны и для других стран.

Ранее мы писали, что абоненты сталкивались с проблемами, когда пытались воспользоваться этой услугой. Люди рассказывают, что, когда переходили от одного оператора к другому, их карту достаточно быстро отключали, а вот подключения приходилось ждать несколько дней. Иногда заявки просто закрывали. Но операторы поясняют, что такие проблемы были только в начале запуска, сейчас все работает нормально и слажено.

Документы в смартфоне

16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дия", запуск которого анонсировали в Кабинете министров. Известно, что для бета-тестирования зарегистрировались более 58 тыс. украинцев, но принять в нем участие только 20 тыс. Тестирование продлится месяц и уже в начале 2020 года украинцы массово смогут пользоваться этим новшеством.

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Это приложение позволит не носить с собой документы, а держать их все в смартфоне. Так, первыми оцифровать можно будет водительские права и техпаспорт. Чтобы их оформить, нужно будет только загрузить на смартфон вышеупомянутое приложение и пройти электронную идентификацию. Если все сведения о вас есть в единой информационной системе МВД, то электронные документы сгенерируются автоматически.

В Министерстве цифровой информации подсчитали, что 108 тыс. человек в Украине потеряли свои права в 2018 году. К тому же, украинцы заплатили 71 млн. грн. штрафов за то, что у них не было при себе прав или техпаспорта во время управления автомобилем. А смартфоны всегда под рукой и таких проблем не возникнет.

В правительстве отмечают, что в ближайшем будущем в приложение хотят добавить студенческие билеты, идентификационные номера и паспорта.

Единый электронный билет в Киеве

Громкие анонсы оповещали, что в столичном метро в 2019 году пропадут жетоны, а им на смену придут единые билеты (электронный билет Kyiv Smart Card, тестовый режим работы которого закончится 30 октября). Так, планировалось, что с 1 ноября 2019 г. киевский муниципальный общественный транспорт полностью перейдет на Е-билет. Это означает, что в троллейбусах больше не должно было быть компостеров, бумажных билетов и кондукторов, а в метро – жетонов и даже зеленых карточек для проезда.

Тестировать единый электронный билет в столице начали еще в начале 2019 года, но, несмотря на длительный тестовый режим, адеватно запустить систему так и не удалось – в той же подземке продолжают ездить и по е-билетам, и по жетонам, и по оставшимся зеленым карточкам.

Полноценный системы отложили до лучших времен, мотивировав это тем, что системы не готовы. В КГГА сообщили, что удобней всего полностью внедрить Е-билет в столичном транспорте уже в октябре 2020 года. На данный момент же киевляне постоянно страдают от сбоев в работе единого электронного билета, образуют длинные очереди в метро и даже ломают турникеты.

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Электронные рецепты

С 1 апреля 2019 года правительственная программа "Доступные лекарства" перешла под управление Национальной службы здоровья Украины, одним из новшеств стало то, что пациенты начали получать лекарства по электронным рецептам. Планируется, что в 2020 году электронные рецепты станут еще более распространенными в медицинской практике.

Сейчас получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым была подписана декларация. При выписке е-рецепта врач проверяет мобильный номер пациента и вносит его в электронную систему. После этого на телефон пациенту приходит SMS с двумя номерами. Один – уникальный номер рецепта, второй – код подтверждения для получения лекарств в аптеке.

Далее — пациент приходит в аптеку, которая участвует в программе "Доступные лекарства", называет провизору номер рецепта и получает свои лекарства.

Безналичный расчет

В 2019 году Украина вошла в ТОП-10 европейских стран по количеству NFC-платежей с применением переносных устройств, включая мобильные телефоны, смарт-часы и браслеты. Так, ежемесячно украинцы совершают несколько десятков миллионов оплат с помощью NFC цифровых кошельков.

Помимо этого, в Украине продолжает стремительно расти количество банковских карт и безналичных операций. Например, только за январь-сентябрь 2019 года количество карт выросло на 9% — до 64,7 млн штук, при этом 60% составляют активные платежные карты.

В 2019 году доля безналичных расчетов платежными картами почти достигла 50%, а что касается безналичных операций, то здесь статистика еще лучше: 8 из 10 операций с платежной карточкой – безналичные.

И это далеко не все цифровые изменения, которые произошли за этот год. Ведь в стране стало доступно еще больше услуг в режиме онлайн, а Государственная налоговая служба запустила новый электронный сервис, который позволит налогоплательщику вернуть излишне или ошибочно уплаченные налоги в режиме онлайн. Также правительство хочет отказаться от бумажных документов, перевести все в цифру и отменить бумажные трудовые книжки. Поэтому украинцам точно не придется скучать без новшеств.

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