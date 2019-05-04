Главные новшества мая: радиометки на лобовое стекло для водителей и электронные карты для пациентов

Начнут штрафовать должников по ЖКУ и хозяев еврономеров

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Последний месяц весны принесет украинцам ряд новшеств — цены на газ станут ниже, зато за долги по "коммуналке" начнут начислять пеню. "Сегодня" узнали, что еще ждет нас в мае.

Субсидии и неустойка

Больше всего майские перемены коснутся коммунальных платежей. Обещанного ранее повышения цен на газ не будет. Наоборот, стоимость топлива для населения понизят на 30 копеек — с 8,55 грн до 8,25 грн за кубометр. Помимо этого, с 1 мая вводится пеня за задолженность по "коммуналке". Теперь за каждый день просрочки будут начислять неустойку в 0,01% от суммы долга. Однако общий размер пени не будет превышать 100% задолженности. Поставщики коммунальных услуг смогут отключать должников, а семьям с задолженностью по "коммуналке" в более чем 340 грн не разрешат получать субсидию наличными.

Также в этом месяце многим получателям субсидий придется их переоформлять — в Минсоцполитики автоматически переназначат госпомощь не всем, а только около 3 млн домохозяйств. Заново подать документы понадобится безработным, арендующим жилье, переселенцам, тем, у кого в составе семьи за последний год были изменения, и тем, кому ранее субсидию назначали не на всех зарегистрированных в квартире, а на фактически там проживающих.

Штрафы и радиометки

Частично поменяются и правила техосмотров для автомобилей. Теперь после проверки вместе с бумажным документом водитель будет получать и радиочастотную метку, которую нужно будет прикрепить на лобовое стекло. Правоохранители смогут считывать данные с этих наклеек.

С 25 мая в полную силу вступит и закон о растаможке авто на еврономерах: он предусматривает, что хозяева таких машин не смогут передавать их другим лицам в пользование и работать в такси, а за превышение срока пребывания в стране их будут штрафовать или вовсе конфисковывать авто. Сумма штрафа будет зависеть от длительности просрочки и составит от 8,5 до 170 тыс. грн.

Е-карты и ВНО

Уйдут бумажные медкарты — Минздрав обязал поликлиники хранить данные пациентов в электронной форме. Поначалу украинцы не будут иметь доступ к своей карте, однако врачи смогут распечатать им информацию оттуда, а в будущем в системе должны появиться и личные кабинеты пациентов. В следующем году на е-карты перейдут и больницы. В конце этого месяца стартует и ВНО: 21 мая — с тестов по математике. Закончатся тесты 13 июня контролем по химии.

Ну и, наконец, с 1 мая заработает и услуга сохранения номера мобильного при смене оператора.

Медреформа. В поликлиниках появятся медицинские е-карты А. Бойко

До лета получим нового президента

В мае народ ждет и церемония назначения инаугурации украинского президента — на днях Центральная избирательная комиссия официально объявила победителем выборов Владимира Зеленского. Он набрал 73,22% голосов (13,5 млн), тогда как его соперник Петр Порошенко получил только 24,45% (4,5 млн). Согласно закону о выборах президента, инаугурация нового гаранта должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов, а значит, ритуал проведут не позднее перового дня лета. Точную дату церемонии в скором времени должна утвердить Верховная Рада, приняв (не менее чем 226 голосами) по представлению спикера соответствующее решение. Следующая пленарная неделя состоится с 13 по 17 мая — вероятнее всего, именно тогда народные депутаты и определятся с окончательной датой вручения полномочий новому президенту страны Владимиру Зеленскому.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов. Финаналитики ратуют за стабильность, но ожидают небольших скачков курса.

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