Новый этап ослабления карантина и похищение солдата ВСУ на границе с Крымом: главное за неделю

Коронавирус в Украине идет на спад, зато активизировались вооруженные "титушки". ТОП-5 новостей уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

Коронавирус в Украине: наметилась обнадеживающая тенденция

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 549 случаев заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии инфицировано 26 513 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра общественного здоровья.

Отметим, что хотя это один из самых высоких показателей с начала эпидемии, темпы роста количеств заболевших в последние дни несколько снизились. Так, 5 июня было зафиксировано 553 случая заражения, 4 июня – 588. До этого такие высокие показатели прироста зараженных были зафиксированы 23 апреля – 578.

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За прошедшие сутки выздоровело 440 человек (всего уже 11 812). Умерли 15 человек (всего с начала эпидемии зафиксировано 777 летальных случаев).

Напомним, на утро 5 июня в Украине было 25 964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели.

Все подробности похищения солдата ВСУ на границе с Крымом

31 мая вблизи полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. А через несколько дней старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский оказался в российском плену.

Солдат исчез около пяти утра во время службы недалеко от поселка Сиваш Генического района. Это произошло в 200 метрах от основного пункта наблюдения.

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"По предварительной информации, военнослужащий во время несения службы был похищен. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами. Сейчас принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения военнослужащего, а материалы по данному происшествию оперативно переданы в правоохранительные органы", – говорилось в сообщении ВСУ.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook рассказал, что похищенным является старший солдат 13-го батальона 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский.

"Он находится на оккупированной Россией территории в Крыму. Вероятность добровольного перехода Добринского на сторону противника отсутствует. Наблюдательный пункт "Берлога" находится на участке, где перед ними нет постов украинских пограничников, "Берлога" находится на передовой", – написал журналист.

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2 июня в пресс-службе Федеральной службы безопасности РФ подтвердили, что украинский солдат находится в незаконно аннексированном Крыму. При этом, несмотря на обнаружение вблизи места службы бойца следов борьбы, в ФСБ утверждают, что Добринский был задержан в состоянии алкогольного опьянения и без удостоверяющих личность документов. При себе у него якобы обнаружили и изъяли для экспертизы "вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим".

В отношении бойца возбудили уголовное дело за якобы незаконное пересечение российской границы (ст. 322 УК РФ), за что ему может грозить до 200 тыс. рублей штрафа, принудительные работы или до двух лет лишения свободы.

Появившееся следом видео допроса солдата следователями ФСБ, на котором Добринский рассказывает о том, как оказался на оккупированной территории, вызвало резко негативную реакцию командования ВСУ.

"Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой было бы опубликовано в первый же день, а не через трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями", – подчеркнули украинские военные.

Десантники подчеркнули, что на видео, распространяемом россиянами, украинский солдат выглядит подавленным и явно говорит заранее подготовленный текст. В командовании не исключили, что захваченный боец находится под действием спецпрепаратов.

Ослабление карантина: что изменилось с 5 июня

В четверг 5 июня, начался очередной этап послабления карантина. Итак, что открылось 5 июня и на каких условиях:

Кладбища. То, что кладбища открыты для посещения, подтвердили сайту "Сегодня" на столичном Южном кладбище. Хотя в этом году официально в Киеве поминальный день – 6 июня, суббота.

"По православным церковным канонам необходимо прибрать могилы до Троицы (в этом году 7 июня), поэтому мы, по просьбам жителей, разрешили это сделать в индивидуальном порядке. Люди, прежде всего пожилые, находящиеся в группе риска, резонно не хотят во время карантина ходить на кладбище в один определенный день, из-за чего принято такое решение", – ответили нам в сельсовете пгт Калита на Киевщине.

Кафе и рестораны. Заведениям общественного питания разрешено принимать посетителей не только на летних террасах, но и в помещениях. Работать залы в кафе и ресторанах смогут только при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. Требования прописаны в постановлении Министерства здравоохранения. Впрочем, Киева это послабление не коснется.

"Киев входит в тот регион, где эпидемиологическая ситуация не позволяет ослаблять карантинные мероприятия относительно полноценного открытия заведений общественного питания", – сказал сайту "Сегодня" Олег Рубан, глава Госпродпотребслужбы Киева.

Госучреждения. Также принимают посетителей госучреждения: структуры Минсоцполитики, Пенсионного фонда и другие. Но дни и время приема пока ограничены, и действует обязательное требование – наличие у посетителей маски. Во избежание очередей просят решать вопросы по телефону, либо подождать, если есть возможность.

"В первую очередь принимаем тех, у кого неотложные дела, например, выдача родственникам помощи на погребение умерших пенсионеров, или у кого истекает трехмесячный срок для назначения пенсии после достижения пенсионного возраста, остальных просим прийти попозже", – ответили нам в отделении Пенсфонда Днепровского района Киева.

Церкви также станут доступны для верующих – из расчета 1 человек на 1,5 квадратного метра.

Самолеты. Несмотря на то, что международные рейсы будут осуществляться только с 15 июня (хотя премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не исключает, что с 11-го), внутреннее авиасообщение в стране открылось тоже 5 июня.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня – заграничное авиасообщение", – заявил премьер во время заседания Кабинета министров 3 июня.

Международное авиасообщение будет возобновлено с теми государствами, которые открыли аэропорты для рейсов из Украины.

Поезда. Согласно информации "Укрзализныци", назначено 42 пары поездов (обычно курсировало 185 пар), но билеты будут продавать только на половину мест. Например, в купейном вагоне это 18 полок (по две в каждом купе), в плацкарте – 27, в СВ – 9. То есть, уплатив за СВ в 2,5 раза больше, чем за купе, можно путешествовать в одиночку. Зато в купе каждому гарантирована нижняя полка. Но если едет семья из 3-4 человек, они, по желанию, могут ехать в одном купе, а не в двух. В поездах "Интерсити" пассажирам придется сидеть в шахматном порядке.

Железнодорожники предупреждают: без маски в поезд не пустят, провожающих попросят остаться на перроне. Приезжать на вокзал стоит заблаговременно, потому что при посадке в вагон будет температурный скрининг пассажиров. А залы ожидания для транзитных пассажиров пока останутся закрытыми.

Что остается под запретом. Ослабление карантина по-прежнему не коснулось запретов, принятых в марте. Это необходимость ношения масок в общественных местах (к ним, кстати, относятся парадные в домах, лифты, остановки транспорта, перроны и т. д.), запрет детских игр на площадках и в песочницах, тренировки на спортплощадках, проведение массовых мероприятий и др. Как разъяснили в Минздраве, причина запрета везде одинакова: в этих местах не организована централизованная дезинфекция.

Зеленский учредил в Украине новый праздник

Президент Владимир Зеленский издал указ об установлении в Украине праздника Дня фермера. Этот указ согласовал Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании. Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

"Кабмин согласовал указ президента. Теперь в Украине официально будет отмечаться День фермера – 19 июня", – написал он и прикрепил изображение самого указа.

Согласно пояснительной записке к проекту указа, который имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", в этот день в Украине в 2003 году был принят закон "О фермерском хозяйстве". В документе отмечается, что на сегодня в Украине количество зарегистрированных субъектов по организационно-правовой форме "фермерское хозяйство" составляет 47 тысяч, что составляет 62% общего количества субъектов, занятых в аграрном секторе.

Перестрелка в Броварах: все подробности разборок "маршрутчиков"

Утро 29 мая в 100-тысячном райцентре Бровары под Киевом напомнило вестерн из жизни Дикого Запада. Вот только с поправкой на местность и время участники перестрелки, которая прогремела прямо во дворах местных многоэтажек, были не в шляпах и ковбойских сапогах, а в униформе "титушек".

Около 07:00 десятки молодых людей напали на место стоянки одной из маршруток, прямо на улице открыв стрельбу из охотничьего и травматического оружия. Спустя несколько минут местные жители сняли видео, на котором хорошо видно, через двор жилого дома бегут неизвестные в спортивных костюмах, при этом некоторые из них вооружены ружьями. Отчетливо были слышны выстрелы. В ходе перестрелки несколько участников криминальных разборок получили огнестрельные ранения.

"Работники местной полиции оперативно отреагировали и уже через одну минуту прибыли на место происшествия, где задержали 10 человек с оружием. Их доставили в Броварской отдел полиции", – говорится в сообщении полиции.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, причиной разборки стала борьба за маршруты пассажирских перевозок.

"Перестрелка утром в Броварах – отголосок коррупции определения квот перевозчиков, привлечения банд в борьбе за маршруты перевозок. Будем лечить. 10 задержанных уже, массовые задержания продолжаются. Исполнительные органы Киева и области обязаны – у вас … прогнило", – написал глава МВД.

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский рассказал, откуда "маршрутчики" завезли в Бровары вооруженных боевиков. По его информации, "одна группировка подтянула местных "титушек", вторая завезла боевиков из Винницы с помощью охранной фирмы".

Все подробности этой истории читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

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