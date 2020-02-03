Банкир, разведчик, журналист: 7 самых громких заказных убийств в Киеве

В 2017 году во время покушения на одесского ресторатора ранили двух его малолетних детей

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2 февраля в самом центре Киева — на улице Саксаганского, был убит пластический хирург, руководитель в DMK Ukraine Андрей Сотник, перебравшийся в столицу из Донецка. Когда мужчина зашел в арку дома, где арендовал жилье, сзади к нему подбежал неизвестный и несколько раз выстрелил. После чего злоумышленник забрал пакет и скрылся в неизвестном направлении.

Это уже не первое подобное преступление в столице, когда известного политика или предпринимателя убивают прямо в центре города — как правило, все эти преступления оказывались заказными. Читайте ТОП-7 самых громких заказных убийств, совершенных в Киеве, в специальном материале сайта "Сегодня".

1998, Вадим Гетьман

Фото: архив "Сегодня"

Если не первым, то наверняка одним из первых громких заказных убийств в Киеве за время независимости Украины стало убийство "отца гривни" Вадима Гетьмана — видного еще со времен УССР экономиста и финансиста. В 1992-1993 годах Гетьман возглавлял Национальный банк Украины, по его инициативе была создана Украинская межбанковская валютная биржа.

Гетьмана убили 22 апреля 1998 года около 20:00 в лифте дома на столичной улице Суворова, где он проживал с семьей. Финансист не любил ходить с телохранителями, водителя отпустил у подъезда. В него было выпущено шесть пуль, включая "контрольный" выстрел в голову. Тело обнаружили соседи.

На момент своей гибели Гетьман формально еще был народным депутатом Украины, хотя очередные выборы в парламент весной 1998-го проиграл. Но с проигрышем не смирился, начал по этому поводу судебную тяжбу. Возникла версия: расстреляли, чтобы не вскрыл злоупотребления на выборах.

Согласно другой версии, заказчиком убийства был одиозный экс-премьер Павел Лазаренко, что в дальнейшем не нашло подтверждения. В числе основных мотивов убийства банкира (кстати, учителя и политического "отца" Виктора Ющенко) называли перераспределение сфер влияния на банковском рынках. А одним из последствий — случившиеся через пару лет банкротство банка "Украина" (бывший Агропромбанк УССР, которым Гетьман руководил ранее).

Криминалисты работают на месте убийства. Фото: архив "Сегодня"

В апреле 2003 года случайно попавшийся на драке в ресторане Сергей Кулев — убийца Гетьмана, был приговорен к пожизненному, но после приговора внезапно от отказался от своих показаний и заявил, что его заставили оговорить себя. В августе 2005 Сергей Кулев направил в Верховный Суд Украины письмо с просьбой о помиловании, но, как известно, до сих пор находится в заключении.

В качестве курьеза можно отметить, что подельник киллера по фамилии Ильченко, в чьи задачи входило отслеживать перемещение жертвы и страховать Кулева, был загримирован женщиной — переодет в женский брючный костюм серо-коричневого цвета, в парике из светло-русых волос до плеч и с макияжем. "Браунинг" с глушителем он держал в женской сумочке. Суда Ильченко не дождался, пропал без вести. Предположительно, был убит.

2007, Максим Курочкин

Последние минуты жизни Максима Курочкина. Фото: архив "Сегодня"

27 марта 2007 года прямо на пороге Святошинского суда Киева был застрелен российский бизнесмен Максим Курочкин, которого называли в СМИ криминальным авторитетом Максом Бешеным. Свой путь в крупный бизнес он начал через контроль над знаменитым рынком "Лужники" в Москве. В 2001 году со своими партнером Александром Бабаковым купил контрольные пакеты акций нескольких украинских облэнерго. Стал совладельцами первого пятизвездочного отеля в Украине — "Премьер-палац" (Киев) и гостиницы "Ореанда" (Ялта). Также приобрел рынок "Озерка" в Днепропетровске.

Курочкина убили сразу после заседания суда по делу о вымогательстве, в котором он обвинялся: бизнесмен находился в Лукьяновском СИЗО под следствием с 20 ноября 2006 года. Стрельба началась приблизительно в 17:00 на улице, когда Курочкин вышел из здания суда под конвоем трех охранников из спецподразделения МВД "Грифон". Стрелял, похоже, снайпер — пуля попала в сердце. Сержант милиции, который охранял Макса Бешеного, получил два непроникающих ранения брюшной полости. Стреляли с чердака дома №23 по улице Якуба Колоса, который расположен напротив здания суда — на чердаке правоохранители нашли снайперскую винтовку с оптическим прицелом Sako TRG-42 и штатив. Якобы одна из жительниц дома видела двух мужчин, которые в масках выбежали из дома после того, как прозвучал выстрел.

Это было не первое покушение на Курочкина — его уже пытались взорвать в ночь на 6 ноября 2004 года в Киеве, на улице Антоновича. Когда бизнесмен в сопровождении двух охранников подошел к своему авто, в припаркованном неподалеку "Фольксвагене Поло" сработало взрывное устройство. Сам Курочкин не пострадал, а вот охранники получили серьезные ранения.

Бизнесмен подозревал, что его скоро убьют, о чем заявил на суде и попросил отпустить его на подписку. Но суд отказал. К слову говоря, незадолго до убийства Курочкина в селе Плюты, что под Киевом, был застрелен в собственном джипе начальник его охраны.

Как стало известно впоследствии, Максима Курочкина убил киллер Жора Армани — криминальный авторитет Тимофей Ратушный, 1976 года рождения, россиянин, уроженец Днепра, бывший спецназовец и спортсмен. Убийство он совершил вместе с неустановленным напарником, с места происшествия скрылись на автомобиле марки "Мазда", которую потом нашли брошенной на Печерске.

Фото: скрин

В мае 2007 года Ратушному заочно предъявили обвинение в умышленном убийстве, а в апреле 2008-го объявили в межгосударственный розыск. С тех пор воз и ныне там.

2016, Павел Шеремет

Фото: Facebook

Утром 20 июля 2016 года известный журналист Павел Шеремет был взорван в своей машине на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, напротив "МакДональдса" —это прямо в центре столицы. Выйдя из дома в 7:45 утра, Шеремет сел за руль и успел немного отъехать, после чего машина взорвалась. Как заявили в полке "Азов", журналист в то утро ехал освещать их акцию протеста. Очевидцы происшествия уверяли, что после взрыва машины Шеремет был еще жив.

Машина не принадлежала Шеремету —авто было зарегистрировано на руководителя издания "Украинская правда" Алену Притулу. Убитый журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на "Радио "Вести". Несмотря на опыт работы в России, Павел Шеремет отличался проукраинской позицией и активно критиковал режим Владимира Путина и агрессию РФ.

В день убийства основной версией следствия была профессиональная деятельность журналиста. Эту версию озвучил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, добавив, что рассматривается в том числе и озвученная Антоном Геращенко версия о российском следе и версия об убийстве на почве личных конфликтов. О профессиональной деятельности, как о причине убийства, говорили и в Европе.

В августе 2016 в сеть "слили" видео с камер наблюдения, на которых можно разглядеть лица закладчиков бомбы, после чего следствие не сдвигалось с "мертвой точки" несколько лет. А 12 декабря 2019-го стало известно, что полиция задержала якобы причастных.

Задержанные по обвинению в убийстве журналиста Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и Яна Дугарь оказались не последними людьми — так, Кузьменко является не только известным волонтером и врачом-рентгенологом, но также на момент аресте заведовала отделением рентгенографии и эндоваскулярной хирургии (так называются операции на кровеносных сосудах) в Научно-практическом центре детской кардиологии и кардиохиргургии Министерства здравоохранения Украины.

Кроме того, в 2016 году Кузьменко была отмечена президентской наградой "За гуманитарное участие в антитеррористической операции" и волонтерской премией "Евромайдан SOS-2016".

Андрей Антоненко, также известный под псевдонимом Riffmaster — популярный в Украине рок-музыкант, педагог по классу гитары. В разное время Антоненко участвовал в группах "Лепрозорий", ADEM, DAZ Machine, а с 2003 года выступает как сольный артист. Помимо этого, он известен как автор песни "Тихо пришел, тихо ушел", которая считается гимном Сил специальных операций ВСУ, сержантом которых является сам музыкант.

Медсестра Яна Дугарь принимала участие в боевых действиях на Донбассе.

Следователи считают, что Дугарь проводила разведку у дома Шеремета накануне убийства, а Антоненко и Кузьменко подложили взрывчатку. Именно Антоненко, у которого во время обыска была обнаружена мина (что впоследствии не подтвердилось), следствие называет организатором этого преступления. Все подробности читайте в спецтеме "Расследование убийства Павла Шеремета".

2016, Павел Зможный

Рано утром 20 сентября 2016 года в селе Крушинка Киевской области был убит 42-летний директор фирмы Caparol в Украине Павел Зможный — его застрелили во время прогулки с собакой. Сообщение об убийстве поступило от прохожего, который увидел на дороге неизвестного окровавленного мужчину без признаков жизни. Местные жители подтвердили, что в районе, где произошло убийство, были слышны характерные звуки, похожие на выстрелы. В Зможного стреляли трижды из машины "Газель", припаркованной неподалеку — машину нашли в тот же день на въезде в Киев.

Убийство квалифицировали как заказное: Зможному неоднократно угрожали, и даже на пробежку он выходил с травматическим пистолетом. Кроме того, несколько месяцев назад у него закрылся фирменный склад с краской и лаками, в связи с чем он сократил часть сотрудников своей компании, которые выражали по этому поводу активное недовольство в соцсетях.

Но убили директора немецкой компании не бывшие подчиненные, а профессиональные киллеры, специализирующиеся на заказных убийствах. Исполнители были задержаны в сентябре 2019 года. В банду входило семь преступников, которых арестовали в рамках расследования другого громкого дела — убийства начальника отдела рекламы Киевского метро в январе 2019-го. Мужчину лишили жизни на Рождество тремя ударами ножа в спину.

2017, Александр Ряжев

В среду, 8 марта 2017-го, возле элитной многоэтажки на улице Антоновича (где, к слову, есть и консьержи, и охрана, и видеонаблюдение), около 20:00 возле шлагбаума, перекрывающего въезд во двор дома, остановился "Мерседес" . В этот момент к машине подошел убийца, который поджидал жертву у дома, и сделал шесть выстрелов по авто из пистолета Макарова.

В машине находился одесский бизнесмен Александр Ряжев, его восьмилетняя дочка Настя и шестилетний сын Дима. Ряжев, в которого попало четыре пули, скончался в "скорой" по дороге в больницу. Самое ужасное, что оба ребенка также получили огнестрельные ранения, — но, к счастью, выжили. Девочка получила огнестрельное ранение руки, а мальчик был ранен в ногу.

Бизнесмена расстреляли вместе с двумя детьми. Фото: Влад Антонов

Убитого бизнесмена 10 марта похоронили в Одессе на Таировском кладбище. Как рассказывали местные жители, попрощаться с ним приехало очень много людей, а возле кладбища выстроилась вереница дорогих авто. Были среди присутствующих и местные депутаты.

Александр Ряжев с семьей переехал в столицу из Одессы за пару лет до гибели. В доме на ул. Антоновича, рядом с которым произошло убийство, семья арендовала квартиру. Ряжев занимался ресторанным бизнесом и основал несколько заведений, причем не только в Киеве и Одессе, но и в Москве.

О погибшем бизнесмене писали, что в определенных кругах его знали под кличкой "Беня". Ранее "Беня" фигурировал в нескольких рейдерских скандалах. "Засветился" Александр и в политике — около 10 лет назад числился помощником нардепа, а сам в 2007 году баллотировался в ВР по спискам одной из партий, но не прошел. Также был кандидатом в депутаты одесского облсовета.

Убийство Ряжева как две капли воды похоже на аналогичное преступление, совершенное в Киеве за год до этого. 6 апреля 2016 года средь бела дня на бульваре Дружбы Народов возле гостиницы "Дружба" был таким же образом расстрелян 45-летний бизнесмен, совладелец спортклуба Тарас Зиновенко. Убийство произошло по аналогичной схеме — когда предприниматель выезжал на своем авто с парковки, к нему подошел неизвестный, сделал несколько выстрелов в упор и скрылся на авто. Бизнесмен погиб на месте.

Информации о раскрытии этих преступлений до сих пор нет.

2017, Денис Вороненков

Фото: novayagazeta.ru

23 марта 2017-го, около 11:25 прямо в центре столицы — на пересечении бульвара Тараса Шевченко и улицы Пушкинской, был застрелен экс-депутат Государственной Думы РФ Денис Вороненков. Как заявил экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, который на момент убийства также находился в Киеве, Вороненков шел на встречу с ним.

Когда Вороненков с охранником вышли из отеля "Премьер-палас", неизвестный открыл огонь по экс-депутату. Во время перестрелки киллер был ранен охранником и скончался в тот же день в одной из столичный больниц. Охранник также был ранен, но выжил. По словам тогдашнего генпрокурора Юрия Луценко, на месте происшествия было изъято около 20 гильз и оружие киллера — пистолет ТТ.

Любопытно, чтов 2016 году Вороненков вместе с супругой, известной оперной певицей Марией Макскаковой, эмигрировал в Украинуи принял украинское гражданство.

Место убийства Вороненкова. Фото: AFP

Тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал произошедшее показательной казнью Кремля за то, что Вороненков был одним из свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича — как раз в день убийства он должен был давать показания.

Согласно другой версии, Вороненков работал в Федеральной службе противодействия наркотикам и контрабанде РФ, у него было специальное воинское звание полковника. Вследствие проводимых им расследований были уволены несколько десятков генералов ФСБ, в частности человек, который позже занял должность руководителя службы безопасности "Роснефти", которой руководит Игорь Сечин — человек, достаточно сильно приближенный к президенту РФ Владимиру Путину.

Следствие установило, что убийство совершил гражданин Украины Павел Паршов. Уроженец Севастополя, он был завербован российскими спецслужбами и якобы ему была поставлена задача внедриться в одно из подразделений ВСУ или Национальной гвардии. По словам Юрия Луценко, заказчик находится на территории РФ, он имеет отношение к преступным кругам России, а также живые контакты со спецслужбами РФ.

2017, Максим Шаповал

Фото: Facebook

27 июня 2017 года в 8:16 на пересечении ул. Механизаторов и Соломенской прогремел мощнейший взрыв в автомобиле Mercedes,в котором находился командир подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максим Шаповал. Это произошло в тот момент, когда автомобиль разведчика затормозил на светофоре перед перекрестком, прямо под окнами у высшей квалификационной комиссии судей. Шанса выжить у водителя не было — авто превратилось в груду металла, а фрагменты тела погибшего разлетелись на десятки метров. Обломками машины были повреждены несколько других авто, пострадало при ЧП двое прохожих. По предварительным выводам, взрывное устройство было заложено в салон автомобиля.

Эксперты работают на месте взрыва. Фото: AFP

Сразу после убийства неофициально правоохранители говорили о том, что это могла быть месть за работу разведчика и попытка скрыть информацию, которой он владел. В СНБО также отметили, что убийство Шаповала произошло по такому же сценарию, как и убийство украинского контрразведчика, полковника Александра Хараберюша. Напомним, 31 марта 2017-го он также погиб в результате подрыва авто на перекрестке, на многолюдной улице Мариуполя.

Дело сдвинулось с места в апреле 2019 года, когда неизвестный мужчина подорвался при попытке заложить мину под машину офицера разведслужб в Киеве. Якобы диверсант являлся гражданином одной из стран Средней Азии, на его теле были характерные татуировки. В результате СБУшникам удалось задержать целую диверсионную группу.

Как оказалось, бомбы в автомобили Шаповала и Хараберюша заложил сотрудник т.н. центра специальных операций "МГБ ДНР" Олег Шутов, уроженец Донецка, который исполнял "заказ" российских спецслужб. Шутов арендовал и квартиру в доме, где жил Шаповал, и даже соседнее паркоместо. После совершения преступления он скрылся сначала в РФ, а потом на Донбассе. Служба безопасности показала журналистам видео с камер наблюдения, которые зафиксировали подрывника Олега Шутова. На ролике видно, как он зашел на подземный паркинг около 21:00 с белым пакетом в руке и направился к стоявшему там автомобилю Шаповала, а спустя пару минут он вернулся уже без белого пакета. Через час с лишним Шутов покинул квартиру и уехал на иномарке.

В память о Шаповале в Киеве была открыта мемориальная доска.

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