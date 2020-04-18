Сколько стоит пасхальная корзина-2020 и что происходит в Чернобыльских лесах: главные события недели

Накануне Пасхи еще 20 украинцев вернулись на родину с оккупированных территорий

Сколько Америка выделит нашей стране помощи для борьбы с COVID-19 и почему рынки опять закроют – читайте ТОП-5 новостей Украины уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В Чернобыльской зоне отчуждения горит лес

За тревожными новостями о коронавирусе отошли на второй план не менее тревожные вести о лесных пожарах, которые бушуют в Чернобыльской зоне вот уже две недели – причем огонь вплотную подбирался к Чернобыльской АЭС.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался еще 4 апреля. Когда ГСЧС сообщили об этом, горело два десятка гектаров.

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"Около 13:22 в ГСЧС поступила информация о возгорании леса в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи села Владимировка. Площадь пожара на территории лесничества составляет 20 гектаров", – говорилось в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Около 15 часов из Нежина для тушения лесного пожара вылетели два самолета АН-32П и вертолет МИ-8. К тушению пожара в зоне отчуждения были привлечены 91 огнеборец и 18 единиц техники.

По словам спасателей, трудности тушения заключались в том, что на отдельных участках повышенный радиационный фон. Но при этом угрозы населенным пунктам якобы не было.

За двое последующих суток спасателям удалось потушить один очаг пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Но по состоянию на 6 апреля пожар продолжался еще на 20 га территории, сообщила руководитель пресс-службы ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области Виктория Рубан. По ее словам, 20 га – это площадь не "общим фронтом", а новые отдельные очаги пожара, которые обнаруживают спасатели, и те, которые не потушены с прошлых суток.

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Укротить огонь на самом деле оказалось не так и легко.К утру 12 апреля авиация сбросила на очаги огня уже 250 тонн воды, сообщили в пресс-службе ГСЧС. На тот момент в Чернобыле горел травяной настил и лесная подстилка, но уже отдельными очагами. Пламя гасили 353 человека и 89 единиц техники.

"Из них от ГСЧС 294 человека личного состава и 64 единицы техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета ГСЧС, которыми 11 апреля осуществлено 107 сбросов – 250 т воды)", – добавили в ГСЧС.

По ситуации на 18 апреля в Зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС пожары охватили территорию уже пяти лесничеств.

"По состоянию на 7 часов 18 мая в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь в тушении пожаров на территории Корогодского, Лубянского, Паришивского, Дитяткивского и Денисовицкого лесничеств", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По данным спасателей, тлеет травяной настил, пеньки и древесина в очагах, где ранее уже прошел огонь. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос.

В ГСЧС заявляли, что пика возгораний сухостоя и пожаров в экосистемах в Киевской области ожидают на выходных, 18 и 19 апреля.

Как ни странно, состояние радиационного загрязнения в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС оставалось все это время в пределах нормы, что показали проведенные замеры в эпицентре происходящих пожаров.

Состоялся новый обмен пленными с "Л/ДНР"

Новый обмен пленными между Киевом и боевиками так называемых Л/ДНР, который Офис президента Украины анонсировал еще неделю назад, начался утром, 16 апреля, – как и ожидалось, накануне православной Пасхи. Украина вернула из плена 20 своих граждан – мужчин и одну женщину, –оказавшихся на оккупированной территории и обвиненных в "госизмене", создании незаконной организации, подрывах, терроризме и диверсиях, хранении и изготовлении оружия.

Процедура обмена началась рано утром в районе пропускного пункта "Майорское", что под Горловкой. За процессом наблюдали сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Перед процедурой все списки сверили представители Международного комитета Красного Креста.

В отличие от предыдущих процедур обмена, 16 апреля все проходило в условиях карантинных ограничений.

Всего пророссийские сепаратисты передали Украине 20 пленных. Девять человек передали нашей стороне представители "ДНР". Еще 11 передали в районе города Счастье представители так называемой "ЛНР". В свою очередь Киев передал Луганску четверых.

Первое фото освобожденных

Все подробности обмена и полный список освобожденных читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Обмен пленными-2020: как это происходило".

Индекс пасхальной корзинки: на сколько в этом году стало дороже разговеться

Пасхальная корзинка в этом году почти не подорожала, об этом говорят расчеты аналитиков Экономического дискуссионного клуба. Почему и сам кулич, и другие составляющие пасхальной корзинки прибавили в цене совсем немного, сайту "Сегодня" рассказал член ЭДК Олег Пендзин.

Олег Пендзин напомнил, что индекс пасхи аналитики Экономического дискуссионного клуба вычисляют уже пять лет подряд по одной и той же методике.

"Мы отталкиваемся от средних по Украине цен на продукты, рассчитанных Госслужбой статистики, а рецепт пасхального кулича, перечень и вес продуктов, которые святят на праздник Пасхи, все годы остается неизменным. Поэтому изменение результатов получается корректным, – аргументировал Олег Пендзин. – По нашим расчетам, сам кулич подорожал, по сравнению с предыдущей Пасхой, на 1,8%, вся пасхальная корзинка – на 0,8%. Это меньше, чем инфляция за год (март к марту), составившая по продуктам 2,2%".

Как видно из инфографики, для расчетов стоимости кулича взят традиционный демо-рецепт, доступный практически каждой хозяйке: мука, яйца, молоко, дрожжи и т. д. В итоге получилось, что испеченная в домашних условиях "пасочка" весом 0,7 кг в этом году стоит 44,34 грн, или на 3,30 грн дороже, чем на прошлогоднюю Пасху.

Для сравнения: в этом году самые дешевые пасхальные куличи в супермаркетах стоят 40-45 грн за 0,5 кг. В пересчете получается 57-64 грн за кулич, который весит столько же, сколько наш – 0,7 кг.

Вся пасхальная корзинка, в которую, помимо канонического кулича и крашеных яиц, наши эксперты положили еще мясопродукты, сало, тертый хрен и мешочек с солью, обойдется ныне в 250 грн, или на 2 грн дороже, чем год назад.

Олег Пендзин разъяснил, что главной причиной небольшого роста цен как кулича, так и всей пасхальной корзинки, стало значительное удешевление куриных яиц: за год – более чем на 25%. Сейчас десяток стоит в среднем 18 грн, год назад было 24 грн.

США увеличили помощь Украине для противодействия COVID-19

Соединенные Штаты расширили помощь Украине до 9,1 млн долл. для противодействии пандемии COVID-19. Об этом в Facebook сообщает посольство Украины в США

Средства будут выделяться Украине через Агентство США по международному развитию (USAID).

"Помощь направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19. Кроме того, помощь будет способствовать поддержке мероприятий по профилактике и лечению больных COVID-19, мероприятий по обеспечению водоснабжения, санитарии и гигиены для наиболее уязвимых слоев населения Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.

Ранее посольство США в Украине сообщило, что Вашингтон продолжает предоставлять Украине помощь в сфере безопасности даже во время пандемии COVID-19.

Рынки опять закроют из-за нарушения санитарных предписаний

Рынки могут опять закрыть. Рекомендацию о запрете функционирования продовольственных, непродовольственных и смешанных рынков направил местным органам власти главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Соответствующее постановление он подписал в четверг.

Ранее главный санврач выдал постановление, регламентирующее условия работы рынков, которое многими было воспринято как разрешение их работы, после чего Ляшко заявил, что данное постановление утратило силу. Это решение он объяснил "фактами злоупотреблений органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях".

Напомним, разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако из-за большого количества нарушений, несколько дней назад заговорили об отмене постановления.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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