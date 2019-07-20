В Великобритании напомнили Ирану о последствиях задержки танкеров

Это совершенно неприемлемая ситуация, свобода навигации должна сохраняться, – заявили в МИД Великобритании

Джереми Хант. Фото: Mandel Ngan/REUTERS.

Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободитзадержанные ранее в Ормузском проливе британские танкеры Stena Impero и Mesdar. Об этом он заявил телеканалу Sky News глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Это совершенно неприемлемая ситуация, свобода навигации должна сохраняться. Через несколько минут состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Наш ответ будет взвешенным, но решительным. Мы хотим совершенно ясно дать понять, что если данная ситуация не разрешится в ближайшее время, то это обернется серьезными последствиями", — сказал Хант.

Он добавил, что Великобритания "не рассматривает военные варианты" решения проблемы и стремится действовать дипломатическими средствами. По его словам, "Иран окажется главным проигравшим" в ситуации, если свобода судоходства в регионе Персидского залива будет ограничена. "В его (Ирана —ред) интересах разрешить эту ситуацию как можно быстрее", — подчеркнул министр.

"Ни на одном из судов нет британцев, однако мы беспокоимся за всех членов экипажа", — сказал Хант.

Танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом, был в пятницу вечером остановлен четырьмя иранскими судами, которые сопровождал вертолет. На борту танкера находятся 23 члена экипажа. Как сообщили агентству ИРНА в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана – ред), танкер был задержан в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил" судоходства и сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.

Второе судно — танкер Mesdar с 25 членами экипажа на борту, управляемый британской компанией Norbulk Shipping UK, но при этом следующий под флагом Либерии, — было окружено десятью быстроходными катерами, заявил Хант. Он отметил, что пока еще не до конца понятно, изменил ли Mesdar курс после задержания. При этом компания Norbulk Shipping сообщила на своем сайте, что танкер получил разрешение продолжать движение в прежнем направлении после того, как был захвачен вооруженными людьми после пересечения Ормузского пролива. Иранское агентство Тасним сообщило, что танкеру разрешили продолжить движение после вынесения предупреждений, связанных с безопасностью и загрязнением вод.

Британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен "вооруженными людьми" после пересечения Ормузского пролива. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Ранее власти Гибралтара, британской заморской территории, задержали танкер Grace 1, который, предположительно, поставлял иранскую нефть в Сирию, что является нарушением санкций ЕС в отношении Сирии.

Иран пообещал не оставлять задержание танкера без ответа.

Телеканал Sky News сообщил со ссылкой на министерство обороны Великобритании, что три иранских корабля пытались помешать проходу британского нефтяного танкера через Ормузский пролив.

Фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После этого иранские корабли отступили.

Корпус стражей Исламской революции, в свою очередь, отверг обвинения в создании помех в Ормузском проливе, заявив, что если бы команды о захвате каких-либо судов были даны, то они были бы исполнены незамедлительно.

В США после этих событий предложили создать международную коалицию, которая бы защищала суда в Персидском заливе. Вашингтон и его союзники обсуждают возможность боевого сопровождения для танкеров, проходящих через акваторию Персидского залива, заявил на слушаниях в Сенате США кандидат на пост главы объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) генерал Марк Милли.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что универсальный десантный корабль ВМС США Boxer сбил в Ормузском проливе в четверг беспилотный летательный аппарат Ирана, который, по версии военного командования, подлетел к нему слишком близко.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, находящийся в Нью-Йорке, заявил журналистам, что Тегеран не обладает информацией о сбитом Соединенными Штатами беспилотнике.

"Нет, сомнения в этом нет. Мы его сбили", — сказал в свою очередь руководитель вашингтонской администрации.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном значительно обострились. Иранские вооруженные силы сбили 20 июня беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. По версии Тегерана, летательный аппарат находился в воздушном пространстве Ирана, а его фрагменты упали в иранские территориальные воды.

Соединенные Штаты в ответ, как утверждал 21 июня президент страны Дональд Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее об усилении давления на Тегеран предупреждал и госсекретарь США Майк Помпео. По его словам, это станет ответом Вашингтона на решение Ирана начать обогащение урана выше уровня в 3,67%, оговоренного СВПД (Совместном всеобъемлющем плане действий).

Новости "Сегодня" сообщали, что в мае 2018 года США объявили о выходе из СВПД и введении санкций против Ирана. В мае этого года Тегеран приостановил часть обязательств по ядерной сделке и дал другим участникам два месяца на возвращение к ее выполнению. Ранее Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Великобритании напомнили Ирану о последствиях задержки танкеров". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"