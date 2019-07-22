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Результаты выборов в Раду: кто победил на округах в Киеве

22 июля, 12:43

"Слуги народа" на всех округах обошли действующих народных избранников

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Центральная избирательная комиссия обработала 54,68% протоколов голосования по мажоритарке в Киеве. Напомним, что голосование на внеочередных выборах в парламент состоялось в воскресенье, 21 июля, новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки.

Так, по округам побеждают:

  • Округ 211 – Александр Юрченко (36,81%). Родился 23 июля 1988 в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Юрченко побеждает у секретаря Киеврады Владимира Прокопива (23,44%) и Тараса Козака от партии "Голос" (11,96%).
  • Округ 212 – Максим Перебийнис (34,31%). Родился 11 декабря 1974 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий отделением, медицинский центр ООО "Борис", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". На втором месте на округе кандидат от "Европейской Солидарности" Андрей Задерейко (16,65%), а на третьем – бывший глава КГГА Александр Попов (9,45%). По этому же округу баллотировались "свободовец" Игорь Мирошниченко, Алексей Гриценко, Сергей Гусовский, Яков Гольдарб.
  • Округ 213 – Артем Дубнов (36,24%). Родился 30 августа 1988 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, врач хирург-стоматолог, ООО "Клиника Дубновой Стоматолог и Я", беспартийный, проживает в Киеве , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". После Дубнова в списке заммэра Киева Анна Старостенко, которая находится в декрете (18,20%), нардеп Борислав Береза (17,96%).
  • Округ 214 – Сергей Швец (32,94%). Родился 13 июня 1976 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ведущий утреннего выпуска ООО ТРК "Студия 1 + 1", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Швец выигрывает у Олеся Маляревича из "Европейской Солидарности" (20,68%) и у нардепа Виктора Чумака (9,16%).
  • Округ 215 – Богдан Яременко (37,77%). Родился 25 сентября 1971 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, благотворительный фонд "Майдан иностранных дел", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Яременко побеждает у нардепа-"свободовца" Андрея Ильенко (20,00%) и Сергея Артеменко (16,02%) из "ЕС".
  • Округ 216 - Забуранная Леся (40,34%). Родилась 22 августа 1981 года в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры менеджмента им. профессора И.С. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Забуранная выигрывает у адвоката-самовыдвиженца Виталия Павлика (18,62%) и Владимира Левина от "Европейской Солидарности" (10,14%). 
  • Округ 217 – Марьяна Безуглая (37,95%). Родилась 17 мая 1988 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший инспектор по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". На втором месте после Безуглой – Людмила Костенко из "ЕС" (21,88%), на третьем – самовыдвиженец Максим Жорин (7,39%).
  • Округ 218 – Дмитрий Гурин (41,52%). Родился 24 марта 1982 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа". Гурин обошел на выборах самовыдвиженку Викторию Муху (21,71%) и представителя "Силы и чести" Александра Гончаренко (7,91%).
  • Округ 219 – Николай Тищенко (31,34%). Родился 17 мая 1972 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "ПКФ "РИМИД", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Ресторатор обошел самовыдвиженцев Александра Третьякова (23,95%) и Вагана Товмасяна (14,88%).
  • Округ 220 – Анна Бондарь (37,20%). Родилась 23 февраля 1975 в Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, Директорат технического регулирования в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Бондарь выиграла у представителя "ЕС" Алексея Окопного (14,91%) и военного Юрия Дидовца (12,22%). Нардеп Серей Лещенко, который также шел по этому округу, набрал 12,06% голосов, а заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский 4,63%.
  • Округ 221 – Анна Пуртова (23,68%). Родилась 15 апреля 1982 года в Днепропетровске, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, общественная организация "Диджитал образование", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Пуртова выиграла у нардепа Леонида Емца (16,82%) и Михаила Терентьева из "ЕС" (16,61%). На этом же округе баллотировался Роман Безсмертный, Владимир Петров.
  • Округ 222 – Роман Грищук (41,93%). Родился 27 августа 1989 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "МХ шоу", беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Грищук обошел нардепа Дмитрия Андриевского (15,36%) и "свободовца" Владимира Назаренко (12,79%). По этому же округу баллотировался представитель ОПЗС Максим Луцкий.
  • Округ 223 – Людмила Буймистер (32,75%). Родилась 5 ноября 1985 года в городе Москва, Россия, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета, Металлургический завод Дунаферр (Венгрия), беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа". Буймистер обошла "свободовца" Юрия Левченко, который набирает пока 22,40% голосов, нардепа Виктории Пташник (9,62%), бывшего мэра столицы Александра Омельченко (9,14%).

Отметим, что также обработаны все 100% со 102 заграничных избирательных участков. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".


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Тег Киев, выборы, результаты

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