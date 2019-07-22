Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Другие новости

Выборы в Раду: за кого проголосовал Киев и кто лидирует по округам

22 июля, 08:54

После обработки 43,59% протоколов партия "Слуга народа" набрала 37,33% голосов

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Центральная избирательная комиссия обновила данные по результатам голосования в столице, как по мажоритарке, так и многомандатным избирательным округам.

В частности, по после обработки 43,59% протоколов партия "Слуга народа" набрала 37,33% голосов. На втором месте - "Европейская солидарность" (16,31%), на третьем – "Голос" (9,85%), далее идут "Батькивщина" (8,37%) и "Оппозиционная платформа – За жизнь" (7,53%). 

При этом также в ЦИК назвали данные по голосованию на округах, а также имена кандидатов, которые набрали там на данный момент большее количество голосов.

Так, по округам данные следующие:

  • Округ 211 – Александр Юрченко (36,16%). Родился 23 июля 1988 в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 212 – Максим Перебийнис (34,54%). Родился 11 декабря 1974 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заведующий отделением, медицинский центр ООО "Борис", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 213 – Артем Дубнов (36,56%). Родился 30 августа 1988 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, врач хирург-стоматолог, ООО "Клиника Дубновой Стоматолог и Я", беспартийный, проживает в Киеве , судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 214 – Сергей Швец (33,85%). Родился 13 июня 1976 года в городе Черкассах, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ведущий утреннего выпуска ООО ТРК "Студия 1 + 1", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 215 – Богдан Яременко (37,28%). Родился 25 сентября 1971 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, благотворительный фонд "Майдан иностранных дел", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 216 - Забуранная Леся (41,53%). Родилась 22 августа 1981 года в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры менеджмента им. профессора И.С. Завадского Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 217 – Марьяна Безуглая (37,71%). Родилась 17 мая 1988 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, старший инспектор по контролю за исполнением поручений отдела гражданских экспертов Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 218 – Дмитрий Гурин (40,26%). Родился 24 марта 1982 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо-предприниматель, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 219 – Николай Тищенко (31,44%). Родился 17 мая 1972 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "ПКФ "РИМИД", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 220 – Анна Бондарь (36,76%). Родилась 23 февраля 1975 в Киеве, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, Директорат технического регулирования в строительстве, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 221 – Анна Пуртова (23,16%). Родилась 15 апреля 1982 года в Днепропетровске, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, председатель правления, общественная организация "Диджитал образование", член политической партии "Слуга народа", проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 222 – Роман Грищук (43,78%). Родился 27 августа 1989 года в Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "МХ шоу", беспартийный, проживает в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".
  • Округ 223 – Людмила Буймистер (33,35%). Родилась 5 ноября 1985 года в городе Москва, Россия, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, член наблюдательного совета, Металлургический завод Дунаферр (Венгрия), беспартийнaя, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа".

Напомним, что украинцы на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля 2019 года установили исторический антирекорд по явке.

Ранее в МВД отчитались о нарушениях во время выборов. Открыто 71 уголовное производство, составлено 66 протоколов об административных нарушениях. Имели место и курьезы:


Новости "Сегодня" ведут онлайн хода выборов и подсчета голосов, публикуют самые главные подробности, фото и видео.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, выборы, результаты

Вы сейчас просматриваете новость " Выборы в Раду: за кого проголосовал Киев и кто лидирует по округам". Другие Другие новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомирской области протокол переписывали прямо на ОИК: появилось видео

Сегодня, 08:42

После замечания наблюдателя члены комиссии собрали документы и ушли

"Слуга народа" опережает "ЕС" всего на доли процента – результаты по заграничным участкам

Сегодня, 08:24

Партия "Батькивщина" с показателем 2,04% пока на восьмом месте

Канада поздравила украинцев с проведением выборов в Раду

Сегодня, 07:35

В МИД страны заверили, что Оттава будет поддерживать народ Украины

11 партий могут получить госфинансирование после выборов

Сегодня, 06:46

Согласно данным национального экзит-пола, на выборах в Раду более 2% набирают 11 партий

Как мужчины убивают своих жен

Ученые назвали опасный для сердца продукт

Как убрать мешки под глазами и отеки век

Что будет с экономикой Украины в ближайшие годы: прогноз МЭРТ

​Самый крупный тираннозавр в мире

Microsoft прекратит поддержку Windows 7

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Появился гороскоп на неделю, 15-21 июля

Новое исследование: Почему Млечный Путь не распадается?

Как правильно выбрать депозит. Семь главных правил

Реставрация рулевых тяг и наконечников для любого транспорта

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь