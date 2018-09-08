Открытие Рады и важное заседание СНБО с Порошенко: главные новости недели

На этой неделе депутаты снова вернулись к работе – открылась девятая сессия Верховной Рады, в Украину приезжал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, а также стало понятно, что Киев будет делать с Большим договором о дружбе с Россией.

Открытие девятой сессии Верховной Рады

Рада открылась 3 сентября, на заседании даже пришел премьер-министр Владимир Гройсман со своими министрами. Накануне Спикер парламента Андрей Парубий назвал ключевые задачи Рады на осень. По его словам, к ним относятся изменение Конституции относительно стремлений Украины в НАТО и ЕС; формирование нового состава Центральной избирательной комиссии, а также блок законопроектов сектора нацбезопасности и обороны.

Неделя началась с того, что президент Украины Петр Порошенко подал в Раду законопроект о внесении изменений в Конституцию. В нем предлагается всего пять изменений в Конституцию по закреплению европейского и евроатлантического курса Украины, в частности будут изменены три статьи, преамбула и один из пунктов в переходных положениях.

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Депутаты уравняли в правах женщин и мужчин при прохождении военной службы в ВСУ. Женщины будут приниматься в добровольном порядке (по контракту) и призываться на военную службу.

Еще один законопроект из блока нацбезопасности о новом воинском приветствии в ВСУ "Слава Украине" в первом чтении поддержали парламентарии. Теперь у военных чаще будет звучать украинское приветствие вместо советского "Здравствуйте, товарищи".

Визит Курца в Киев

4 сентября в Киев прилетел с официальным визитом канцлер Австрии Себастьян Курц, который сразу же встретился с президентом Украины. После переговоров они вышли к журналистам, перед которыми австрийский канцлер обратился к России по Донбассу. Он призвал Москву вернуться за стол переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности в "нормандском формате".

Кроме того, Курц заявил, что Австрия снова профинансирует гуманитарную помощь для жителей Донбасса на миллион евро.

"Президент Порошенко и я говорили о том, что необходимо оказывать гуманитарную помощь. Я это начал как министр иностранных дел, мы будем продолжать это и сейчас. Австрийская Республика будет продолжать предоставлять средства для того, чтобы поддерживать людей на востоке Украины. Мы согласились предоставить еще 1 млн евро для такой организации как "Каритас", – сказал он.

Договор о дружбе с Россией

В последнее время в обществе ходили разговоры о разрыве Большого договор о дружбе и сотрудничестве Украины с Россией. Все были уверены, что речь идет о денонсации документа. Однако на этой недели и президент, и представители МИДа четко разъяснили суть намерений Киева. Так, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, почему Украине нельзя разрывать Договор о дружбе с РФ. По ее словам, Украина хочет лишь отказаться от его автоматического продления. Разрыв соглашения может окончательно снять Россию с любых тормозов, считает она.

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Об этом сказал и Порошенко. Он объяснил, что Договор не разрывается, а прекращает свое действие. По его словам, принятие соответствующего решения является исключительно компетенцией президента Украины. "Подчеркиваю, что он (договор. – Ред.) не разрывается, поскольку это сложная и долгая процедура, а он прекращает свое действие в связи с непродлением", – сказал он.

А во время заседания СНБО Порошенко заявил, что Киев официально уведомит Россию о непродлении Договора о дружбе до 30 сентября. "Срок действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ истекает 31 марта 2019 года. Чтобы он не продолжился автоматически, до 30 сентября должны официально сообщить России о нашем нежелании его пролонгировать".

Заседание СНБО с участием Порошенко

В четверг на заседание СНБО в Администрации президента при участии самого украинского лидера собрались представители силовых структур и ведомств. Решив вопрос с Договором о дружбе с РФ, президент прокомментировал химическую катастрофу в Крыму. Он поручил заняться оздоровлением пострадавших детей Армянска в санаториях Херсонской области.

"Причиной экологической катастрофы, которая случилась на территории временно оккупированного Крыма в городе Армянск, по некоторым источникам, стали тренировки российских военных. Необходимо создать международную комиссию и прекратить экологическую катастрофу, которая влияет на экологию в Украине", – заявил Порошенко.

Также СНБО утвердил меры для защиты нацинтересов в акваториях Азовского и Черного морей, в частности создание Морской доктрины. Кроме этого, президент Украины Петр Порошенко анонсировал создание координационного центра по противодействию агрессии РФ на Азовском море.

Члены Совета по нацбезопасности и обороне утвердили основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019 год. По поручению президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих. Финансирование сектора безопасности и обороны Украины в 2019 году, исходя из прогнозов Кабинета министров, составит около 200 млрд грн – то есть не менее 5% от ВВП.

Заявления Лаврова по Украине

Сначала министр иностранных дел РФ в ходе встречи со студентами Московского государственного института международных отношений назвал единственный способ окончания войны на Донбассе. Также он выразил недовольство спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, "обвинив" его в "не очень беспристрастной работе" по урегулированию конфликта на востоке Украины.

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А уже во время выступления в эфире одного из российских телеканалов разразился очередной истерикой, но по оружию СЩА для Украины. Сергей Лавров отметил, что США направляют в Украину боеприпасы и вооружения, в числе которых не только легкое стрелковое оружие.

Не забыл он упомянуть и про убийство главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко, отметив, что теперь новая встреча в "нормандском формате" неуместна. Он не доволен, что участники переговоров Франция и Германия не выступили с осуждением убийства Захарченко.