"Нормандская встреча" в Париже : что ожидается на саммите

/ Фото: Сегодня

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9 декабря в Париже состоится очередной раунд переговоров "Нормандской четверки", который станет первым для президента Украины Владимира Зеленского. Местом проведения саммита станет Елисейский дворец.

"Саммит в "нормандском формате" состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря. В нем примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский", – уточняется в сообщении администрации французского лидера.

По информации представительницы правительства ФРГ Ульрики Деммер, первая за три года встреча запланирована на 17:00 по киевскому времени.

"Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16:00 (по парижскому времени; в Украине будет 17:00 – ред.). Общая конференция запланирована на 19:00", – сказала она.

Деммер отметила, что еще до начала официальной части переговоров канцлер Германии Ангела Меркель проведет двухсторонние встречи с российским лидером Владимиром Путиным (в 15:00) и украинским президентом Владимиром Зеленским (в 15:30).

Чего ждут от саммита в Украине

Накануне начала переговоров президент УкраиныВладимир Зеленский рассказал о приоритетах на встрече "Нормандской четверки" и какие вопросы будут подниматься на встрече. Он напомнил, что коммюнике "нормандских" переговоров обсуждалось представителями стран еще в сентябре. Президент ожидает от будущей встречи более развернутых ответов и сроков (выполнения договоренностей).

"Первая победа – что мы уже встречаемся. Вторая – возвращение моряков и политзаключенных, но не всех, и я бы очень хотел, чтобы Новый год наши люди встречали со своими семьями дома в Украине. Я действительно хочу большого обмена "всех на всех", – сказал Зеленский.

Второй вопрос – обсуждение ситуации с безопасностью на Донбассе. Также глава государства уверен, что на "нормандских" переговорах будут поднимать вопрос выборов на Донбассе.

"Для нас самое главное, чтобы это происходило по законам Украины. Для нас важно, чтобы там были представлены на выборах все наши партии. Чтобы были иностранные наблюдатели и чтобы был открыт доступ журналистам", – подчеркнул он.

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Также Зеленский намерен поднять вопрос формата и сроков передачи границы под украинский контроль.

По результатам "нормандского" саммита будет подписан итоговый документ, который закрепит, вероятней всего, новые договоренности. Какие именно, спрогнозировал в интервью сайту "Сегодня" политолог, директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Мое предположение – может быть, о дальнейшем разведении войск. Детального графика не будет – его еще надо разрабатывать... В принципе, могут договориться, что на каких-то участках разведения войск не будет. Это там, где стороны могут видеть определенные угрозы для себя в результате разведения. К примеру, наши могут быть против разведения в районе Широкино, сепаратисты – в районе Донецка или Горловки. Нечто подобное может быть на Светлодарской дуге, где в результате военных действий 2015 года нет согласованной линии разграничения войск. То есть, по разведению войск может быть некая рамочная договоренность", – сказал Фесенко.

Эксперт практически уверен, что будет договоренность и по обмену пленными, хотя не исключает, что его могут провернуть и до переговоров. Но и это еще не все.

"Естественно, будет очередная договоренность о перемирии. Возможно, будет договоренность об экономической деблокаде – при условии возвращения под украинскую юрисдикцию всех предприятий, "национализированных" в ОРДЛО в 2017 году. Ну и, возможно, будет дано поручение помощникам лидеров стран "нормандского формата" о возобновлении работы над разработкой дорожной карты Минских соглашений. Также в итоговом документе наверняка будет заявлено о целесообразности продления закона об особом статусе Донбасса", – резюмировал он.

Чего ждут от саммита в мире

Несмотря на то, что чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен заявил о поддержке нашего государства, его территориальной целостности, суверенитета и европейского выбора, а также подтвердил решимость французского руководства получить положительный результат саммита в "нормандском формате" 9 декабря, немецкий политолог, профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер сомневается в искренности французской стороны.

По его словам, президент Франции Эмманюэль Макрон не особо погружен в украинский вопрос и не особо горит желанием выступать против Москвы.

В свою очередь, в правительстве Германии рассчитывают на новый за последние три года импульс в урегулировании конфликта на Донбассе и согласование новых шагов. Ульрика Деммер отметила, что в 2019 году "появилась новая динамика" и удалось сделать конкретные шаги. А председатель комитета Бундестага по экономике и энергетике, депутат от Левой партии Клаус Эрнст считает, что президент Владимир Зеленский движется в правильном направлении для мира на Донбассе и уже сделал для этого важные шаги.

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп "выразил надежду на прогресс" в переговорах, экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст настроен куда более скептически.

"У меня очень небольшие ожидания (от переговоров в Париже – ред.). Путин продолжает считать, что мог бы заставить Украину потерять суверенитет. Украина не согласится на это – Президент Зеленский не согласится на это", - рассказал дипломат.

Хербст отметил, что Путин "пока не готов к тому, чтобы заключить достойный мир" и остановить агрессию на Донбассе. Этот процесс, по мнению дипломата, "займет определенное время". Также он прокомментировал возможные интересы Кремля перед "нормандской встречей" и отметил, что Путин надеется на необоснованные компромиссы со стороны Зеленского.

"Но этого не произойдет, я думаю", – добавил экс-посол.

Что касается позиции ОБСЕ, от встречи Нормандской четверки там ждут конкретного плана и конкретных шагов к урегулированию конфликта. Об этом сказал во время визита в Станицу Луганскую председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"У меня есть ожидания от встречи лидеров Нормандской четверки, и я хотел бы видеть план конкретных шагов, чтоб ту положительную динамику, которая есть, сохранить и чтоб идти дальше. Альтернативы выполнению Минских договоренностей нет и если мы действительно хотим мир в Украине, то их нужно выполнять, чтоб Украина была такой, какую мы ее признаем в международно признанных границах", – озвучил ожидания ОБСЕ председатель Лайчак.

Чего ждать от встречи Зеленского с Путиным

Президент Владимир Зеленский заявил в ряде интервью западным СМИ, что накануне саммита в "нормандском формате" никому не доверяет, и президент России Владимир Путин не исключение.

"Я никому не доверяю. Я скажу вам честно. Политика не точная наука. Вот почему в школе я любил математику. Все в математике было ясно для меня. Вы можете решить уравнение с неизвестной, с одной неизвестной. Но здесь все неизвестное, в том числе политики в нашей стране. Я не знаю этих людей. Я не могу понять, из какого теста они сделаны. Вот почему я думаю, что никто не может иметь никакого доверия. У каждого просто есть свои интересы", – сказал Зеленский, отвечая на вопрос, доверяет ли он Путину накануне "нормандских" переговоров.

В то же время Кремль предложил "не завышать ожиданий" от предстоящей встречи.

"Мы и раньше говорили: давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в "нормандском формате". Вместе с тем, есть основания надеяться, что состоится субстантивный разговор", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметим, новости "Сегодня" также рассказывали о том, что Владимир Зеленский поделился своими ожиданиями от встречи Нормандской четверки.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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