Украинцы ждут дебатов Порошенко и Зеленского, в хранилищах осталось рекордно много газа: итоги недели

В Украине подытожили первый тур президенстких выборов, а продажи авто растут

Фото: Сегодня

Украинцы ждут дебатов Порошенко и Зеленского, в хранилищах осталось рекордно много газа: итоги недели Сергей Гусев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5ed/356/5ca5ed356247c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5ed/356/5ca5ed356247c.jpg 2019-04-05T20:01:00+03:00 Украина В Украине подытожили первый тур президенстких выборов, а продажи авто растут

Общество

Составила 63,52% явка избирателей на выборах президента Украины. В голосовании не участвовали почти 11 млн избирателей.

505 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП по состоянию на 1 апреля перешли в Православную церковь Украины.

3380 чрезвычайных событий зарегистрировано на прошедшей неделе (с 25 марта по 31 марта) подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в пожарах погибло 44 человека. Также, в течение недели на водных объектах в Украине погибло 19 человек

5,1 градусов тепла составила среднемесячная температура марта 2019 года в Киеве, что превышает климатическую норму на 4,4 градуса. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория. Минувший март вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения.

Еще 15 человек направила комиссия Министерства здравоохранения на лечение за рубежом за средства госбюджета, в том числе 10 взрослых и пятеро детей. На лечение этих пациентов будет израсходовано 52 млн грн. Часть этих средств будет выделена из госбюджета, часть – остатки средств, находящихся на счетах иностранных клиник.

Увеличили с 50 до 80 км/ч максимальную скорость движения транспорта в Киеве на 17 улицах и проспектах. Это решение будет действовать в период с 1 апреля до 1 ноября.

6 апреля завершится в Киеве отопительный сезон 2018-2019 годов. Такое решение приняла КГГА.

На 19,2% выросла в феврале в годовом измерении стоимость лекарств в Украине, подсчитали в отраслевом издании apteka.ua. Речь идет о динамике средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров "аптечной корзины". Медицинские изделия за год подорожали на 7,6%, косметика – на 16,4%. Стоимость диетических добавок выросла на 25,9%.

Почти 138 тысяч человек заболели в Украине в течение недели с 25 по 31 марта гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости среди взрослых и детей за неделю уменьшился на 4,6% и 10% соответственно.

417,3 грн составляет в 2019 году необлагаемая налогом на доходы физлиц сумма суточных для командировок в пределах Украины. В прошлом году было 372,3 грн.

Кабинет министров одобрил проект постановления, предусматривающего внедрение с 1 июля 2019 года государственного регулирования цен на лекарственные средства, входящие в Национальный перечень лекарственных средств.

1 млрд грн распределил Кабинет министров на интернетизацию и компьютеризацию школ. 700 млн грн будет направлено на обеспечение доступа к интернету, а 300 млн грн – на закупку компьютеров.

Составит 5 тыс. гривен на человека размер ежегодной материальной помощи, которую КГГА будет выплачивать участникам АТО, включая воинов-добровольцев.

Кабинет министров установил запрет на осуществление нерегулярных полетов между Украиной и Россией, за исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Красного креста и ОБСЕ.

6% граждан Украины поддерживают парламентскую форму правления, президентскую – 14%, а большинство (58%) считают наиболее приемлемым для Украины совмещение форм президентской и парламентской республики. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 20-26 марта.

2116 вакантных должностей судей имеется в Украине по состоянию на 19 марта в ликвидированных, реорганизованных и новосозданных судах, из которых 1889 являются готовыми к замещению. Об этом сообщила пресс-служба высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Выросли на 13,7% в феврале в сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы украинцев на лекарства. Об этом свидетельствуют данные отраслевого издания apteka.ua. При этом, аптечные продажи в натуральном выражении за год упали – на 1,8%.

Почти три четверти украинцев считают что прошедшие во второй тур президентских выборов кандидаты должны принять участие в публичных дебатах. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. И. Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 20-26 марта. 43,8% респондентов сказали, что дебаты должны состояться обязательно, 29,7% считают, что проведение дебатов желательно, а 17,8% – что дебаты не нужны вовсе.

148 спортсменов уже получили право представить Украину на II Европейских играх-2019, которые пройдут 21-30 июня в Минске (Беларусь). На Играх 4000 атлетов из 50 стран Старого света будут соревноваться в 15 видах спорта и разыграют 199 комплектов наград, а также лицензии на Олимпийские игры-2020 в Токио.

Экономика

На 8% выросли первичные регистрации легковых автомобилей в Украине в марте по сравнению с тем же месяцем прошлого года, составив 7,3 тыс. ед., сообщила ассоциация "Укравтопром". По сравнению с февралем текущего года регистрации выросли на 28%. Самой популярной маркой остается Renault, регистрации которых в марте выросли на 66% к марту-2018, до 1022 ед., Toyota, сохраняя вторую строчку, в марте потеряла 7% прошлогоднего результата, реализовав 835 машин. На третье место поднялась KIA, улучшив результат продаж марта 2018 года в 3,2 раза – до 710 регистраций, а Skoda заняла четвертую позицию с показателем 589 авто и 37%-м приростом. Замыкает пятерку лидеров Nissan – 567 авто и прирост 28%.

184,4 тыс. подержанных легковых автомобилей получили первую регистрацию в Украине на протяжении первого квартала текущего года, что почти в 10 раз больше, чем годом ранее, а их доля на первичном рынке составила 91%.

3219,5 млрд грн составили в 2018 году доходы населения, расходы – 3202,7 млрд. грн, сбережения украинцев увеличились на 16,8 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики. Располагаемый доход, который может быть использован на приобретение товаров и оплату услуг, возрос на 21,9%. Располагаемый доход в расчете на одного человека в 2018 году составил 57909 грн, что на 22,5% больше, чем в 2017 году.

Выросла на 24,7% до 7259 грн средняя заработная плата в сельском хозяйстве в январе-феврале, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия. Средняя зарплата в пищевой промышленности за два месяца 2019 выросла на 20,7% – до 8758 грн.

Повысились на 1,2% до 24593 грн/кв. м в марте по сравнению с февралем средние цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева.

Ухудшил до 2,7 с 2,9% Всемирный банк прогноз роста ВВП Украины в 2019 году, свидетельствует апрельский обзор ВБ. При этом сохранен прогноз роста ВВП в 2020 году на уровне 3,4%, в 2021-м – понижен до 3,7 с 3,8%.

Предоставил 23 раза Национальный банк правоохранителям доступ к вещам и документам за I квартал 2019 года в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере. НБУ 6 раз предоставлял подобный доступ Национальной полиции, 7 раз – Генеральной прокуратуре, 5 раз – Службе безопасности, 3 раза – Государственной фискальной службе, по 1 разу – Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследования.

Выросли на 13,9% цены на строительно-монтажные работы в Украине в январе-феврале по сравнению с 2018 годом, сообщила Государственная служба статистики. Больше всего выросли цены на работы в сфере строительства транспортных сооружений – на 20,7%. Меньше всего увеличилась стоимость работ в сфере строительства инженерных сооружений – на 10,3%.

На общую сумму 83,8 млн грн Национальный банк предоставил трем банкам кредит рефинансирования. Средства предоставлены на 14 дней под 18% годовых. Названия банков-заемщиков в таких случаях не сообщаются.

Выросли на 5,6% расходы на производство сельскохозяйственной продукции в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщила Государственная служба статистики. При этом расходы на производство продукции растительного происхождения выросли на 4,7%, а животного – на 7,8%.

Составили 85,737 млрд грн доходы государственного бюджета в марте, что на 10% меньше планового показателя и на 4,4% больше в годовом выражении. Доходы за январь-март составили 210,507 млрд грн, что ниже плана на 4,9% и выше прошлогоднего показателя за этот период на 8,7%.

Сократила на 14,8% Украина в январе-марте импорт природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 1 млрд 549,8 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза. Со стороны Словакии за три месяца поступило 951,4 млн куб. м газа (-23,8% к январю-марту-2018), Венгрии – 310,5 млн куб. м (-8,6%), Польши – 287,9 млн куб. м (+24,6%).

Сократилась на 0,96 п.п. до 52,24% за февраль доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе. По состоянию на 1 марта общий объем выданных кредитов сократился с 1,189 трлн грн (на 1 февраля) до 1,162 трлн грн (на 1 марта). Из них неработающие кредиты составили 607,257 млрд грн (-25,34 млрд грн к предыдущему месяцу).

Необходимо выплатить 120 млрд грн или 4,4 млрд долларов Украине до конца 2019 года по внешним долгам. В 2020 году необходимо выплатить по внешним долгам 178,60 млрд грн или 6,6 млрд. На обслуживание внутреннего долга до конца текущего года необходимо потратить 214,95 млрд грн, из которых 149,96 млрд грн – погашение и 65 млрд грн – выплата процентов. В целом до конца текущего года на обслуживание госдолга необходимо 335,78 млрд грн.

Привлекло 6,77 млрд грн и 122 млн долларов Министерство финансов 2 апреля на аукционе по размещению ОВГЗ. Средства в гривне привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 105, 189, 364 и 546 дней, средневзвешенная доходность – 19,5, 19,0, 18,5 и 18,25% годовых, соответственно. Средства в долларах привлечены на 120 и 365 дней, доходность 6,5 и 7,25% годовых.

Поступило 296,8 млрд грн за I квартал 2019 в сводный бюджет страны. Это на 14,2% больше соответствующего периода прошлого года. При этом в государственный бюджет собрано 236,9 млрд грн. Этот показатель превышает соответствующий период прошлого года на 13,4%.

Составил 25,3 млрд грн дефицит государственного бюджета в первом квартале при утвержденном годовом показателе в 90,0 млрд грн. Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований

412,6 млн грн поступило по результатам января-марта в бюджет от аренды государственного имущества. Это 34,38% годового плана.

Принес мобильным операторам 16 млрд грн в 2018 году доступ к интернету, а голосовые услуги – 14,7 млрд грн. Доходы от интернета впервые превысили доходы от голосовой связи. Два года назад на первое направление приходилось всего 6,8 млрд грн, а на второе – 20,4 млрд.

Увеличили на 18,12% страховые компании – члены Моторного (транспортного) страхового бюро (МТСБУ) в январе-феврале сбор страховых платежей по полисам ОСАГО по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 661,448 млн грн. При этом количество договоров ОСАГО возросло на 7,06% – до 1,066 млн.

Увеличился на 8,5% в январе-феврале общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам ОСАГО – до 393,3 млн грн. В том числе 73,116 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 43,1% больше, чем за январь-февраль 2018 года.

38,35 млн тонн зерновых и зернобобовых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 3 апреля, что на 24% больше, чем на аналогичную дату предыдущего МГ. Украина в 2017/2018 МГ экспортировала 39,4 млн тонн зерновых. Экспорт зерновых в 2018/2019 МГ прогнозируемо составит 49 млн тонн.

Увеличились на 2,1% международные резервы Украины в марте – до 20,633 млрд долларов (в эквиваленте).

Составил 485 млн долларов в 2018 году объем прямых иностранных инвестиций, осуществленных за счет средств отечественного происхождения, по сравнению с 270 млн долл. в 2017 году, такую оценку так называемых round tripping инвестиций (предварительно выведенные за границу средства украинского бизнеса) опубликовал Нацбанк. Эта сумма составляет 20,6% от общего объема ПИИ в Украину в 2018 году, тогда как в 2017 году доля round tripping инвестиций была вдвое ниже – 10,4%, а в 2016 году – 4,1%.

Уменьшился до 8,755 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 2 апреля. В то же время в хранилища впервые в этом году было закачано 6,5 млн кубометров газа.

Составили 184 млн грн поступления в государственный бюджет от приватизации в январе-марте, что в 5,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мир

Около 10 тыс. иностранных граждан в том числе 2,5 тыс. граждан РФ, не смогли въехать на территорию Украины с начала 2019 года, сообщили в Государственной пограничной службы. Чаще всего основаниями для отказа были потенциально незаконная миграция и невозможность подтвердить цель поездки.

С 1 апреля в Грузии запрещено производить, импортировать, продавать и выдавать покупателям пластиковые одноразовые пакеты, за исключением биоразлагаемых и биодеградирующих. За производство или импорт пластиковых пакетов при первом нарушении будет грозить штраф около 185 долларов, при повторном — 370 долларов. Грузия поэтапно реализует программу по отказу от пластиковых пакетов. Так, с 1 октября 2018 года в стране было запрещено продавать, выдавать покупателям, производить или импортировать одноразовые полиэтиленовые пакеты толщиной менее 15 микрон.

Составила 7,8% безработица в 19 странах еврозоны в феврале, не изменившись по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Аналитики также ожидали сохранения показателя на прежнем уровне, который является минимальным с октября 2008 года. В 28 странах Европейского союза безработица в феврале осталась на отметке 6,5%. Самые низкие показатели безработицы в Европе в феврале были зафиксированы в Чехии (1,9%), Германии (3,1%), Нидерландах (3,4%) и Польше (3,5%). Одним из самых высоких остается уровень безработицы в Испании – 13,9%. В Греции безработица равнялась 18% по состоянию на декабрь (последние доступные данные) и была худшей в ЕС.

Выросли на 1,4% потребительские цены в еврозоне в марте 2019 в годовом выражении, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза. Показатель замедлил подъем с февральских 1,5%, тогда как аналитики прогнозировали сохранение февральских темпов инфляции.

Может опуститься на 6% курс доллара к корзине основных мировых валют к концу текущего года на фоне замедления роста экономики США и смягчения позиции Федеральной резервной системы (ФРС) в отношении дальнейшего повышения базовой процентной ставки, полагают аналитики Morgan Stanley. Goldman Sachs и Western Asset Management, также прогнозируют снижение доллара в текущем году.

7,7 млрд человек составит численность населения Земли в 2019 году, считают эксперты ООН. К 2050 году они ожидают роста числа людей до 9,7 млрд, а к концу века – примерно до 11 млрд.

Рост объема мировой торговли в 2019 году замедлится более значительно, чем ожидалось, на фоне торговых споров и экономической неопределенности, говорится в докладе ВТО. Объем мировой торговли товарами увеличится на 2,6% в этом году – минимальными темпами за три года, и повысится на 3% в 2020 году. В сентябре эксперты организации прогнозировали рост в 2019 году на уровне 3,7%. Оценка увеличения мировой торговли в 2018 году пересмотрена до 3% с 3,9%, в 2017 году рост составил 4,6%.

113 млн человек в 53 странах в 2018 году испытывали острую нехватку продовольствия, говорится в докладе, подготовленном Европейским Союзом, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП). Почти две трети этих людей проживают в восьми странах: в Афганистане, ДР Конго, Эфиопии, Нигерии, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене. В 2017 году этот показатель составлял 124 млн человек,

Нью-Йорк первым в США вводит плату за въезд автомобилистов в центр города. С 2021 года, чтобы попасть в самые оживленные районы города, водителям легковушек придется заплатить около 12 долларов, а грузовиков – около 25. Точный размер платы пока не установлен. Но известно, что он будет меняться в зависимости от времени суток.

Около 67 лет составляет сейчас средний возраст миллиардера в Северной Америке. Ожидается, что в ближайшие 20 лет к наследникам миллиардеров мира может перейти примерно 3,4 трлн долларов. Миллиардеры живут все дольше, это, по сообщению Bloomberg, увеличивает вероятность судебных тяжб. Миллиардерам следует готовиться к тому, что их потомки могут не выдержать ожидания и попробовать добиться их признания недееспособными.

270 тыс. куб. м сжиженного газа будет вмещать крупнейший в мире танкер, который собирается построить шанхайская компания Hudong-Zhonghua. Сообщается, что техническая документация для начала строительства, будет подготовлена к концу 2020 года.

Продлятся 10 дней всеобщие каникулы в Японии, объявленные с 27 апреля по 6 мая 2019 года. Они связаны с началом новой эры – "Рэйва" ("Красота и гармония"), которая начнется вместе со вступлением 1 мая на императорский престол принца Нарухито.

Увеличился на 3,3 трлн долларов объем глобального долга в 2018 году – до 243 трлн долларов, или до 317% мирового ВВП, подсчитали эксперты Institute of International Finance. Годом ранее прирост долга был заметно большим – 21 трлн долл. Весь прирост 2018 года пришелся на первый квартал: по его итогам размер долга был на историческом пике – 248 трлн долл. После этого последовала коррекция, связанная в том числе с ростом ставок заимствований на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США.

Южнокорейский телекоммуникационный оператор SK Telecom начнет 5 апреля своим клиентам услугу мобильной связи стандарта 5G. Таким образом, Южная Корея станет первой в мире страной, перешедшей на 5G, опередив в гонке за новый рынок США, Китай и Японию. В этих странах до сих пор запускались только пилотные проекты. В США первая коммерческая сеть 5G от Verizon начнет работать 11 апреля только в двух городах.

Ускорятся до 4% темпы роста экономики стран Африки в текущем году по сравнению с ожидаемыми 3,5% по итогам 2018 года, сообщается в прогнозе Африканского банка развития. В 2020 году подъем ВВП ожидается на уровне 4,1%. В том числе в Нигерии банк прогнозирует рост экономики на 2,3% в 2019 году и на 2,4% в следующем году. ВВП ЮАР, как ожидается, увеличится на 1,7% и 2% соответственно.

Tesla продала около 63 000 авто за первые три месяца текущего года, что на 31% меньше, чем в предыдущем квартале. Это наибольшее падение продаж за всю историю компании. При этом к концу года Tesla все еще надеется достигнуть своей годовой цели по продажам – 500 000 авто.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.