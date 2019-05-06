Удар молнии, десятки жертв и опоздавшие пожарные: что нужно знать о катастрофе в Москве

Следственный комитет России допускает три главные версии крушения самолета Sukhoi Superjet 100

Фото: Reuters.

В воскресенье, 5 мая, в московском аэропорту "Шереметьево" вспыхнул самолет с десятками пассажиров – пассажирский лайнер российского производства Sukhoi Superjet 100 . Все подробности катастрофы, в которой погибли 41 человек, включая двоих детей, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Не сбросил горючее

"Самолет совершил вылет в 17:50 (по московскому времени, совпадает с киевским – ред.), после этого запросил экстренную посадку и начал разворот, попытался сесть, с первого раза попытка была неудачной, самолет пошел на второй круг и совершил жесткую посадку", – писали российские СМИ.

Приземлиться с первого раза лайнеру не удалось. Со второй попытки пилот ударился шасси и носом самолета о полосу, после чего воздушное судно загорелось. По надувным трапам эвакуировали пассажиров и членов экипажа.

Как приземлялся объятый огнем лайнер, удалось снять на видео. На заснятых кадрах видно, как пылающее воздушное судно едет по взлетно-посадочной полосе до полной своей остановки. Согласно информации на 19:00, огонь был полностью потушен.











Как выяснилось, пожар полностью уничтожил хвостовую часть самолета. Согласно первоначальным данным, которые появились через час после ликвидации пожара, речь шла о более чем десяти пострадавших. По ситуации на 21:09 в медицинских службах уточнили: погибло не менее 13 человек, еще шестеро пострадали . При этом судьба части пассажиров оставалась неизвестной.

Как сообщал источник российских СМИ в экстренных службах, спасатели в "Шереметьево" пытались найти выживших в хвостовой части самолета, аварийно севшего в "Шереметьево". "Хвостовая часть полностью разрушена. Сквозь искореженный металл спасатели пытаются добраться до задних рядов сидений, где могут быть пострадавшие", – заявил тогда источник.

В 21:41 появились новые подробности аварийной посадки самолета в "Шереметьево":летный экипаж остался в живых.

















К сожалению, среди погибших оказались двое детей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

Также стало известно, что экипаж аварийного Superjet был вынужден приземлиться, не сбросив топлива, потому что связь с диспетчерами была утеряна полностью.

"Самолет совершил аварийную посадку с баками, полными топлива, потому как после взлета он провел в воздухе порядка 20 минут. Это была вынужденная мера, потому что связи с диспетчерами у пилотов не было, и совершать маневры над Москвой, вырабатывая топливо, было опасно", – рассказал собеседник.

Самолет трижды ударился о полосу, топливо из баков разлилось и вспыхнуло, охватив заднюю часть фюзеляжа.

Пассажиры и чемоданы

Довольно скоро появилась неофициальная и достаточно скандальная версия причины гибели большого числа людей. Информированный источник российских СМИ сообщил, что пассажиры якобы погибли из-за попыток достать ручную кладь с багажных полок.

TWITTER— Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) May 5, 2019

"Некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, и они погибли в огне. <...> В экстремальной ситуации люди действуют машинально, пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них, и для других", — рассказал источник.

По его информации, об этом свидетельствуют данные предварительного опроса пассажиров.

И это несмотря на то, что пассажиров аварийного Superjet эвакуировали почти в 1,5 раза быстрее, чем положено по нормативам.

"Эвакуация пассажиров аварийного SSJ-100 заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд", – рассказал официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

А наиболее хладнокровные пассажиры снимали все происходящее на смартфоны. В 23:58 в Telegram опубликовали жуткое видео из салона пылающего самолета. На записи видно, как пламя охватило крыло самолета. Люди в панике пытаются покинуть салон.

Но уже в понедельник, 6 мая, выяснилось, что первоначальные данные о количестве погибших были существенно занижены. По данным на 01:17, жертвами пожара на борту самолета в "Шереметьево" стал 41 человек, включая одного члена экипажа . Об этом сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская.

В свою очередь, "Аэрофлот" опубликовал на сайте список выживших пассажиров Superjet, выполнявшего рейс SU1492 Москва – Мурманск. Достоверно известно, что выжили 33 человека, пять из них госпитализированы. Информация о еще четверых пассажирах уточняется.

Приводим весь обнародованный "Аэрофлотом" список выживших:

1. Аксенов Юрий Александрович

2. Афанасьев Виктор Юрьевич

3 .Бабаев Кирилл Сергеевич

4. Ветчинкин Сергей Александрович

5. Гончаров Владимир Леонидович

6. Гринберг Татьяна Леонидовна

7. Гущина Галина Ивановна

8. Деркунская Елена Петровна

9. Евменьков Владимир Васильевич

10. Егоров Петр Викторович

11. Егорова Наталья Борисовна

12. Зимницкий Дмитрий Валерьевич

13. Киселев Василий Александрович

14. Климов Евгений Александрович

15. Ключникова Екатерина Владимировна

16. Ковба Алексей Михайлович

17. Марченков Александр Сергеевич

18. Марченкова Юлия Игоревна

19. Молчанов Олег Николаевич

20. Молчанова Юлия Александровна

21. Прищенко Валерий Дмитриевич

22. Прищенко Денис Валерьевич

23. Савченко Михаил Михайлович

24. Ситникова Марина Владимировна

25. Тихонова Людмила Николаевна

26. Харинин Дмитрий Юрьевич

27. Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

28. Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

1. Белик Татьяна Леонидовна

2. Конник Марина Михайловна

3. Кузнецов Сергей Владимирович

4. Печников Василий Сергеевич

5. Шилов Антон Валентинович

"На данный момент завершены аварийно-спасательные работы. Службы аэропорта начали проводить мероприятия по буксировке воздушного судна и ликвидации последствий происшествия", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения самолета, повлекшее смерть двух или более лиц).

Следственный комитет России допускает три главные версии крушения самолета Sukhoi Superjet 100, в том числе и недостаток квалификации у пилотов.

"Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия", – заявили 6 мая в пресс-службе СКР.

В самолет ударила молния

Хронологию катастрофы восстановил командир самолета, сгоревшего в "Шереметьево" – Денис Евдокимов. Запись его рассказа опубликовал Telegram-канал Baza.

По словам пилота, после взлета в воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Мурманск, действительно ударила молния, из-за чего произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления. Радиосвязь затем удалось частично восстановить, в то же время экипажу помогли диспетчеры, задававшие курс на вывод на взлетно-посадочную полосу.

При посадке скорость самолета, как утверждал Евдокимов, была обычной.

"Подходили к земле плавно, с уменьшением вертикальной скорости к моменту касания. Не могу сказать точно, почему произошел удар о землю. Скорости было достаточно, к полосе подходили с уменьшением вертикальной скорости согласно процедуре", — отметил пилот.

Командир воздушного судна также подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, как сообщалось ранее.

"Пожар, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом", — предположил Евдокимов.

Картину происшедшего дополнили показания бортпроводницы злополучного рейса Татьяны Касаткиной, которая рассказала, что внутри самолета огня не было. Ее комментарий также был опубликован в телеграмм-канале Baza.

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По ее словам, самолет после взлета попал в тучу, где был град, и в этот момент произошел хлопок слева по борту.

"В нас ударила молния, была вспышка и хлопок... Прямо видно было, как вспышка электричества, был черный дым. Экипаж сказал, что мы возвращаемся в аэропорт вылета ("Шереметьево" – ред.). Мы летели и ждали указаний. Были проблемы со связью, и когда позвонил пилот, у нас уже не работала световая сигнализация. Потом вообще ничего не было слышно", – рассказала Касаткина.

Когда самолет остановился, она открыла дверь и помогала пассажирам эвакуироваться.

"Люди выползали, все начали вскакивать с кресел и продвигаться к выходам, хотя самолет еще был на скорости. Я видела, как женщина звонила кому-то, кричала: "Мы горим, падаем". Я уже не смотрела – каждого помогала эвакуировать, каждого за воротник вытаскивала", – вспоминала бортпроводник.

Девушка добавила, что самого пламени внутри самолета не было, и только потом, по рассказам пассажиров, начали плавиться иллюминаторы, когда самолет еще катился по взлетно-посадочной полосе.

Наконец, нашелся очевидец трагедии, который наблюдал катастрофу снаружи. По его словам, посадки самолет не менее пяти минут "просто стоял и горел", а рядом не было ни пожарных, ни медиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил гендиректор российского музыкального фестиваля Kubana Илья Островский, который стал очевидцем аварии – во время крушения его и других пассажиров перевозили из одного терминала в другой.

"Вчерашняя трагедия развернулась прямо у нас на глазах, пока мы ехали вдоль взлетной полосы. Самолет уже садился дымящимся, чем и привлёк внимание пассажиров нашего автобуса", – пишет мужчина.

В то же время, по словам Островского, открытое пламя объяло лайнер уже после касания с землей, после чего из-за огня и дыма было сложно что-либо разобрать.

"Я был дико удивлён тому, что вокруг никого не было. Я видел такие катастрофы только в фильмах и помню, как обычно на взлетной полосе ещё до посадки собирались пожарные, кареты скорой помощи, спасатели. Ничего такого тут даже близко не было", – добавил он.

Очевидец утверждает, что после посадки лайнер с пассажирами не менее пяти минут "просто стоял и горел, все больше охватываемый пламенем". Первая пожарная машина подъехала лишь через пять минут после посадки SSJ-100.

"Огонь был настолько сильный, что невозможно было даже разобрать тип и размер судна", – отметил Илья Островский.

Сам он не стал кого-либо винить в трагедии, которая отняла жизни 41 человека, а вместо этого выразил соболезнования близким погибших.

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