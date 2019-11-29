Антирекрод доллара, цена на газ, новый порядок въезда на оккупированные территории: итоги недели

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Общество

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет воинские звания "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и вводит звания "рекрут", "штаб-сержант" (штаб-старшина), "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные – "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина"). Появляются звания "главный сержант (главный старшина) батальона", "главный сержант (главный старшина) бригады".

Вступил в силу новый порядок въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда из таких территорий, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Кабмин решил провести электронную перепись населения с помощью данных мобильных операторов и социологических исследований. Это позволит сэкономить 2-3 млрд грн.

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Корабли, которые Россия передала Украине, нельзя использовать по назначению из-за нанесенного им ущерба. Убытки оцениваются примерно в 2 млн евро. Об этом заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

Выделить 1,5 млн грн решил Киевский горсовет для очистки реки Лыбидь от мусора и ила. Планируется расчистить всю реку, которая протекает в Соломенском, Голосеевском и Печерском районах столицы.

Перераспределил 171,1 млн грн Кабинет министров на зарплату учителям и дополнительно направит 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, в частности на зарплату врачам. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил об объявлении тендера на строительство Запорожского моста, "символа коррупции", который не могли построить 15 лет. Начать строительство планируют в 2020 году.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2083-д, призванный урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях.

Составляет не менее 1 млрд грн задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности. Об этом сказала уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова. Стабилизационные средства Фонда соцстрахования на этот год закончились. Денисова призвала председателя правления Фонда социального страхования и Министра социальной политики немедленно внести изменения в бюджет Фонда.

Экономика

Укрепил на 7 копеек до 23,97 гривни за доллар национальную валюту Национальный банк на 2 декабря по сравнению с предыдущим банковским днем, 29 ноября.

Правительство снизит цену на газ для населения на отопительный период (до 1 мая) на 7% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

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Национальный банк с 20 декабря вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 грн и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 грн, монеты в 10 грн появятся с середины 2020 года.

Украина уже собрала рекордные 74,3 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с площади 15 млн га. В 2018 году валовой сбор составил 70,1 млн тонн.

Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности в Украине международной платежной системы Transfast.

Детективы НАБУ вручили уведомление о подозрении одесскому бизнесмену Вадиму Альперину, причастному к организации преступной схемы, связанной с растаможкой импортируемых в Украину товаров.

Суд Киева открыл производство по иску Национального банка к депутату Верховной Рады Александру Дубинскому о защите деловой репутации. Нацбанк требует опровергнуть информацию о якобы причастности главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Катерины Рожковой к "организации воровской схемы" по выводу банков с рынка за взятки от их акционеров для последующей выплаты им компенсации из госбюджета.

ГНС провела 2,7 тысяч внеплановых проверок за август-октябрь 2019 года, а за аналогичный период прошлого года – 3,8 тысяч. Также за этот же период налоговая осуществила 1,1 тысяч плановых проверок, что на 200 меньше, чем в августе-октябре 2018 года.

Агентство Moody's сохранило на прежнем уровне "Caa1" долгосрочный суверенный рейтинг Украины. При этом прогноз рейтинга повышен со "стабильного" на "позитивный".

В тренде Цена будет очень высокой: экономист объяснил решение Кабмина по тарифу на газ

Увеличилась на 11,5 млрд грн за октябрь общая сумма валютных вкладов физлиц в банках. На 1 ноября сумма всех вкладов физлиц составила 458,9 млрд грн. Вклады в национальной валюте -259 млрд грн, в иностранной валюте – 199,9 млрд грн. По сравнению с началом октября общая сумма вкладов выросла на 15 млрд грн.

С дефицитом в размере 30,278 млрд грн выполнен госбюджет за январь-октябрь, что в 5 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года. Сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 643 млн грн против профицита годом ранее.

Первые платные дороги могут появиться через три-четыре года, заявил новый председатель Укравтодора Александр Кубраков.

12,3 млрд грн убытка принесло Нацбанку укрепление курса гривни к иностранным валютам за первые 9 месяцев текущего года. С начала 2019 года укрепление гривни составило 13%.

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Апелляционный суд отклонил апелляцию "Газпрома" на промежуточное решение Стокгольмского арбитража от 31 мая 2017 года. Тогда трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены с учетом рыночных условий с апреля 2014 года. Он обязал изменить положение контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" о принципе "бери или плати", отменил запрет на реэкспорт Украиной газа.

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству наступит 13 декабря, сказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Нафтогаз Украины" принял ряд решений, необходимых для отделения от компании деятельности по транспортировке природного газа. В частности, он утвердил рыночную стоимость используемых при транспортировке природного газа активов, которые в рамках анбандлинга передаются компании "Оператор газотранспортной системы Украины", на уровне 3,209 млрд грн.

В 2019 году Украина поднялась на 55 позиций в рейтинге привлекательности развивающихся стран с точки зрения инвестиций в возобновляемую энергетику и заняла восьмое место. Об этом говорится в ежегодном отчете Climatescope 2019, подготовленном агентством Bloomberg New Energy Finance.

Мир

Цены на кофе подскочили на 23% за последние недели на признаках сокращения производства в Латинской Америке. Запасы кофе на складах упали на 78 тыс. мешков за последние недели. Основной причиной этого является снижение урожая в Гондурасе, третьем по величине производителе арабики в мире, из-за чрезвычайно засушливой погоды. Плохие погодные условия наблюдаются также в Бразилии и Перу.

Суд отклонил апелляцию бывшего президента Бразилии Лулу да Силвы по делу о коррупции и отмывании денег и продлил срок его тюремного заключения до 17 лет, одного месяца и десяти дней. Лула да Силва был президентом в 2003–2011 годы. В 2016 году его приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию по делу Petrobras.

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства. Его переизбрание должно повысить шансы Либеральной партии сформировать коалиционное правительство после парламентских выборов, которые должны состояться в 2020 году.

Частный чешский транспортный оператор Leo Express планирует запустить поезда по маршруту Прага – Краков – Пшемысль – Медыка (граница с Украиной) с середины марта 2020 года.

Французский производитель товаров "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE достиг соглашения о приобретении американской сети розничной торговли ювелирными изделиями Tiffany & Co за 16,2 млрд долларов. Это на 13% выше первоначально предложенной цены. Сделка, как ожидается, будет закрыта в середине 2020 года.

Курс биткоина вновь опустился ниже 7000 долларов, впервые с мая. За последний месяц биткойн подешевел на 24%. Курс биткойна достигал исторического максимума почти в 20 тыс. долларов в конце 2017 года.

Получила 200 тыс. заказов компания Tesla на свой новый электропикап Cybertruck за три дня, прошедшие после его презентации. При этом 42% заказов поступило на версию автомобиля с двумя моторами, 41% – с тремя, и 17% – с одним мотором.

Было продано 52,5 млн смартфонов в Европе в третьем квартале 2019 года, что на 8% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Лидером осталась Samsung – 35,7% рынка. За минувший год компания смогла нарастить продажи на 26% (или на 3,9 миллиона устройств). На втором месте Huawei – 22,2% рынка. Ее продажи упали – на 100 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Apple с 18,6% рынка. Ее спад составляет 400 тыс. устройств. На четвертом месте Xiaomi с 10,5% рынка. Но рост составил – 73% (2,3 млн смартфонов).

148,8 млрд долларов составит в этом году доход от мировых продаж видеоигр . Это на 7,2 % больше, чем в 2018 году. Об этом сообщила аналитическая компания Newzoo.

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал отказать России в допуске на международные соревнования в ближайшие четыре года, а также запретить проводить международные турниры на территории России. Эти рекомендации 9 декабря рассмотрит исполком WADA и примет решение о санкциях.

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