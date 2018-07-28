"Крымская декларация" США и новые заявления Волкера по Украине: главные новости недели

А тем временем прошли новые переговоры по ситуации на Донбассе в Минске и Берлине

Главным событием недели стала декларация Госдепа США по Крыму, которой они официально заявили о непризнании аннексии Крыма, а в Берлине и Минске прошли новые переговоры по Донбассу.

"Крымская декларация" США

Государственный департамент США обнародовал официальную декларацию по Крыму, в которой указал, что не признает аннексии полуострова Россией. Госсекретарь Майк Помпео выступил с жестким заявлением, в котором напомнил об оккупации Советским Союзом стран Балтии, которую также американцы не признали.

Кроме того, и в Сенате США утвердили резолюцию по Крыму. В документе, в частности, подтверждается позиция Сената о том, что "Крым является частью суверенной территории Украины". Американские законодатели призвали правительство США продолжать применение полномочий в части санкций против России согласно CAATSA.

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В свою очередь президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность администрации президента США Дональда Трампа за непризнание попытки Кремля аннексировать украинский Крым и призвал партнеров Украины поддержать "Крымскую Декларацию".

На "крымскую декларацию" Госдепа отреагировали и МИД РФ. Спикер российского ведомства Мария Захарова в качестве примера вспомнила о том, что до недавних пор иранская ядерная сделка и Парижское климатическое соглашения тоже были политикой США.

Новые заявления Волкера по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в интервью одному из украинских телеканалов рассказал, что думает о предложении Путина рампу по "референдуму" на Донбассе. По его словам, новая идея российского президента не возможна, так как такой референдум все равно был бы нелегитимным, и его никто не признал бы. Также он считает, что переговоры Путина и Трампа не принесли результата для урегулирования украинского вопроса.

Также американский дипломат намекнул, что в переговорах по Донбассу может появиться новый человек. Он считает, что к этому вопросу будет привлечен советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

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Кроме того, он объяснил, что мешает закончить войну на Донбассе. По его словам, урегулирование конфликта на востоке Украины зависит от решения России по допуску миротворцев ООН на оккупированные территории – без ее согласия войну закончить не получится.

Волкер уверен, что Украине стоит продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Дипломат считает, что закон был принят, но не было его применения. "Я не вижу никакого вреда в продлении действия закона. Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона уже будет продолжено".

Переговоры в Минске и Берлине по Донбассу

В столице Беларуси прошел очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины. Переговорщики Трехсторонней контактной группы обсуждали доступ международных наблюдателей к политзаключенным украинцам, дерзкие обстрелы со стороны боевиков и российские фантазии о "референдуме" на Донбассе. В подгруппе ТКГ по безопасности речь зашла и о непосредственной ответственности РФ за сбитие "Боинга" рейса MH17 и неготовности России способствовать полному международному расследованию этого преступления.

В Берлине 26 июля состоялась первая встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "нормандской четверки". В украинском МИДе отметили, что, несмотря на наличие существенных разногласий с российской стороной, представители Украины, Германии, Франции и РФ договорились продолжить работу над определением базовых принципов миротворческой операции в зоне конфликта.

Самоподжог экс-военного под Минобороны

В четверг разгорелся скандал у здания Министерства обороны. Бывший военнослужащий ВСУ Сергей Ульянов поджег сам себя из-за недовольства действиями военного командования и судебным процессом по его иску против оборонного ведомства. Он заранее анонсировал свою акцию, поэтому на месте уже присутствовали пожарные и врачи. Его быстро удалось потушить и оказать помощь.

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В свою очередь в Генштабе объяснили причины самоподжога экс-военного. Претензии бывшего военнослужащего ВСУ Сергея Ульянова к Минобороны, по которым идет судебное разбирательство, связаны с прохождением военной службы, приказами командиров воинской части, где он проходил службу, и финансовыми расчетами.