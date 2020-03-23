Одесситы ложатся на рельсы, а во Львове доплатят медикам: как проходит карантин в городах Украины

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения и попросил депутатов принять соответствующее решение. Цель – сдержать распространение коронавируса и не повторить печальный опыт европейских стран. Что происходит в крупных городах страны, где ранее был объявлен карантин, читайте в специальном материале сайте "Сегодня".

Киев

Дезинфекция. 22 марта власти Киева приняли решение о проведении дезинфекции жилых домов. Ранее в столице проходила дезинфекция общественного транспорта, маршруток, остановок, пешеходных переходов, мостов. Также коммунальщики мыли дороги и даже "мост Кличко".

"Департаменту экономики и инвестиций исполнительного органа Киевской городской рады, Департаменту финансов исполнительного органа Киевской городской рады в установленном порядке обеспечить выделение целевых средств в размере 23 млн грн на проведение мероприятий по проведению дезинфекции жилых многоквартирных домов", – говорится в протоколе № 16 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, опубликованном на официальном сайте КГГА в субботу, 21 марта вечером.

Транспорт по спецпропускам. С понедельника, 23 марта, в общественном транспорте Киева ужесточились нормы перевозок. Так, теперь в нем будут перевозить только по специальным пропускам и только тех людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города – работников больниц, продовольственных магазинов и аптек, спасателей, коммунальщиков и правоохранителей. Власти уже уточнили, что специальный билет не отменяет необходимости оплачивать проезд.

"Проезд в общественном транспорте, который будет перевозить только отдельные категории пассажиров, будет осуществляться не бесплатно. То есть пассажиры со спецпропуском, пользуясь общественным транспортом по определенным маршрутам, смогут приобрести билет, воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card", – заявил первый замглавы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

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Кто обеспечит порядок. В администрации также разъясняли, что с 23 марта Национальная полиция будет обеспечивать соблюдение общественного порядка и ограничений на остановках. Кроме того, в каждой единице наземного общественного транспорта будут присутствовать не менее двух работников Нацполиции и представитель общественного формирования "Муниципальная стража". Они будут проверять специальные билеты, удостоверения личности и наличие средств индивидуальной защиты.

Что происходит с такси. В связи с ужесточением карантина на транспорте ряд служб такси утром взвинтили цены на свои услуги. Так, чтобы добраться с левого на правый берег, в частности с Позняков на Крещатик, за поездку на такси Uklon сервис предлагает минимум 117 гривен. На прошлой неделе стоимость была 118 гривен.Такая же поездка на Uber будет стоить в районе 117-148 гривен, хотя на прошлой неделе цена была 99-125 гривен. На других онлайн-сервисах также можно найти поездку по этому маршруту как за 104, так и за 144 гривни.

Новые случаи заражения. По данным на 23 марта в столице за сутки выявили 20 заразившихся, всего же на данный момент количество больных в столице достигает 29 человек. Так, шесть случаев коронавируса в Киеве зафиксировала вирусологическая лаборатория, еще 14 – Центр общественного здоровья. По словам исполняющего обязанности директора Киевского городского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергея Чумака, 14 из 20 заразившихся вернулись из путешествий в Испанию, Германию, Швецию и Объединенные Арабские Эмираты. Еще трое отдыхали на курорте Куршавель во Франции. Большинство из них находятся на самоизоляции и чувствуют себя нормально.

Харьков

Режим ЧС. В Харькове и области ввели режим чрезвычайной ситуации еще 21 марта. Соответствующее решение было принято комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуация Харьковской областной государственной администрации. Глава областной полиции Валерий Сокуренко заявил, что в ближайшее время профильным службам предстоит составить список объектов критической инфраструктуры и взять их под охрану. А заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк отметил, что больницы города и региона обеспечены всем необходимым и готовы к приему пациентов.

0 заболевших. По состоянию на понедельник, 23 марта, в Харькове не зарегистрировано ни одного подозрения на коронавирус, цитирует портал Newsroom сообщение пресс-службы мэрии. Также в городе нет ни одного пациента, которому был бы поставлен диагноз COVID-19. В сводках Минздрава Харьковская область также исчезла из списка тех, где был зарегистрирована инфекция. Напомним, что жительницей Харьковской области, которой ранее поставили диагноз "коронавирус", оказалась супруга заместителя главы облсовета Виктория Скоробагач.

Транспорт ходит. В Харькове пока что не планируют запрещать движение наземного общественного транспорта. Об этом, по информации портала Kharkiv Today, заявил после заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое состоялось 22 марта, первый вице-мэр Игорь Терехов.

"Сегодня на сегодня мы ничего вводить не будем. Ситуация динамично меняется, есть полномочия центральных органов власти, есть полномочия президента. Понятно, что когда на всеукраинском уровне будут приняты какие-то решения – мы будем их выполнять. На сегодня все работает так, как и работало", – сказал чиновник.

Между тем, как заявил уже на следующий день, 23 марта, заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк, вопрос полной остановке общественного транспорта все же будет решаться. Напомним, что несмотря на противодействие харьковского мэра Геннадия Кернеса, работа метро была прекращена еще 17 марта.

Одесса

Первая партия тестов. До конца дня в понедельник, 23 марта, в Одессе ожидается получение первой партии экспресс-тестов и тестов ПЦР. Это позволит в течение суток определять, заражен ли пациент коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, сообщает портал "Одесская жизнь".

Драки за транспорт. После введения жесткого карантина, который действует с 17 марта, некоторые отказываются его воспринимать и ложатся на трамвайные рельсы. Также случались и бурные проявления несогласия – на Архитекторской улице пенсионерка избила водителя, а на Адмиральском мужчина разбил лобовое стекло троллейбуса и теперь должен выплатить порядка 30 тысяч гривен.

"Я вожу трамвай уже более 20 лет, но таких ситуаций еще не видал. Люди такие озверевшие, бьют друг друга, чтобы успеть зайти в транспорт. Сегодня мужчина встал перед трамваем и не давал мне возможности проехать. Это все, конечно, сложно, особенно, когда час пик и люди часами стоят на остановках", - рассказал водитель одного из трамваев.

В свою очередь, водители маршруток иногда нарушают новые правила – берут в салон "лишних" пассажиров и делают вид, что не заметили человека без маски. Но случается это все реже — рейды и штрафы оказывают свое благотворное воздействие. Сообщается, что многие горожане перешли на удаленный формат работы.

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Как сообщил в ходе аппаратного совещания в мэрии заместитель директора департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Сергей Щербань, сейчас на маршруты выходит около 65% пассажирского транспорта.

"Самый высокий показатель – у "Одесгорэлектротранса", он превышает 95%", – цитирует Щербаня Odessa Online.

Готовность к эпидемии. На одесских складах закончились аппараты искусственной вентиляции легких, сообщается на местном телеканале. Сейчас в городской инфекционной больнице их 50. Но по мнению чиновников, этого может быть недостаточно, если у одесситов начнут диагностировать коронавирус и количество этих людей будет расти. Сейчас в Горздраве ищут, где можно закупить дополнительные аппараты, но в Украине их найти почти невозможно. В департаменте здравоохранения добавляют, что инфекционной больнице хватает антисептика, дезинфицирующих средств, масок и перчаток, но планируют закупить еще.

Между тем, начиная с 23 марта по улицам города начали ездить автомобили "Муниципальной стражи" с громкоговорителями, которые доносят до одесситов правила и условия карантина.

Днепр

Режим чрезвычайной ситуациив Днепропетровской области ввели еще 20 марта – как раз в этот день в Днепре официально подтвердили два случая заражения коронавирусом.

Первые заболевшие. Болезнь обнаружили у супругов, вернувшихся из Франции. Мужчине – 36 лет, его жене – 34. Из Франции пара вернулась около недели назад. Как только почувствовали себя плохо, сразу обратились к медикам. С ломотой в теле и повышенной температурой их доставили в инфекционную больницу и изолировали в специальных боксах.

"Они чувствуют себя хорошо. Удовлетворительно. Температура – невысокая. Мы постоянно за ними следим. Сейчас идут исследования, с кем контактировали данные лица", – сообщил председатель Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Всего в Днепропетровской области с подозрением на коронавирус госпитализировали 11 граждан. Семеро из них лежат в той же инфекционной больнице, куда поместили вернувшихся из Франции супругов. Еще двоих – наблюдают медики в Кривом Роге. Всех их также проверили на коронавирус. Результат – отрицательный. У одного из пациентов обнаружили грипп, у остальных – обычная респираторная инфекция.Cостояние больных – удовлетворительное.

Контроль выполнения карантина. В Днепре начали работать специальные патрули полиции и департамента транспорта горсовета, которые контролируют соблюдение норм тотального карантина в городских маршрутках, сообщают на местных телеканала.



В условиях карантина перевозить в салоне можно лишь по 10 пассажиров – таково было требование Кабинета министров Украины. За выполнением ограничительных мер карантина следит полиция. Патрули могут заходить в салон и перечислять пассажиров. За невыполнение требований Кабмина – штраф от 17-ти до 34-х тысяч гривен.

Такие предосторожности совсем не лишние. Как сообщила пресс-служба Нацполиции, именно на территории Днепропетровской области правоохранители зафиксировали больше всего нарушений карантинного режима по сравнению с другими областями Украины – 221 протокол. В то время как по всей стране полицейские составили 1415 административных протоколов за нарушение правил карантина.

Активизировались мошенники. Кроме того, на Днепропетровщине мошенники придумали новый способ обмана – группа людей в специальных костюмах защиты предлагала гражданам продезинфицировать квартиры и дома, чтобы под таким предлогом проникать в жилье. Корреспондент "Днепровской панорамы" цитирует пресс-службу ГУ нацполиции в Днепропетровской области, которая обратилась к гражданам области с просьбой быть осторожными и не открывать дверь незнакомцам.

"Ни одна служба области не проводит дезинфекцию в домах граждан", – говорится в сообщении.

Между тем, еще утром 23 марта сотрудники ГСЧС Украины начали санитарную обработку улиц города.

Львов

Заболевшие. 23 марта во Львовской области зафиксировали еще один случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщили в пресс-службе местной ОГА. Как рассказал исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, положительный результат дал тест женщины 1969 года рождения.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом во Львове подтвердили 20 марта. COVID-19 обнаружили у мужчины 1950 года рождения, который недавно вернулся из Германии. Сейчас пациента изолировали и ему предоставляется лечение. Всего по состоянию на утро 23 марта во Львовской области коронавирус подозревают у 94 человек. Один из пациентов находится на лечении в отделении интенсивной терапии.

Карантин в транспорте. На время действия карантина отменен льготный проезд в общественном транспорте. Как заявила заместитель мэра по вопросам ЖКХ Ирина Маруняк, ограничение действует с 23 марта. Ограничения будут действовать до конца карантина, цитирует ее слова "Львовский портал".

Поддержка медиков. Медработники Львовской области, которые работают с носителями коронавируса, получат надбавку к заработной плате. Соответствующее распоряжение было подписано 19 марта, пишет портал LvNews. Так, на премии врачам и медицинскому персоналу из областного бюджета выделено 20 млн грн. Их получат медицинские работники четырех учреждений здравоохранения областного подчинения, а именно:

Львовская областная инфекционная больница;

Львовский областной госпиталь инвалидов войны и репрессированных имени Юрия Липы;

Львовский региональный фтизиопульмонологический клинический лечебно-диагностический центр;

Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Областные власти призывают поддержать эту инициативу власти города Львова.

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