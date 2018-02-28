Пресс-конференция Порошенко "Вызовы-2018": главные тезисы

Глава государства говорил о политике и экономике, Донбассе и Крыме, отношениях с Россией и Польшей

Сегодня, 28 февраля, президент Петр Порошенко в Национальном культурно-художественном и музейном комплексе "Мистецький Арсенал" дал двухчасовую пресс-конференцию "Вызовы-2018", на которой рассказал о достижениях на посту главы государства, планах на будущее, объяснил ситуацию на Донбассе и рассказал об отношениях Украины с другими государствами.

Безвиз

Петр Порошенко пообещал не допустить отмены безвиза с ЕС и посоветовал не слушать "зрадофилов".

"Не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановке безвизового режима. Это тот же круг прогнозеров, которые говорили, что нам его никогда не дадут", – отметил он.

При этом президент пообещал "не допустить никаких действий, которые бы поставили под угрозу" безвиз.

Война России против Украины

Порошенко заявил, что ключевым вызовом для нашей страны в 2018 году будет война России против Украины на Донбассе.

"Цена войны для агрессора растет благодаря усилению ВСУ и продолжению политики санкций против Москвы. Это значительно уменьшает риск полномасштабной российской агрессии по всем азимутам, но ни в коем случае не сводит ее к нулю", – рассказал глава украинского государства.

Евроатлантическая интеграция Украины

Президент считает, что в Конституции необходимо закрепить европейскую и евроантлантическую интеграцию Украины.

"Это стало бы императивом для всех политических сил на годы вперед", – сказал он.

По словам Порошенко, для этого достаточного зафиксировать в преамбуле Конституции, для чего достаточно поддержки 2/3 депутатов.

Закон о нацбезопасности

Разработанный в тесной координации с партнерами по НАТО и переданный сегодня в Верховную Раду законопроект о нацбезопасности предусматривает переход Украины на стандарты НАТО.

"Я принял решение, что даже во время войны мы должны принять назначение гражданского министра обороны, разделить позиции главнокомандующего и начальника Генштаба. Провести ряд реформ, чтобы перевести страну на стандарты НАТО", – объяснил главные положения закона Порошенко.

Отдых на Мальдивах

Авиаперелет и отдых на Мальдивах Порошенко оплачивал из своего кармана.

"Границу я пересекал по своей фамилии, своему паспорту, с регистрацией у пограничников. Платил я и за самолет, и за отель со своего банковского счета в украинском банке, и в поданной декларации (это произойдет в ближайшие 2,5 недели) вы сможете в этом убедиться. ... На это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета, а все средства были задекларированы, с них заплачены налоги", – сказал глава государства.

Миротворцы ООН на Донбассе

Миротворческая миссия ООН на востоке Украины вынудит Россию вывести свои войска с Донбасса, считает Порошенко

"Невозможно проводить никакие процессы, когда снайперы, артиллерия, минометчики и танкисты из России убивают наших воинов. Это не замороженная фаза конфликта, это – горячая война. Миротворцы должны действовать на всей оккупированной территории. Первое, к чему это приведет, – Россия будет вынуждена вывести свои оккупационные войска. Миротворцы смогут разоружить незаконные вооруженные формирования", – сказал он.

Участие в выборах президента

Порошенко заявил, что примет решение об участии в президентской избирательной кампании тогда, когда она начнется.

"Я занимаюсь реформированием страны, а не рейтингами. Вы говорите, что давно слышали, что я собираюсь пойти или пошел в избирательную кампанию, но вы этого от меня не слышали. Решение об участии или неучастии в избирательной кампании я буду принимать, когда она начнется", – сказал он.

"Я точно, 100% буду участвовать в президентских выборах, как избиратель. Точно буду голосовать. После выборов я точно буду жить в Украине в любом качестве", – добавил он.

Возвращение Крыма Украине

Президент объяснил, что Украина будет использовать все инструменты для возвращения оккупированного Крыма.

"Мы точно готовы принять корабли из Крыма. И речь идет не о том, есть или нет там ремонт. Мы готовы принять корабли из Крыма – только вместе с Крымом. Я уверен, что это единогласная позиция власти и общества. Чтобы это ускорить, мы будем использовать все инструменты, которые есть в нашем распоряжении", – сказал Порошенко.

Об отношениях с Польшей

Отношения Киева и Варшавы развиваются очень быстро, поэтому политики должны смотреть в будущее.

"Мы никому не советуем, кого Польша должна почитать, а кого нет. Мы уверены, что практика запрета на въезд и запрета исследований – она ошибочная ... политики должны смотреть в будущее, а прошлое оставить историкам", – отметил президент.

Он подчеркнул, что если придерживаться такой концепции, то отношения между двумя странами будут развиваться в положительной динамике.

Об убийстве Павла Шеремета

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета не должно остаться закрытых для общественности частей.

"Я не знаю, кто убил Павла Шеремета... Я буду бороться за то, чтобы у нас не осталось закрытых частей в расследовании убийств журналистов. Но я – не следователь, я могу только создать условия, чтобы расследование происходило максимально прозрачно и объективно", – заявил Порошенко.

Освобождение заложников

В ближайшие дни будут освобождены два украинских заложника, которые удерживаются в России.

"До конца недели ожидается освобождение двух заложников, которые удерживаются в России. Может, даже в пятницу", – заявил президент.

Порошенко добавил, что это произойдет на основании договоренностей, которые велись ранее.

"Надеюсь, не сорвется", – подчеркнул глава государства.





Силовики VS бизнес

Создание Национального бюро финансовой безопасности как аналитической структуры позволит отстранить силовые структуры от проверок бизнеса в стране.

"На пушечный выстрел силовики не подойдут к тем, кто платит налоги. Новое поколение предпринимателей не будет знать, что это такое – вопросами неуплаты налогов будет заниматься только это бюро", – заявил Порошенко.

О пресс-конференции Януковича

Сбежавшему из Украины экс-президенту Виктору Януковичу, который обещает дать пресс-конференцию и рассказать свою "правду" о расстреле Майдана в 2014-м году, предложили прибыть в Киев и дать объяснения в стране, где он наделал столько бед.

"Меня не интересует, что говорит Янукович, что он делает. Ровно четыре года назад я поехал в оккупированный Крым. Если он себя считает президентом-беглецом, пусть приедет в Киев и дает пояснения в стране, где наделал столько вреда. После того, как стало известно про обращение этого господина к Путину касательно введения войск, отношение к Януковичу стало окончательно определенным. Думаю, и большинству украинцев неинтересно, что он скажет", – заявил Порошенко.

Напомним, полторы недели назад Порошенко принял участие в ланче Фонда Пинчука на Мюнхенской конференции по безопасности, на котором рассказал о Крыме, Донбассе и отношениях с Россией.