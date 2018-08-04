Савченко готовят к суду и новый скандал Венгрии с Украиной: главные новости недели

Эта неделя дала старт завершению судебного процесса над экс-президентом Виктором Януковичем, а также положила начало скорому новому громкому процессу по делу "Савченко-Рубан". А тем временем Венгрия и Украина снова скандалят.

Дебаты по делу Януковича

Самый громкий судебный процесс за время независимости страны — над беглым президентом Виктором Януковичем — выходит на финишную прямую. 31 июля суд должен был начать дебаты между сторонами обвинения и защиты. Это означает, что вердикт может быть обнародован до Дня Независимости. Однако в суде неожиданно начался скандал с адвокатами. Защитник экс-гаранта Виталий Сердюк высказал возмущение тем, что суд не разрешил допросить еще одного свидетеля стороны защиты – Ярощука – и потребовал отменить дебаты. Однако судья Владислав Девятко заявил, что допроса больше не будет.

После этого адвокат заявил, что больше не будет ходить на заседания, а суд постановил назначить Януковичу государственного адвоката. "Суд считает, что дальнейшие действия защиты направлены лишь на невозможность осуществления правосудия в указанном уголовном производстве",- говорилось в постановлении суда. Заседание было перенесено на 1 августа, чтоб в нем уже мог участвовать новый защитник.

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Однако 1 августа дебаты так и не смогли состояться. Вновь адвокаты заявили, что им не дают времени на ознакомление с материалами дела и покинули судебное заседание. Прокуратура, в свою очередь, назвала такие действия стороны защиты попыткой сорвать дебаты. В результате бесплатный адвокат покинул заседание суда. При этом в прокуратуре призывают суд обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатов с просьбой оценить действия адвокатов Януковича.

Также стоит отметить неожиданное появление нового адвоката Януковича. Во время перерыва в судебном заседании в суд зашел адвокат Александр Байдык, который признался, что недавно подписал соглашение с Януковичем на его защиту в украинском суде. Он сразу сообщил, что ему нужен минимум месяц на ознакомление с материалами дела.

Завершение расследования дела по Савченко и Рубану

Служба безопасности и Генеральная прокуратура дали совместный брифинг, на котором, правда, выступал в основном выступал генпрокурор. Юрий Луценко заявил, что завершилось досудебное расследование по руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану и нардепу Надежде Савченко, которых подозревают в подготовке терактов в Киеве. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генпрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

Он отмечает, что дело в суд могут передать уже в этом месяце. Сейчас защита подозреваемых получит все материалы для ознакомления.

Кроме того, генпрокурор рассказывал, что Россия пытается замести следы своей помощи в предоставлению оружия и боеприпасов Рубану и Савченко. Следы в подготовке атаки ведут к высшему руководству Российской Федерации, считает Луценко. О причастности РФ в оказании помощи в осуществлении терактов говорит то, по его словам, что российские офицеры передавали оружие подозреваемым, а потом Москва решила их спрятать.

В свою очередь на том же брифинге директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин рассказал, что, если бы Савченко и Рубану удалось осуществить теракты, пострадать могли более семи тысяч киевлян. Он рассказал, откуда хотели осуществить атаки из минометов.

Новый скандал Венгрии и Украины

Сначала началось все с того, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился скандальным заявлением в адрес Украины, заявив, что не видит перспектив Киева по вступлению в НАТО и ЕС. Он также отметил, что Украина нужна России как буферная зона с НАТО, а украинцы не согласны с этим.

В свою очередь на заявление Орбана резко отреагировала Иванна Климпуш-Цинцадзе. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины напомнила венграм, как они вступали в ЕС и НАТО после советской оккупации, а также указали на угрозу со стороны России, которая может быть в будущем против Венгрии.

Позже Министерство иностранных дел Украины вызвало на разговор временного поверенного в делах Венгрии в нашей стране Ласло Папа, чтобы выразить протест в связи с последними недружественными заявлениями венгерского руководства. Также дипломаты заявили о вмешательстве Венгрии во внутренние дела Украины. Речь идет о решении правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Украина может запретить въезд венгерскому министру из-за ситуации с Закарпатьем. По его совам, этим вопросом займутся правоохранительные и специальные органы власти.

Россия освободила политзаключенного Костенко

3 августа украинский политзаключенный Александр Костенко был освобожден из российской тюрьмы. Крымчанин в 2015 году был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, после чего его вывезли из Крыма в российскую исправительную колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк. Костенко не признал своей вины. Активист евромайдана в декабре 2014 года вернулся с материковой части Украины на аннексирован полуостров. В то же время бывший сотрудник крымского "Беркута", который на тот момент уже работал в оккупационных силовых структурах Крыма, обратился с заявлением в ФСБ, что Александр Костенко бросил в него камень во время евромайдана, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка.

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Также вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко объяснила, почему Россия освободила украинца Костенко. По ее словам, украинец отбыл весь срок незаконного наказания в российскою тюрьме, однако Киев, в частности президент, МИД, были наготове, что Москвы может и здесь преподнести "сюрпризы".