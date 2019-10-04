Украина подписала "формулу Штайнмайера", Зеленский назначил главу СНБО, начался осенний призыв: итоги недели

Сессия ПАСЕ проходит без украинцев, Рада приняла важные законопроекты, а мелкие монеты вышли из обращения

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Общество

Украина одобрила текст так называемой "формулы Штайнмайера", которая предполагает мирное урегулирование на Донбассе. Власть считает, что этот шаг является важным для дальнейшего выполнения Минских соглашений и урегулирования конфликта на Донбассе.

Также о том, что являет собой "формула Штайнмайера" и что о ней говорят другие политики, смотрите в видео:

Узнавайте детали на сайте "Сегодня" – Украина одобрила "формулу Штайнмайера": все подробности

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты:

о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц;

об изменении формы управления Национальным агентством по предупреждению коррупции (руководить деятельностью НАПК вместо его членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров);

об отмене государственного финансирования партий, которые не преодолели 5% порог на выборах в Верховную Раду.

4 млн ID-карт оформили украинцы с января 2016 года – сообщила Государственная миграционная служба.

Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона о городе Киеве – столице Украины. Он, в частности, разделяет полномочия и должности киевского городского главы и председателя Киевской городской государственной администрации. Предлагается восстановить районные советы.

До конца 2019 года откроют Шулявский путепровод для проезда транспорта, полностью реконструкцию планируется завершить до лета следующего года. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

Назначил Алексея Данилова секретарем СНБО президент Владимир Зеленский. Данилов в 2005 году возглавлял Луганскую облгосадминистрацию.

Перечень безвизовых стран для украинцев за пять лет будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикия, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсент и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки. Такое обещание сделал Кабмин.

С 29 октября изменятся правила пересечения линии разграничения на Донбассе для детей до 16 лет. Детям необходимо будет иметь внутренний или заграничный паспорт или проездной документ ребенка. Сейчас необходимо предъявлять свидетельство о рождении.

Паломники-хасиды, праздновавшие Новый Год по иудейскому календарю (Рош ха-Шана) в Умани Черкасской области, организованно выезжают из города. В этом году приехали около 27 тысяч паломников из 8 стран.

Не менее 200 опорных школ из 800, созданных в стране, сейчас не соответствуют критериям такой школы. Об этом заявила заместитель министра образования Любомира Мандзий.

Осенний призыв на срочную военную службу продлится в течение октября-декабря. Должно быть призвано 15 200 человек, из них в Вооруженные Силы – 9 000 человек, Государственную специальную службу транспорта – 800 человек, Государственную пограничную службу – 4 400 человек, Национальную гвардию – 1 000 человек. В 2018 году во время осеннего призыва план был 17 960 человек.

Климатическую норму превысила на 2,0°С среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве – 15,9°С. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По 7,5 тыс. грн единоразовой материальной помощи получат 73 человека – Праведники Украины и Праведники Бабьего Яра. Такое решение приняла КГГА.

Первую полноценную зарплату начислили депутатам Верховной Рады девятого созыва. Больше всех получил первый заместитель спикера Руслан Стефанчук – 59 300 грн. Большинство депутатов получили по 40-43 тыс. грн.

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На 1429,7 млн долларов население в сентябре продало банкам наличной валюты и купило на 1340,9 млн долларов. Таким образом в сентябре чистая продажа валюты составила 88,8 млн долларов, в то время как июле и августе наблюдалась чистая покупка (на 93,7 млн долларов и 97,0 млн долларов соответственно).

Штрафы для "евробляхеров" правительство распорядилось не применять до того, пока не будет найдено решение, как выйти из ситуации с этой категорией собственников. Наказывать не будут минимум до 1 января 2020 года.

13 человек экстрадировали в 2018-2019 годах из Украины в Россию. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Выполнено лишь 2% необходимых работ по разминированию в Украине за пять последних лет. Об этом сообщил замминистра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

Экономика

Укрепил на 27 копеек до 24,61 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 7 октября по сравнению с предыдущим банковским днем, 4 октября. При этом всю уходящую неделю гривня стабильно и быстро дешевела.

Составили 200 млн долларов интервенции Национального банка по продаже валюты на этой неделе для сглаживания колебаний курса гривни, вызванных, прежде всего, психологическими факторами.

Верховная Рада приняла за основу законопроект с поправками в Кодекс законов о труде, которые предусматривают значительное сокращение штрафов для работодателей за нарушения трудового законодательства.

Верховная Рада приняла в целом законопроекты:

о концессии, предполагающий изменение ряда законодательных норм с целью совершенствования правового регулирования концессионной деятельности ;

; о строительных нормах, который дает возможность проектировщикам использовать более современные подходы к нормированию строительства, а также расширяет круг организаций, которые занимаются разработкой ГСН;

об усилении борьбы с рейдерством. Документ устраняет юридические пробелы, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса;

об аренде государственного и коммунального имущества . Предусматривается, что передача в аренду имущества вместо конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на электронном аукционе;

. Предусматривается, что передача в аренду имущества вместо конкурса будет осуществляться путем продажи права аренды на электронном аукционе; - о совершенствовании порядка лицензирования хозяйственной деятельности в Украине.

Выросли на 2% продажи новых легковых автомобилей в январе-сентябре в годовом выражении – до 61,7 тыс. единиц, сообщили в ассоциации "Укравтопром".

Участники зернового рынка и Минэкономики подписали традиционный Меморандум о согласовании позиций на рынке зерна на 2019-2020 маркетинговый год. В этом году документ подписан без утверждения предельного объема экспорта.

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством – их не будут принимать для расчета за товары и услуги. В всех банках их примут для обмена до 30 сентября 2020 включительно, а в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, "Райффайзен банк Аваль") – до 30 сентября 2022 года.

В тренде В Украине отсрочили штрафы за "евробляхи": появились подробности

Повысило с 2,5% до 3,2% прогноз роста реального ВВП Украины в 2019 году агентство S&P Global Ratings, ожидая в последующие три года его стабилизации на уровне 3%.

Каким может быть курс гривни до 2022 года, сообщило агентство S&P Global Ratings. На конец 2019 года эксперты ожидают курс 27 грн за доллар, на конец 2020 – 27,5 грн, 2021 – 28 грн, а 2022 – 28,5 грн.

По 30 млн долларов в день будет покупать на межбанке НБУ в четвертом квартале для наращивания международных резервов, что на 10 млн долларов больше, чем было во втором и третьем кварталах 2019 года.

На 27% превысил предыдущий рекорд, который продержался девять лет, в сезоне 2018-2019 годов импорт овощей в Украину. Об этом сообщили в EastFruit. Импортировано 264,1 тыс. тонн. Всего за сезон иностранные поставщики овощей и картофеля заработали в Украине 155 млн долларов.

Проект закона о госбюджете на 2020 год Верховная Рада планирует 18 октября рассмотреть в первом чтении. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

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Импорт товаров в августе рос более высоким темпами, чем экспорт – на 8,2% и на 5,6% соответственно, тогда как в июле импорт товаров вырос на 9,1%, а экспорт – на 20,8%. Объем экспорта товаров в августе составил 3,9 млрд долларов. Объем импорта составил 5,2 млрд.

Аудит "Укроборонпрома" проведет компания Baker Tilly, которая победила в аукционе на электронной платформе Prozorro. До 1 ноября компании должны составить подробный план проведения аудита до конца 2020 года. Это будет первый консолидированный аудит за всю историю существования госконцерна.

Составили 67,9 млрд грн доходы государственного бюджета в сентябре, что на 7,3% ниже плана и на 1% выше показателя за сентябрь 2018 года. Общий фонд госбюджета в сентябре получил 56,75 млрд грн, отставание от плана составило 10,6%, а от аналогичного прошлогоднего показателя – на 1,4%.

Доходы местных бюджетов выросли в сентябре на 14,3% по сравнению с прошлогодним показателем, но были на 1,4% ниже ожидаемого уровня – 22,17 млрд грн.

Аукцион по размещению ОВГЗ на платформе Bloomberg впервые провел Минфин. В государственный бюджет привлечено 77 млн грн.

Нацбанк разрешил банкам до 12 января 2020 года принимать к исполнению документы на перевод средств с реквизитами по прежним стандартам – "код банка" и "счет".

Увеличился на 1,3% транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 66,3 млрд кубометров.

Вместо 26 региональных таможен их будет 16 – Кабинет министров принял постановление об образовании территориальных органов Государственной таможенной службы.

Мир

Не менее 42 человек погибли в результате паводка в индийском штате Бихар, а более 1 млн 700 тыс. пострадали.

Последняя в 2019 году сессия Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) проходит в Страсбурге. Украинская делегация не участвует в ее работе в знак протеста против возвращения делегации РФ без выполнения требований резолюций ПАСЕ. Глава новой украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько посетит сессию в качестве приглашенного гостя.

Читайте подробнее – ПАСЕ без голоса Украины: бойкотировать или работать с Россией

Европейская комиссия разослала странам-членам ЕС и Шенгенской зоны рекомендации по обработке виз, которые выдают жителям неподконтрольных правительству Украины территорий Донбасса. Рекомендации предоставлены в ответ на запросы стран относительно инструкций по идентификации и непризнанию паспортов, выданных на Донбассе после указа российского президента от 24 апреля.

ВТО разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом 7,5 млрд долларов в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus. ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. ВТО уже признала незаконными субсидии для Boeing, и в первом полугодии 2020 года должна вынести решение относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

Tesla поставила 97 тыс. электромобилей в третьем квартале – это рекордные продажи за квартал, они на 2% больше, чем во втором квартале, и на 16,2% больше, чем год назад.

Sony и Samsung покидают рынок производителей смартфонов Китая. Они закрывают свои последние заводы в этой стране.

Начаты официальные переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Европейский союз.

Победила на внеочередных парламентских выборах, набрав 38% голосов, Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца. Второе место получила Социал-демократическая партия Австрии с 22% голосов, третье – ультраправая Австрийская партия свободы с 17%. За ними идут "зеленые" с 12% и либеральная NEOS c 7%.

Стал крупнейшим за всю историю Китая военный парад в честь 70-летия образования КНР. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих, 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. После этого состоялась демонстрация, к которой было привлечено 100 тысяч человек.

В 2020 году в Амстердаме с иностранцев будут взимать туристский налог в размере 3 евро за ночь в дополнение к сбору 7% от общего счета за проживание в хостелах и отелях города. Собранные средства (около 100 млн евро в год) будут потрачены на реставрацию исторических зданий и объектов культурного наследия, очистку парков и речных каналов города.

От Антарктиды откололся самый большой за последние 50 лет айсберг весом 315 млрд тонн и площадью 1636 квадратных километров.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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