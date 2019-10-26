Скандал в "Слуге народа" и первые итоги правительства Зе: главные новости недели

Нардеп Александр Дубинский во время прохождения теста на полиграфе в прямом эфире. Фото: Скриншот

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Все подробности скандала с "Кварталом 95" и как спастись от смога, который накрыл страну: читайте ТОП-5 главных новостей Украины уходящей недели.

Депутаты "Слуги народа" прошли проверку на детекторе лжи

22 октября во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики пройти полиграф, чтобы ответить на все подозрения. Уже 23 октября нардеп от этой политической силы Дмитрий Дубинский прошел тест на полиграфе в прямом эфире, а днем позже – лидер фракции Давид Арахамия.

На этом не закончилось: 24 октября проверяли на полиграфе еще одну "слугу народа" – депутата от президентской партии Ольгу Василевскую-Смаглюк. Как оказалось – взяток она не брала. Но, по словам полиграфолога, нардеп знала о том, что ее коллегам предлагали деньги.

Как приживался детектор лжи в украинской политике, кто стал первопроходцем тестов на полиграфе среди отечественных госчиновников и сколько сотрудников официальных ведомств не проходят проверку, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Детектор лжи для украинских политиков и чиновников: как все начиналось".

Украина заметно выросла в рейтинге Doing Business

Украина поднялась сразу на семь пунктов в рейтинге Doing Business 2020, который составляет Всемирный банк (ВБ). Рейтинг оценивает легкость ведения бизнеса в разных странах. В прошлом году Украина прибавила пять мест в рейтинге.

Так, Украина теперь занимает 64-е место среди 190 стран. Позиция Украины – между Индией и Пуэрто-Рико. Возглавляет рейтинг Новая Зеландия, за ней разместились Сингапур и Гонконг.

Согласно данным Всемирного банка, за год Украина улучшила свои показатели по 6 из 10 индикаторов, которые учитываются при составлении рейтинга. Наибольший прогресс зафиксирован по компоненту "Защита миноритарных акционеров" (+27 пунктов). Рост произошел благодаря открытию информации о конечных бенефициарах. Также существенное повышение показал компонент "Получение разрешения на строительство" (+10).

Кроме того, на повышение позиций Украины в рейтинге повлияли положительные изменения по следующим компонентам "Подключение к электросетям", "Международная торговля", "Регистрация имущества", Доступ к кредитам".

Повышение рейтинга Украины в Doing Business-2020 сразу на семь позиций – это результат, который говорит сам за себя. Это позитивный сигнал для украинских предпринимателей и зеленый свет для иностранных инвесторов", – прокомментировал успехи Украины премьер-министр Алексей Гончарук.

Он уточнил, нынешнее продвижение Украины в рейтинге "это только начало", и Кабмин продолжает работу в этом направлении.

"Три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад – закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции", - отметил Гончарук.

50 дней нового правительства: подводим первые итоги

Кабинет министров Украины, который недавно представил программу деятельности на пять лет, за первые 50 дней своей работы в целом показал воодушевляющие результаты. Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" выразил финансист, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Работу правительства специалист оценил на 7,5 баллов из 10.

"Общее впечатление от работы новой власти у меня вполне позитивное. Это реформаторский Кабмин, и он делает шаги, которые давно нужно было сделать, но которые постоянно откладывались либо из-за политической нецелесообразности, либо по другим таким же причинам. Например, внесение законопроекта о рынке земли, где есть возможность иностранцам покупать украинскую землю через украинские компании, – это прорыв. Принятие закона об отмене списка запрещенных к приватизации компаний – это тоже огромный прорыв. Есть, конечно, к правительству какие-то замечания, пожелания, некоторые люди там не очень реформаторские, но в целом работу правительства я бы оценил на 7,5 баллов по 10-балльной шкале", – сказал Козак.

Недостатком Козак считает то, что у правительства есть программа деятельности на пять лет, а вот на год – нет.

"Я надеюсь, конечно, что в ближайшее время появятся такие цели на год, потому что в современных условиях правительству прожить пять лет – это нереально. Мы понимаем, что следующие выборы будут осенью 2023 года, и это правительство вряд ли останется после следующих выборов. А если будут досрочные выборы, это правительство еще быстрее уйдет. Поэтому важно делать отчет не через пять лет, а каждый год", – посоветовал Козак.

Подробнее о том, как справилось правительство, читайте в специальном материале сайта "Сегодня"50 дней в "турборежиме": что успел изменить в стране Кабмин за неполных два месяца

Скандал с "Кварталом 95": все подробности

19 октября в эфире одного из украинских телеканалов участники юмористического шоу "Квартал 95" обыграли тему поджога особняка бывшего главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Скандальный номер представлял собой интерпретацию народной песни "Горіла сосна, палала", на мотив которой были спеты следующие строчки: "Дом горит в Гореничах, а в Лондоне Валерия думает на Валерича", "Люди огонь увидели — помогать начали, ведра схватили и прибежали, в огонь соляры доливали", "В песне этой мораль проста — дом сгорел от стыда".

В исполнении номера принял участие Национальный хор имени Григория Веревки. По странному стечению обстоятельств номер вышел в эфир накануне 55-летия экс-руководительницы Нацбанка.

На данный момент ролик собрал на YouTube свыше 1,7 млн просмотров. Сама Валерия Гонтарева достаточно жестко прокомментировала номер "квартальцев".

"Это позор. Насмехаться над человеческим горем — это невозможно представить в цивилизованном обществе! О цинизме "95-го Квартала" сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже стыд для всей страны", — заявила экс-глава НБУ.

В руководстве Национального хора имени Григория Веревки успели не раз пожалеть о своем участии в номере "кварталовцев". Гендиректор и художественный руководитель хора Зеновий Коринец рассказал, как его убедили выступить.

"Предложил (выступить. — Ред.) народный депутат Юрий Корявченков. От него контактировали. Приехали режиссеры "Квартала". Они сказали: "Мы хотим что-то украинское, шутливое". Показали этот текст. Я говорю: "Вы знаете, здесь относительно дома — это неприятная ситуация". "Да нет, это все стебутся, это же интернет. И мы это делаем, такая наша программа, мы стебемся над всеми уже не один год," — рассказал Зеновий Коринец в комментарии "Радио Свобода".

В свою очередь, гендиректор хора попросил прощения у Валерии Гонтаревой.

"Это неправильное решение мое было. Не коллектива, потому что коллектив не очень хотел участвовать в этом мероприятии. Мне неприятно, конечно, но это уже произошло. Я извиняюсь перед Валерией Гонтаревой. Мне стыдно", — заявил худрук.

По его словам, гонорар артистам хора за выступление в номере "кварталовцев" составил 30 тыс. грн.

Удушье и головная боль: отчего над Украиной смог и что делать

С самого утра 21 октября Киев накрыл густой смог: нечем дышать было как на левом, так и на правом берегу столицы. Но от угарного газа все эти дни страдали не только киевляне, но и обитатели Днепра, Кривого Рога, Львова, Одессы.

Все эти дни отвыкшие за месяц от смога жители столицы выкладывали в соцсетях фото затянутого дымкой города. При этом снимки сделаны были на обоих берегах Днепра – в спальных кварталах Борщаговки, Отрадного и на Осокорках.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, состояние воздуха в столице ухудшилось из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе.

Все эти дни отвыкшие за месяц от смога жители столицы выкладывали в соцсетях фото затянутого дымкой города. При этом снимки сделаны были на обоих берегах Днепра – в спальных кварталах Борщаговки, Отрадного и на Осокорках.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, состояние воздуха в столице ухудшилось из-за пожара на торфяниках в Обуховском районе.

Онлайн-карта. Фото: скриншот

На онлайн-карте видны темные пятна – это участки, где концентрация СО в атмосфере слишком велика. В частности, на востоке и в центре Украины. Немного легче дышится во Львове.

Ученые напомнили, что угарный газ без вкуса и запаха чрезвычайно токсичен и опасен для человека. Среди причин большой концентрации СО в воздухе может быть сжигание палой листвы и пожары на торфяниках.

Несмотря на убеждения властей, что ничего страшного не происходит, горожане страдают от удушья и головной боли. Очень много жалоб поступает со столичных Позняков, Осокорков, Оболони и Троещины. И причина смога кроется не только в горящих торфяниках под Киевом. Специалисты провели замеры воздуха и пришли к выводу, что проблема кроется во вредных выбросах от некоторых столичных предприятий. А официальную информацию, что причина едкого смога кроется в том, что горожане сжигают листья, называют бредом.

Вы действительно считаете, что во время тумана должно вонять дерьмом и люди должны задыхаться?! Этот воздух раздирает горло, от длительного пребывания на улице болит голова! Хватит нести пургу о листьях, которые жгут, это единичные случаи, какое массовое разжигание печек?" – написал на своей странице в соцсети Геннадий Синцов, экс-глава Дарницкого района.

В свою очередь в мэрии утверждают, что проблемы с воздухом в Киеве возникли из-за погодных условий и тумана.

Как снизить вред от смога. В случаях задымленности лучше ограничить пребывание на открытом воздухе, а детям и беременным женщинам и вовсе следует отказаться от длительных прогулок. Кроме того, киевлянам советуют держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А если вы все-таки не можете находиться дома с закрытыми форточками, то нужно завешивать их влажной тканью и периодически менять. Кроме того, специалисты советуют увеличить употребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если же появились одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

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