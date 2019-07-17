Первый свидетель и официальные подозреваемые: что нужно знать о расследовании гибели МН-17

Следствие обвиняет в смерти пассажиров несколько россиян во главе со Стрелковым

Место крушения "Боинг-777". Фото: Фото: BULENT KILIC.

Среда, 17 июля – скорбный день: пятая годовщина гибели рейса из Амстердама в Куала-Лумпур авиакомпании Malaysia Airlines. 17 июля 2014 года самолет Boeing 777 разбился в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Еще в декабре 2017 года разведка Британии опубликовала доклад, в котором утверждалось, что в крушении Боинга МН-17 виновата российская сторона, а в июне 2018 года виновность РФ официально была признана парламентом Нидерландов. Но Кремль все равно продолжает изворачиваться и лгать – даже несмотря на убедительные доказательство и первого в деле свидетеля. Какие именно доказательства удалось собрать, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Кто виноват

Перелом в деле сбитого самолета наступил в мае 2018 года, когда у следствия по MH17 появилась важная улика против России – с ракеты ЗРК "Бук" удалось снять "отпечатки пальцев" (уникальные индивидуальные характеристики, позволяющие опознать каждый конкретный "Бук"). Об этом 24 мая 2018 года глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен. При этом он подчеркнул, что следователи Международной следственной группы (JIT) подтвердили многие данные группы Bellingcat — интернет-издания журналистских расследований, основанном незадолго до авиакатастрофы MH17, которое также параллельно проводит собственное расследование и работает с открытыми источниками информации.

Следом JIT опубликовала видео с доказательствами, что малазийский Boeing MH17 был сбит российским "Буком" 53-й бригады. На видео четко показано, что колонна военной техники, в составе которой был также и "Бук", которым сбили самолет, не раз была заснята и на фото, и на видео во время следования с территории России в Украину.

"Несколько недель назад мы уже направили российской стороне запрос о 53-й зенитной ракетной бригаде под Курском и об установках, которые использовались. Разумеется, еще в начале расследования мы попросили их предоставить всю имеющуюся у них информацию, которая имеет значение, а это, возможно, самая важная информация, которую они могли нам дать. Однако они не сделали этого. Мы также запросили другую информацию. Так, мы задали вопросы (России – ред.) об представленных сегодня обломках ракеты от "Бука" и номерах на них. Ждем ответов", – сказал глава прокуратуры Нидерландов Вестербеке.

Через год и один месяц, 19 июня 2019 года, имена подозреваемых были названы официально. Это россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Как отмечает нидерландский вещатель NOS, следователи пообщались с родными жертв, чтобы представить им результаты расследования до того, как о них будет сообщено публично. По словам родственников, суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года. Им будет предъявлено обвинение в убийстве.

Одновременно с JIT имена виновных назвали в Bellingcat . Правда, их список существенно шире. По версии Bellingcat, непосредственную ответственность несут как минимум двенадцать человек – российских военнослужащих и членов так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Мы постарались установить личности большинства фигурантов прослушиваний СБУ, которые ранее были неизвестны широкой общественности. В этом докладе приводится контекст перехваченных телефонных переговоров и устанавливаются новые потенциальные подозреваемые в сбивании MH17", – говорится в сообщении.

Исследователи утверждают, что кроме упомянутых уже Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко, также несут ответственность Игорь Безлер ("Бес"), Эдуард Гилазев ("Рязань"), Олег Шарпов ("Змей"), Сергей Поваляев ("Боцман"), Валерий Стельмах ("Наемник", "Батя"), Игорь Украинец ("Минер") и Александр Семенов ("Саныч").

При этом доказательства причастности российских военных к крушению МН17 подтвердила российская же пресса (правда, независимая). Издание "Новая газета" обнародовало часть документов об обеспечении передвижения российских войск, постановке военнослужащих ПВО на довольствие и выделении им сухих пайков летом 2014 года, которые подтверждают выводы международных расследователей о том, что самолет над Донбассом сбил "Бук" ВС России.

Первый свидетель

Отметим, что в Службе безопасности Украины тоже не сидели на месте. 4 июля 2018 года стало известно, что СБУ добыла на Донбассе важного свидетеля по делу MH17 – бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", – сообщил его адвокат Роман Гонтарев.

А следом всплыло признание задержанного командира "ДНР", которое он гораздо раньше делал на камеру.

"Я этого "пацана" вытаскивал, я этот "Бук" прятал. Я вам покажу даже, где он стартовал и где я его забирал", – говорит Цемах на видео.

При этом автор репортажа отмечает: "Слово "запикали", но если читать по губам, оно короткое, и вторая буква явно "у". Как версия – "Бук" – зенитно-ракетная установка. По версии международного следствия, именно из российского "Бука" и был сбит Boeing".

Подробности задержания свидетеля рассказал источник, близкий к украинским секретным службам. По его словам, Цемах в день задержания проводил жену на работу и позвал двоих друзей, с которыми за день выпил несколько бутылок водки. Это облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха.

"Мужик с трудом держался на ногах", — рассказал источник.

В СБУ официально прокомментировали сообщения о задержании Цемахатолько 12 июля – правда, не подтвердили, но и не опровергли.

"На ваш запрос от 05.07.2019 года сообщаем следующее. Изложенные в вашем запросе обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в рамках уголовного производства", – говорится в ответе пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской на официальный запрос журналистов.

Пресс-секретарь СБУ не сообщила деталей этого дела, сославшись на тайну досудебного следствия: "Согласно статье 222 ("Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования") и статье 387 ("Разглашение данных досудебного следствия или дознания") Уголовного кодекса Украины сведения досудебного расследования разглашению не подлежат".

Между тем, пока молчит СБУ, о причастности Цемаха говорится в очередном докладе Bellingcat, опубликованном 9 июля.

Фото: Bellingcat

"Владимир Цемах был похищен 27 июня 2019 года из его родного города Снежное украинскими агентами, которые "вырубили" и вывезли его с территории сепаратистов по подложным документам, замаскировав его под парализованного старика в инвалидной коляске. "Новая Газета" рассказала, что арестовать Цемаха было легко, поскольку на момент задержания и похищения он находился в алкогольном ступоре (его жена также публично заявляла, что у Цемаха проблемы с алкоголем).

В открытых источниках можно найти множество свидетельств того, что на момент катастрофы MH17 (в любом случае, до 23 октября 2014 года) Цемах уже командовал отрядом ПВО. Например, на странице Цемаха в "Одноклассниках" видно, что по крайней мере 24 августа 2014 года он уже служил в ПВО, так как на фотографиях с этой датой он запечатлен на зенитной установке ЗУ-23, установленной на грузовике. Кроме того, на одном из фото на машине написано "ПВО ЗРВ [зенитно-ракетные войска] Снежное".

Кроме того, 5 июля 2019 года, вскоре после ареста Цемаха, бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин заявил, что "Борисыч" (как сообщается, позывной Цемаха, который происходит от его отчества) действительно командовал ПВО в Снежном в июле-августе 2014 года… Гиркин также добавил, что до этого Цемах отличился в качестве командира мобильных расчетов ЗУ-23 в Семеновке — селе под Краматорском, которое было одним из мест боев за Славянск", — говорится в отчете.

Фото: Bellingcat

Как в Кремле пытались переложить вину на Украину

Российская сторона, конечно же, все отрицает. Сам Игорь Гиркин (Стрелков), один из главных подозреваемых, который фактически находится в международном розыске, 12 июля в эфире телеканала "РОЙ ТВ" заявил: "Любой дурак знает, что ополчение "Боинг" не сбивало". А напоследок еще и цинично пошутил – мол, он и в самом деле сбил самолет из "специальной баллистической рогатки".

Кроме того, когда в сентябре 2018 года Международная следственная группа предоставила видеозапись перемещения с территории РФ на Донбасс той самой ракетной установки "Бук", из которой впоследствии был сбит пассажирский лайнер, Россия назвала фейком доказательства своей причастности к сбитому Boeing .

Также Россия грубо проигнорировала доклад британской разведки MI6, согласно которому российские военные предоставили и впоследствии вывезли обратно ракетную пусковую установку. Как, собственно говоря, грубо игнорировалось каждое последующие доказательство вины российской стороны, предоставляемое JIT.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил жирную точку в июне этого года, заявив, что Россия не признает результаты расследования катастрофы МН17. Об этом он заявил со слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова премьер-министру Нидерландов Марку Рютте во время встречи на полях саммита G20 в Осаке.

"Действительно, был затронут вопрос позиции президента, позиции российской стороны. Она предельно понятна, она последовательна, и, конечно, она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия Российской Федерации. Вот такие тезисы постоянно на различных уровнях доводятся до наших визави в Нидерландах и других странах", – подчеркнул спикер Кремля.

Несмотря на все доказательства виновности российской стороны, за пять лет расследования в РФ было сфальсифицировано немало фейков, с помощью которых Кремль продолжал упорно перекладывать вину на Украину. Остановимся на самых главных.

Сбили украинский самолет. Пока не разобрались, какой именно борт был сбит, сепаратисты пребывали в полной уверенности, что подбили украинский самолет. Мало того: буквально в первые часы после трагедии лидер боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) лично похвастался в соцсетях 17 июля 2014 года о сбитом самолете, чем фактически взял ответственность на себя: "Мы предупреждали не летать в нашем небе". Правда, со временем сам Гиркин стал все отрицать, утверждая, что "сбивать нам было нечем".

Испанский диспетчер. 17 июля 2014 года испанский диспетчер Карлос, который вел Boeing-777, рассказал в своем микроблоге в Twitter, что за несколько минут перед тем, как лайнер исчез с радаров, рядом с ним были замечены два украинских истребителя. Редакторов российских изданий не остановил даже тот простой факт, что, согласно законам Украины, иностранные граждане не могут служить диспетчерами.

Впрочем, через некоторое время аккаунт "испанского диспетчера" был заблокирован. Но позднее таинственный Карлос всплыл на ТВ: его лицо показали в эфире испанского подразделения канала Russia Today.

Только в марте 2018 года журналисты нашли человека, сыгравшего роль "испанского диспетчера" для российских камер после крушения малазийского "Боинга". Человек, который представлялся "испанским диспетчером" и рассказывал об украинском следе в гибели рейса MH17 на Донбассе в эфире российских телеканалов, заявил, что получил за эту "роль" 48 тысяч долларов.

Самолет мертвецов. Самое нелепое объяснение дал тот же Игорь Гиркин (Стрелков), который заявил 18 июля 2014 года в интервью газете "Московский комсомолец", что часть погибших в результате авиакатастрофы были мертвы еще до падения самолета.

"По данным людей, которые собирали трупы, значительная часть трупов — "несвежая" — люди умерли до нескольких суток тому назад. Просто буквально сейчас беседовал с двумя людьми, лично собиравшими трупы сразу после падения (оба – из Шахтерска и прибыли на место менее чем через полчаса после катастрофы). С их слов и пишу. Они подчеркнули, что множество трупов оказались "совсем бескровные" – как будто кровь свернулась задолго до катастрофы. Также отмечали и сильнейший трупный запах, отмеченный многими местными жителями – такого запаха в любую погоду за полчаса образоваться не могло, а погода вчера была пасмурная, не слишком жаркая",– заявил лидер боевиков, отметив при этом, что пилоты были живые.

Полностью подборку российских фальсификаций и лжи читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Фотошоп, воровство и "самолет с мертвецами": главные фейки Кремля о гибели MH17".

Напомним, что судебный процесс в отношении подозреваемых в крушении Boeing-777 начнется 9 марта 2020 года в Гааге. Кроме того, около 300 родственников жертв авиакатастрофы во главе с председателем фонда "Авиакатастрофа MH17" Питом Плогом подали иск против России в Европейский суд по правам человека.

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