От Савченко "сбежали" адвокаты и встреча Порошенко с Меркель и Макроном, но без Путина: главное за неделю

Активно стали называть дату и место, где Порошенко может встретиться с Путиным в рамках "нормандского формата"

На этой неделе состоялись важные переговоры лидеров стран "нормандской четверки" за исключением президента РФ Владимира Путина, а также ряд заявлений сделали спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, украинский лидер Петр Порошенко и генеральный прокурор Юрий Луценко.

Визит Порошенко в Германию

9 мая президент Украины провел встречу с президентом Евросовета . Петр Порошенко и Дональд Туск договорились о проведении саммита Украина-ЕС. Кроме того, президент Украины сообщил президенту Европейского Совета о ситуации на Донбассе, ходе Операции объединенных сил и последних фактах нарушения российской стороной Минских договоренностей.

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На следующий день Порошенко встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обсудили среди прочего один из важнейших вопросов по Украине – миссию ООН. Глава украинского государства заявил, что Россия должна поддержать в СБ ООН введение миротворцев на Донбасс.

В свою очередь после переговоров с Макроном и Порошенко Меркель сделала заявление по Украине. Канцлер Германии отметила, что для решения международных конфликтов нужно много времени.

Новая встреча "нормандской четверки"

После визита президента Украины в Германию активно стала обсуждаться тема новой встречи лидеров стран "нормандской четверки". Сначала Петр Порошенко рассказал, где может пройти встреча "нормандской четверки". Он отметил, что на встрече с Меркель и Макроном четко согласовали и скоординировали те шаги, ту повестку дня, которые должны быть сделаны для того, чтобы в ближайшее время провести заседание "нормандского формата".

Также глава украинского государства обозначил сроки встречи "нормандской четверки". Президент рассчитывает на определенные решения по итогам встречи лидеров стран. Порошенко хочет, чтоб встреча прошла в начале июня.

Глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил позицию России по переговорам в "нормандском формате". Российский дипломат назвал главные цели будущей возможной встречи лидеров четырех стран.

Заявления Волкера по Украине

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер объяснил, почему нужно усиливать санкции против России. Он заявил, что санкции против РФ нужно усиливать постоянно и синхронно с другими странами. Американский дипломат также подчеркнул, что, несмотря на продвижение таких проектов, как "Северный поток – 2" и другие усилия, Россия пытается разделить Европу. Поэтому "очень важно постепенно наращивать давление на Россию и делать это во взаимодействии со всеми союзниками".

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Американский дипломат также дал четкий ответ, зачем США вооружают Украину. По его словам, летальное оружие не для наступления или провоцирования России, а для сдерживания России от захвата новых украинских территорий.

Кроме того, Волкер озвучил любопытный вариант по возвращению Крыма. Он считает, что это может случиться по сценарию деоккупации стран Балтии и освобождения от Советского Союза. Также он четко дал понять, что России не стоит рассчитывать на послабление санкционного давления, пока полуостров не будет освобожден.

Громкие высказывания Луценко

В Национальном университете "Острожская академия" в Остроге Ривненской области прошла тематическая платформа "Украинская прокуратура в контексте национальной безопасности Украины", на которой выступил генеральный прокурор Юрий Луценко. Там он заявил, что украинские правоохранители знают полковников РФ, выдававших оружие Савченко для теракта в Киеве. Также он отметил, что после Революции достоинства Украина живет в условиях трех войн.

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Также генпрокурор сказал, что суд над Януковичем поможет довести и Путина до Гааги. Он уверен, что этот судебный процесс поможет привлечь к ответственности российских военных преступников, а также приговор экс-президенту станет хорошим сигналом для нынешних и будущих правителей Украины.

Кроме того, Луценко рассказал о главном плане Путина в отношении Украины. Генпрокурор подчеркнул, что оккупация Крыма и части Донбасса – это не то, что на самом деле нужно российскому лидеру.

От Савченко отказались адвокаты

Сначала стало известно, что в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство стороны обвинения о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко, так как срок меры пресечения в виде содержания под стражей заканчивается 20 мая. В итоге этот вопрос будет рассмотрен 14 мая.

После этого последовало неожиданное заявление от одного из защитников нардепа о том, что два адвоката Савченко отказались от нее, а от еще одного – недавно назначенного Александра Шадрина – отказалась сама подозреваемая. Адвокат Олег Соловей назвал неожиданную причину решения своего и Дмитрия Бугая.

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Сестра подозреваемой Вера сообщила, что Савченко сделали операцию. По ее словам, у ее родственницы были давние проблемы с зубами. Также помощница нардепа сообщила о том, что Савченко сильно похудела в СИЗО – на 17 кг.