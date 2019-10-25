Старт отопительного сезона, скачок доллара, киевский смог: итоги недели

Общество

25 октября в Киеве начался отопительный сезон уже для всех зданий, включая жилой сектор, сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. Для полного запуска теплоснабжения необходимо около 10 дней.

Отопительный сезон стартовал во всех областях Украины, кроме Одесской и Херсонской.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту возможного получения неправомерной выгоды 11 нардепами "Слуги народа", которые входят в финансовый комитет. САП проверит информацию о том, что нардепы получили взятки за голосование.

Президент Владимир Зеленский считает, что все члены комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи относительно возможного получения денег за голосование в комитете.

Минздрав разработал критерии формирования сети оказания медицинской помощи. В частности, расстояние между пациентом и семейным врачом не должно превышать 7 км, доступность больницы интенсивного лечения – не более 60 минут. Время проезда бригады экстренной медицинской помощи в городе – 10 минут, за пределами города – 20 минут.

Фракция "Слуга народа" планирует 28 октября обсудить скандал с возможным подкупом депутатов, а также переписку нардепа Вячеслава Медяника и выступление нардепа Евгения Шевченко на российском телевидении.

Приобретут новые вагоны для киевского метрополитена – Киевсовет выделил для этого 50 млн евро.

Составил 29% отсев на первом этапе отбора кандидатов в обновленную Генпрокуратуру. Экзамен на знание законодательства сдавали 1088 прокуроров: успешно его прошли 774, провалили 197, еще 177 не явились.

Смог над Киевом продолжает волновал жителей столицы. Над мегаполисом снова навис туман, и плотная дымка не исчезала даже днем. Сайт "Сегодня" разобрался, где самый грязный воздух в Киеве и когда это пройдет.

Кабмин принял решение о признании свидетельств о смерти и рождении граждан, выданных медицинскими и судебно-медицинскими учреждениями на оккупированном Донбассе. В правительстве подчеркнули, что признание отдельных документов не означает признание власти оккупантов.

В студии "Квартал 95" заявили, что их номера – это острая политическая сатира, "так было, есть и будет". Так компания ответила на острую критику своего номера с хором им. Веревки, в котором шутили над тем, что у экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой сожгли дом.

Бывший заместитель главы СНБООлег Гладковский вышел из СИЗО после внесения за него залога. Сумму 10,6 млн грн внесла его семья. На Гладковского надели электронный браслет.

Уменьшилась на 177 тыс. человек численность населения Украины за январь-август и на 1 сентября составила 41 млн 976 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики. В январе-августе родилось 207,5 тыс. детей, а естественная убыль населения составила 394,6 тыс. человек.

Президент Владимир Зеленский в Японии принял участие в интронизации императора Нарухито.

На 32 млн грн нарушений выявило Минсоцполитики при предоставлении социальной помощи малообеспеченным. Их получили граждане, которые предоставили недостоверные данные при обращении за социальной поддержкой. Нарушения были выявлены в ходе проверки получателей помощи в январе 2019 года. Обнаруженная сумма составила 3,5% от выплат помощи в этом месяце.

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Стало втрое меньше школ с русским языком преподавания в Украине с 2014 года. По данным Минобразования, в 2014-2015 годах их было 621, а в 2018-2019 осталось 194 (из них частных – 43). Полный переход на украинский язык обучения начнется в сентябре 2020 года, он должен завершиться к 2023 году.

Экономика

Ослабил на 6 копеек, до 25,17 гривен за доллар, национальную валюту Национальный банк на 28 октября по сравнению с предыдущим банковским днем – 25 октября. За неделю с 21 по 28 октября гривня ослабла по отношению к доллару уже на 56 копеек и пробил психологическую отметку в 25 гривен.

До 15,5% понижена учетная ставка НБУ с 25 октября, ранее она составляла 16,5%. Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%.

Для субсидиантов не предусматривается ухудшение в отопительном сезоне 2020-2021 годов – говорится в сообщении Кабмина о принятых изменениях в систему назначения субсидий.

Минэкономики улучшило оценку роста экономики Украины в 2019 году с 2,8%, заложенных в майском макропрогнозе, до 3,5%.

Антимонопольный комитет разрешил компании Bakcell из Азербайджана купить второго по величине мобильного оператора в Украине – Vodafone.

24,8 гривни за доллар – такой средний курс в следующем году может быть по оптимистичному прогнозу Минэкономики. Пессимистичный – 27 гривен за доллар. Правительство возьмет за основу консервативный прогноз развития экономики. На его базе будет скорректирован проект бюджета на 2020 год ко второму чтению в парламенте.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов.

Отменил около 20 актов, создававших бюрократические препятствия для бизнеса, Кабмин. В частности, упрощен порядок регистрации иностранных представительств в Украине, введена выдача разрешений на пользование недрами через онлайн-аукционы, отменены голографические марки на дисках с фоно- и видеограммами, а также дублирующиеся регуляторные акты в сфере розничной торговли алкоголем.

В тренде Как накопить на пенсию: эксперты дали советы украинцам

Сократилась на 22% капитализация крупнейших аграрных компаний Украины в октябре в годовом выражении и составила 2,3 млрд долл., сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ). Эксперты ассоциации проанализировали 14 агрокомпаний, акции которых торгуются на мировых биржах в течение последнего года.

Вырастет на 18,4-19,6% в ноябре стоимость газа для промышленных потребителей по сравнению с октябрем. Повышение объясняют ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. В октябре газ для промышленности подорожал на 4,9-5,6%.

443,6 млрд грн (в эквиваленте) составила на 1 октября сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов, год назад было 448,2 млрд грн. Полностью защищены вклады (в размере до 200 000 грн) 98,5% вкладчиков. Гарантиями Фонда по сумме покрываются 43,8% вкладов, что составляет 194,2 млрд грн.

Составило 3,59 млн голов поголовье крупного рогатого скота в Украине по состоянию на 1 октября. Это на 5,1% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года. Поголовье скота стало самым низким за всю современную историю Украины. Поголовье коров за год снизилось на 4,8% и составило 1,89 млн. Поголовье свиней сократилось на 3,1% – до 6,25 млн, овец и коз – на 3,2%, до 1,45 млн. В то же время поголовье птицы увеличилось на 4,6%, до 249,79 млн.

Минрегион намерен запретить финансирование покупки жилья через государственные программы приобретения квартир до введения его в эксплуатацию .

Вступил в действие кодекс по процедурам банкротства, принятый Верховной Радой в октябре прошлого года. Теперь в Украине возможно банкротство и физических лиц.

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641 материал о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации доходов, полученных преступным путем, передал в правоохранительные органы Госфинмониторинг за 9 месяцев 2019 года. В этих материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, составляет 81,1 млрд грн.

Уменьшился до 337 млрд грн объем ОВГЗ в собственности банков на 21 октября по сравнению с 348 млрд грн на 3 января этого года. Объем же у нерезидентов вырос до 98,2 млрд грн с 6,3 млрд. У физлиц – 10,8 млрд грн и 6,1 млрд соответственно.

15 банков нарушали хотя бы один норматив НБУ на 1 октября. Лидером по нарушениям стал Проминвестбанк, он превысил показатели по трем нормативам. Остальные не выполняли один-два норматива.

НБУ ввел в обращение новую банкноту 1000 грн 25 октября, как и планировалось.

6,7 млн га засеяли аграрии по состоянию на 21 октября озимыми зерновыми, или 88% от прогнозируемой площади посева (7,3 млн га), сообщили в Минагрополитики.

59 млн тонн зерна намолотили аграрии на 21 октября с площади 13,1 млн га, или 86% к прогнозу. Сахарной свеклы собрано 6 млн тонн с площади 137 тыс. га, или 62% к прогнозу.

Вырос на 9,8% оборот розничной торговли в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Госстат.

10,9 млн фунтов стерлингов должны заплатить ПриватБанку Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и другие ответчики после проигрыша в Апелляционном суде Лондона. Эта сумма – компенсация судебных расходов банка.

Европейский инвестиционный банк одобрил выделение кредитной линии в 450 млн евро на строительство северного объезда Львова и реконструкцию участков автодороги М-05 в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Мир

Индия и Пакистан подписали соглашение о границе. Это существенно снимает напряжение между странами в спорном пограничном регионе Кашмир, где в этом году почти дошло до открытой войны.

Страны-участницы ЕС согласились с необходимостью очередной отсрочки выхода Британии из союза, но пока не утвердили новую дату, на которую переносится Brexit.

Правительство Гонконга отозвало законопроект об экстрадиции, ставший причиной многомесячных протестов в бывшей британской колонии, имеющей статус Специального административного района Китая. Выполнение главного требования митингующих стало первой серьезной победой внесистемной оппозиции Гонконга, начавшей борьбу с политической, экономической и культурной экспансией Китая.

Компания Tesla в третьем квартале неожиданно вышла на прибыльный уровень. В результате котировки ее акций взлетели на 20%. Компания в июле-сентябре поставила дилерам 97 тыс. электромобилей по сравнению с 95,2 тыс. в предыдущие три месяца. Это стало рекордным квартальным показателем.

Продлился 19 часов и 16 минут самый длинный в мировой истории беспосадочный перелет. Его совершила австралийская авиакомпания Qantas из Нью-Йорка в Сидней. За это время самолет Boeing 787-9 Dreamliner преодолел 16 200 км. Он был полностью заправлен, но не вез груза, на борту было всего 50 пассажиров – в основном сотрудники авиакомпании. Целью полета было изучение его возможного влияния на пилотов, экипаж и пассажиров.

Император Японии Нарухито объявил о своей интронизации. Он наследовал своему отцу, императору Акихито, который ранее отрекся от престола. Нарухито стал 126-м монархом Японии. В честь этого события император помиловал 550 тысяч человек, осужденных за незначительные преступления.

Победу на парламентских выборах в Канаде одержала либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. Но она не сможет самостоятельно сформировать правительство, т.к. не получила более половины мест в парламенте.

До 69 лет и 4 месяцев нужно продолжить повышение пенсионного возраста, считают эксперты Немецкого федерального банка (Бундесбанка). С 2012 года в Германии идет процесс растянутого почти на два десятилетия повышения пенсионного возраста. Возраст выхода на пенсию для рожденных до 1947 года составляет 65 лет, для родившихся в 1947 году — 65 лет и 1 месяц и так далее. Последним в таблице указан 1964 год — те, кто родился в этот год или позже, должны будут выйти на пенсию в 67 лет. Бундесбанк рекомендует продолжить увеличение пенсионного возраста, доведя его до 69 лет и 4 месяцев — для тех, кто родился в 2001 году или позже.

Китай впервые в истории обошел США по количеству жителей, относящихся к 10% самых богатых людей в мире. Такие данные представлены в ежегодном исследовании швейцарского банка Credit Suisse. В КНР 99,9 млн человек относятся к этой категории, а в США – 98,8 млн человек. Входящим в топ-10 богатейших людей мира считается человек с состоянием не менее 109,5 тыс. долларов. При этом по количеству миллионеров США по-прежнему лидируют. С 2000 по 2019 годы число людей с состоянием не менее 1 млн долларов в США выросло с 7,4 до 18,6 млн человек. В Китае их количество увеличилось в 117 раз — с 38 тысяч до 4,4 млн человек.

Не менее 20 млрд долларов долгов на сегодняшний день Россия уже списала странам Африки. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин.

Не менее 11 млн долларов теряет Казахстан каждый месяц из-за ограничений, которая Россия ввела на транспортировку через свою территорию казахстанского угля, предназначенного Украине, заявили в министерстве торговли страны.

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