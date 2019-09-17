Старые счеты в Неаполе, дуэль новичков в Лондоне и харьковские традиции Гвардиолы: все о старте Лиги чемпионов

Чемпионы. Клоппа, Мане и компанию ждет тяжелый поединок в Неаполе. Но разве их чем-то испугаешь? / Фото: AFP

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Сегодня стартует очередной лигочемпионовский супермарафон, финал которого состоится 30 мая 2020 года на стадионе имени Ататюрка в Стамбуле.

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Центральным матчем первого игрового дня станет поединок в Неаполе, где "Наполи" примет действующего победителя ЛЧ "Ливерпуль". У этого рандеву довольно интересная подоплека. В прошлом сезоне соперники также играли в одной группе, и тогда "красные" пробились в плей-офф, победив итальянцев в очной встрече последнего тура.

И оказались выше лишь по дополнительным показателям: у двух команд было равное количество очков, одинаковые победы 1:0 в личных встречах, равная разница забитых и пропущенных, но мерсисайдцы в группе забили на два гола больше. Наверняка подобное фиаско "на тоненького" занозой засело в душе наставника "адзурри" Карло Анчелотти, и он жаждет сатисфакции.

Кстати, для Папы Карло сегодняшний поединок Лиги чемпионов станет уже 167-м в качестве тренера, и по этому показателю он намного опережает остальных коучей в нынешней Лиге.

У его ближайшего преследователя Гвардиолы за плечами "всего" 113 матчей. А вот для легенды "Челси" и экс-подопечного Анчелотти Фрэнка Лэмпарда сегодня будет еврокубковый дебют в качестве рулевого лондонцев. Впрочем, свое боевое крещение он примет в поединке с еще более неопытным коучем – рулевым "Валенсии" Альбертом Селадесом, лишь на прошлой неделе возглавившим "летучих мышей", свою первую взрослую команду в карьере.

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Украина четвертый год подряд будет представлена на групповом этапе лишь одной командой. Свой первый матч "Шахтер" проведет в среду против хорошо знакомого соперника (если не сказать надоевшего) – "Манчестер Сити". Команда Пепа Гвардиолы третий год подряд гостит в Харькове, куда "синие" прилетели вчера вечером. Месту своей дислокации "горожане" не изменили – отель Superior Golf & Spa, тот самый, в котором постоянно останавливается и Андрей Шевченко. Не изменился и привычный график пребывания "Сити" в Харькове: три ночевки, а домой лишь в четверг после обеда. При этом, помимо регламентной предматчевой тренировки сегодня вечером, Зинченко и компания проведут на поле ОСК "Металлист" еще два занятия – утром, в день матча, и наутро после игры. Кстати, после субботнего поражения в английской Премьер-лиге от "Норвича" Пеп Гвардиола встал на защиту своих игроков.

"Они помогли мне заработать репутацию, которая у меня есть сейчас в Англии. В первый сезон был Обманщик Гвардиола, Обманиола (Fraudiola)... А эти игроки сделали так, что теперь все говорят, какой же я хороший тренер".

Смотрите обзор матча "МанСити" – "Шахтер" в прошлом сезоне, в котором было забито шесть голов:

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