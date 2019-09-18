Ничья во Франции и минимальный проигрыш "Бенфики": результаты группы G

Лион - Бенфика / Фото: Twitter

В группе G французский "Лион" и "Зенит" сыграли вничью – 1:1. Счет был открыт на 41-й минуте – автором гола стал Сердар Азмун. Французский клуб отыгрался в начале второго тайма – отличился Мемфис Депай, реализовавший 11-метровый.

В другом поединке "Бенфика" проиграла немецкому "РБ Лейпцигу" со счетом 1:2. Автором первого гола стал Тимо Вернер, которому ассистировал Юссуф Поульсен. На 78-й минуте Вернер оформил дубль с передачи Марселя Забитцера. Через несколько минут разрыв в счете сократил Харис Сеферович.

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Таким образом, в Группе G "РБ Лейпциг" идет первым с тремя баллами, а "Зенит" и "Лион" делят вторую строчку с одним набранным очком. "Бенфика" замыкает четверку.

Ранее мы писали, что на Донбассе погиб сводный брат экс-жены Анатолия Тимощука. Максим Гринчишин был командиром зенитно-ракетного взвода.

Также отметим, что бывший игрок киевского "Динамо" Артем Милевский дал скандальное интервью, прокомментировав невызов в сборную Украины игроков из чемпионата России. "Почему не вызывают в сборную Украины за выступление в России? Да вот так у нас заведено, дебилизм такой. Даже Шевченко боится вызвать человека, который играет в России".

Смотрите, как "Зенит" вылетал из Лиги Европы-2019:

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