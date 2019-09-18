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Ничья во Франции и минимальный проигрыш "Бенфики": результаты группы G

18 сентября, 00:29

Обзор и отчет ключевых моментов

Лион - Бенфика

Лион - Бенфика / Фото: Twitter

В группе G французский "Лион" и "Зенит" сыграли вничью – 1:1. Счет был открыт на 41-й минуте – автором гола стал Сердар Азмун. Французский клуб отыгрался в начале второго тайма – отличился Мемфис Депай, реализовавший 11-метровый.

В другом поединке "Бенфика" проиграла немецкому "РБ Лейпцигу" со счетом 1:2. Автором первого гола стал Тимо Вернер, которому ассистировал Юссуф Поульсен. На 78-й минуте Вернер оформил дубль с передачи Марселя Забитцера. Через несколько минут разрыв в счете сократил Харис Сеферович.

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Таким образом, в Группе G "РБ Лейпциг" идет первым с тремя баллами, а "Зенит" и "Лион" делят вторую строчку с одним набранным очком. "Бенфика" замыкает четверку.

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Смотрите, как "Зенит" вылетал из Лиги Европы-2019:

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Лейпциг Зенит Санкт-Петербург Бенфика Лион

Источник: Сегодня|Спорт

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