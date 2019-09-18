Чаще в еврокубках Гвардиола не встречался ни с кем: анонс матча "Шахтер" – "Манчестер Сити"

"Шахтер" готовится к Лиге чемпионов

Сегодня гимн Лиги чемпионов вновь зазвучит в Украине. "Шахтер" стартует на групповом этапе поединком со своим неразлучным соперником последних сезонов – "Манчестер Сити" (22:00, ТВ – "Футбол 2", онлайн "Шахтер" – "МанСити" на нашем сайте). Чемпионы Англии уже в третий раз за неполные два года выйдут на газон харьковского ОСК "Металлист". А для их наставника Пепа Гвардиолы это в общей сложности будет 12-е рандеву с "Шахтером". Чаще в еврокубках он не встречался ни с кем. При этом два своих последних поединка с "горняками" (в прошлогодней ЛЧ) Пеп выиграл с общим счетом 9:0. И сейчас его "Сити", по котировкам букмекеров, главный фаворит на выигрыш Лиги чемпионов. Соперник очень мощный, да еще и заведенный – после 2:3 от "Норвича" в чемпионате Англии. До этого "Сити" 13 матчей не проигрывал, выиграв 12.

"Конечно, опасения есть, – говорит экс-форвард "горняков" Виктор Грачев. – Но "Шахтер" за этот год обновился: появились новые игроки – Тете, Соломон, Коноплянка. Плюс сыграет Марлос, тогда пропустивший оба матча из-за травмы. Но главное – пришел новый, небитый тренер, который, учтя ошибки Фонсеки, может избрать новую тактику. Почему не попробовать сыграть в закрытый футбол от обороны, на контратаках? Да, философия "Шахтера" – это атакующий футбол. Но классная команда не может всегда придерживаться одной тактики, важна игровая гибкость. Вот "Шахтер" всегда много владеет мячом, в обороне футболисты отрабатывают меньше. Потеряв мяч, они за счет прессинга стараются его как можно быстрее вернуть и опять начать создавать моменты. А в игре с "Сити" те же Марлос, Тайсон, Тете, потеряв мяч, должны будут возвращаться в оборону, страховать крайних защитников, выдержать диагональ, чтобы закрыть зону. Не останавливаться за 30 метров от своей штрафной площадки, а дорабатывать до конца. Да, это намного более энергозатратное занятие, чем феерить впереди. Но в таких матчах с такими клубами успех приходит лишь тогда, когда все 11 человек не только играют на рояле, но и таскают его. А то в прошлогодних матчах с Манчестером мы 2-3 игроков на поле найти не могли. Поэтому и в состав нужно ставить тех футболистов, кто физически готов сегодня на максимуме повести все 90 минут. "Норвич" в этом плане хороший пример показал".

Читайте также: Расписание трансляция матча "Шахтер" – "Манчестер Сити"

На вчерашней открытой тренировке "Шахтера" капитан дончан Тайсон занимался в общей группе. Бразилец, в субботнем матче с "Зарей" получивший сотрясение мозга, хотя и появился у кромки поля в компании начальника клубной медслужбы Артура Глущенко, но выполнял все упражнения наряду с партнерами. При этом на голове Тайсона красовался защитный шлем-обруч, который поначалу вызвал неподдельный интерес у партнеров по команде — они принялись трогать обновку и отпускать шутки относительно модного прикида своего капитана. Вполне вероятно, что на сегодняшний матч, если врачи разрешат ему играть, Тайсон также выйдет в защитной экипировке.

Реклама

К поединку с "МанСити" дончан готовил уже Луиш Каштру, пропустивший неделю из-за небольших проблем со здоровьем. К слову, его ассистент Витор Северино, руливший командой в отсутствие главного тренера, перед началом вчерашней тренировки притащил на поле огромный баул с мячами, словно показывая, что не стесняется никакой работы. А может, и намекая своим игрокам, насчет "таскания рояля".

В другом матче нашей группы загребское "Динамо" сегодня примет "Аталанту".

ФАН-ГВАРДИЯ VS ГВАРДИОЛА

Дебютная игра "Шахтера" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов вызвала немалый ажиотаж у болельщиков. На середину вчерашнего дня было реализовано почти 38 тысяч билетов на харьковский матч с "Манчестер Сити". При этом динамику их продаж впервые можно отслеживать в режиме реального времени на официальном сайте "горняков". Призыв "40 000 хозяев на 11 гостей! Давайте сделаем это вместе!" вполне может воплотиться в жизнь.

Смотрите видео, как команды играли в прошлом сезоне:

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама