"Шахтер" против "Динамо" и другие матчи: расписание и результаты матчей Лиги чемпионов вторника

Во вторник, 22 октября стартует третий тур группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня свой матч проведет чемпион Украины донецкий "Шахтер". В Харькове "горняки" примут загребское "Динамо". "Шахтер" – "Динамо" онлайн уже доступен на нашем сайте. Кроме него пройдут еще семь матчей в группах А, В, С и D. Ниже – расписание матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты и турнирное положение.
ГРУППА А
22:00 "Брюгге" – "Пари Сен-Жермен" – Oll.tv
Букмекеры: 5.50 – 4.10 – 1.60
22:00 "Галатасарай" – "Реал"
Букмекеры: 4.75 – 3.90 – 1.72
ГРУППА B
22:00 "Олимпиакос" – "Бавария"
Букмекеры: 8.00 – 5.25 – 1.36
22:00 "Тоттенхэм" – "Црвена Звезда"
Букмекеры: 1.28 – 6.00 – 9.50
ГРУППА C
19:55 "Шахтер" – "Динамо" – Футбол-1, Oll.tv
Букмекеры: 1.67 – 3.80 – 5.25
22:00 "Манчестер Сити" – "Аталанта" – Футбол-2, Oll.tv
Онлайн матча "Манчестер Сити" – "Аталанта"
Букмекеры: 1.19 – 7.75 – 13.00
ГРУППА D
19:55 "Атлетико" – "Байер" – Футбол-2, Oll.tv
Букмекеры: 1.65 – 3.70 – 5.50
22:00 "Ювентус" – "Локомотив"
Онлайн матча "Ювентус" – "Локомотив"
Букмекеры: 1.20 – 6.75 – 14.50
Турнирные таблицы:
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